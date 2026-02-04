Khách Tây nhầm đám tang là nhà hàng, được gia chủ mời ăn

Ba du khách Hà Lan bất ngờ được gia chủ tiếp đãi nồng hậu khi vào nhầm một đám tang tại miền Nam Thái Lan để hỏi mua đồ uống.

Ngày 31/1, ông Charantorn Chareomkiad đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một số khách nước ngoài bước vào đám tang của gia đình ông tại huyện Khanom, tỉnh Nakhon Si Thammarat (miền Nam Thái Lan), do nhầm nơi này là nhà hàng.

Trong video, hai du khách Tây ngồi tại bàn dành cho khách viếng, một phụ nữ Thái mang nước ra phục vụ. Ở phía sau, ông Charantorn đùa vui: "Hỏi họ xem có phải nghĩ đây là tiệc buffet không?", rồi bật cười khi các thành viên tiếp tục mời khách dùng đồ ăn.

Đám tang được tổ chức gần chợ đêm, đúng thời điểm gia chủ đang chuẩn bị bữa tối phục vụ khách viếng theo phong tục địa phương. Khi được thông báo đây không phải nơi bán đồ ăn, các du khách tỏ ra bất ngờ, lập tức xin lỗi và lịch sự hỏi liệu có thể ngồi lại hay không. Gia đình người đã khuất đồng ý, phục vụ các món quen thuộc trong những đám tang cộng đồng như trà sữa Thái, sữa hồng và bánh pa thong ko (bánh bột chiên).

Hai khách nước ngoài nhầm đám tang là nhà hàng. Ảnh: Charantorn Chareomkiad

Theo phong tục Thái Lan, gia đình thường chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho khách viếng tang như cách bày tỏ lòng cảm ơn và tạo công đức cho người đã mất.

Đến ngày 2/2, tình huống tương tự xảy ra khi ba anh em người Hà Lan bước vào cùng đám tang, tiếp tục nhầm nơi này là khu ẩm thực và hỏi mua đồ uống. Khi biết đây là đám tang, họ tỏ ra ngạc nhiên, song gia đình vẫn chào đón và mời dùng năm đĩa, bát thức ăn, trong đó có các món cà ri.

Nhóm du khách khác tiếp tục nhầm đám tang nhà Charantorn là nhà hàng. Ảnh: Charantorn Chaloemkiad.

Trong video thứ hai đăng trên Facebook, ông Charantorn viết: "Người nước ngoài lại đến nữa, họ hỏi có phải quán ăn không? Dù sao chúng tôi vẫn mời họ ăn. Họ vừa bất ngờ vừa vui".

Các đoạn video nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều bình luận khen ngợi sự hiếu khách và tinh thần cộng đồng của người Thái. Một số ý kiến hài hước như "Dám ngồi thì dám mời" hay "Có đưa menu không?", trong khi có người tò mò liệu du khách có ăn được cà ri miền nam vốn cay nồng. Dù còn ý kiến trái chiều, nhiều người cho rằng cách ứng xử của gia đình phù hợp với giá trị văn hóa Thái Lan, đề cao lòng trắc ẩn và sự hào phóng. "Người Thái thật tốt bụng" là nhận xét được lặp lại nhiều lần dưới các bài đăng.

Tuấn Anh (Theo Bangkok Post, The Thaiger)