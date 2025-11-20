Khách Tây nổi tiếng sau khi đến Việt Nam phẫu thuật thẩm mỹ

Ca phẫu thuật thẩm mỹ ở Việt Nam với chi phí chỉ bằng 1/10 tại Australia biến Jason Harrigan thành người nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi trở về quê nhà.

Jason Harrigan, 57 tuổi, du khách Australia, gây chú ý với cộng đồng quốc tế khi thực hiện thành công ca phẫu thuật nâng mặt toàn phần tại Việt Nam với chi phí chỉ bằng 1/10 so với giá tại Australia.

Suốt 20 năm, Jason từng tự ti về ngoại hình đến nỗi không dám chụp ảnh với gia đình. Vào tháng 8, sau khi xem video "Trước/Sau phẫu thuật" của bác sĩ Việt Nam, ông quyết định bay tới TP HCM để thực hiện. Chi phí nâng mặt toàn phần, nâng trán, cắt mí trên dưới ở Việt Nam tổng cộng khoảng 4.000 USD - rẻ gần bằng 1/10 so với chi phí ở Australia, khoảng 37.000 USD.

Ca phẫu thuật kéo dài 7 tiếng. Chỉ một ngày sau phẫu thuật, dù mặt vẫn còn sưng bầm và quấn băng kín, ông Harrigan đã được các bác sĩ đưa vào quay video quảng cáo. Những clip "Jason từ Australia cảm ơn bác sĩ" nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong vài tuần, tổng lượt xem các clip liên quan đến ông Jason đã chạm mốc 79 triệu lượt.

Jason trước và sau (đang cầm điện thoại) phẫu thuật. Ảnh: Daily Mail

Sau đó, hàng loạt bác sĩ, phòng khám khác tại Việt Nam cũng đăng tải hình ảnh và video của ông kèm chú thích "bệnh nhân của chúng tôi".

Theo Jason, bốn bác sĩ đảm nhiệm từng vùng trên mặt ông trong ca phẫu thuật và tất cả đều thuộc một cơ sở. Các video khác sử dụng hình ảnh ông để quảng cáo dịch vụ là sai sự thật.

Sau hơn ba tháng hồi phục, ông Harrigan hài lòng với kết quả. Tính năng nhận diện khuôn mặt trên iPhone của ông thậm chí không còn nhận ra chủ nhân.

"Tôi từng là người rất ngại giao tiếp, giờ sẵn sàng chụp ảnh cùng gia đình bất cứ lúc nào. Cuộc sống của tôi thực sự đã thay đổi", ông nói. Jason trở thành hiện tượng ở quê nhà sau ca phẫu thuật tại Việt Nam. Khi đứng quầy ở siêu thị, nhiều khách đến hỏi ông có phải Jason nổi tiếng không.

Du lịch y tế - trong đó thẩm mỹ chiếm tỷ lệ đáng kể - đang trở thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ. Khách du lịch y tế thường đi từ nước này đến nước khác để chữa bệnh, làm đẹp kết hợp nghỉ dưỡng, lưu trú lâu dài. Theo báo cáo của Grand View Research, thị trường này được định giá khoảng 31,09 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến tăng lên 87,33 tỷ USD vào năm 2030 với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 18,47%.

Du khách cũng có xu hướng tìm đến các nước châu Á để tiết kiệm chi phí làm đẹp. Tại Hàn Quốc, khách nước ngoài đang tạo ra cơn sốt du lịch khám răng. Lý do chính là chất lượng dịch vụ cao và giá cả phải chăng. Ngay cả khi tính gộp chi phí đi lại và lưu trú, việc điều trị nha khoa ở Hàn Quốc vẫn được cho là rẻ hơn đáng kể so với một liệu trình tương tự tại Mỹ.

Tại Việt Nam, quy mô thị trường đã đạt khoảng 700 triệu USD trong năm 2024 và dự báo có thể đạt gần 4 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng bình quân 18% mỗi năm. Vào năm 2024, nhiều khách nước ngoài cũng chia sẻ trải nghiệm làm răng ở Việt Nam, cho biết giá rẻ hơn 20-40 lần tại Mỹ.

Hoài Anh (Theo Daily Mail, News Au)