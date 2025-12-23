Khách Tây làm 'ông già Noel' cho trẻ em Việt

Hơn 800 món quà được cộng đồng người nước ngoài tại TP HCM bí mật chuẩn bị, gửi gắm hy vọng về một Giáng sinh ấm áp cho trẻ em kém may mắn.

Giữa tháng 12, vợ chồng chị Kerry, 38 tuổi, người Anh ghé một nhà hàng quen thuộc tại phường An Khánh. Thay vì gọi món ngay, họ dừng lại trước cây thông Noel dựng ở lối vào, nơi treo hàng chục tấm thiệp ghi điều ước của những đứa trẻ chưa từng gặp mặt.

Đọc tấm thiệp "mong có bộ dụng cụ học tập mới", Kerry cùng chồng đến cửa hàng văn phòng phẩm, chọn mua bộ đồ dùng cho học sinh trung học rồi tỉ mẩn gói trong giấy bọc đỏ.

"Ở Anh, Giáng sinh là dịp để trao gửi yêu thương. Thật hạnh phúc khi món quà nhỏ của chúng tôi có thể mang niềm vui đến một đứa trẻ Việt Nam", Kerry nói. Sống ở Việt Nam 8 năm, cô xem nơi đây như quê hương thứ hai và muốn làm điều gì đó ý nghĩa dịp cuối năm.

Matt Ryan ở nhà hàng Union Jack's, phường An Khánh, TP HCM, trưa 19/12. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vợ chồng Kerry nằm trong số hàng trăm người nước ngoài tại TP HCM đang tham gia chiến dịch A Thousand Wishes (Một ngàn điều ước) do Quỹ Trẻ em Christina Noble (CNCF) tổ chức. Tại khoảng 20 điểm tiếp nhận đặt trong những nhà hàng, quán cà phê, tiệm spa... ở khu vực phường Thảo Điền và An Khánh – nơi tập trung đông cộng đồng người nước ngoài – những cây thông Noel trở thành cầu nối yêu thương.

Trên đó là những điều ước giản đơn từ trẻ em tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khiếm thị Tây Ninh, Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng người khuyết tật và Bệnh viện Nhi đồng 2. Khách đến chọn thiệp, tự tay mua quà và gửi lại quán.

Trong vòng một tháng, hơn 800 món quà gồm thú nhồi bông, xe đồ chơi điều khiển, dụng cụ học tập, quần áo... đã được quyên góp.

Bà Helenita Noble, Tổng giám đốc CNCF, nói rất bất ngờ khi nhiều người lỡ dịp ghé quán ăn đã tìm đến tận văn phòng quỹ để trao quà tận tay.

Ông Piers Birtwistle (hóa trang ông già Noel) ở nhà hàng phường An Khánh, TP HCM, tháng 12/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Là chủ nhà hàng Union Jack’s, một điểm tiếp nhận quà, anh Matt Ryan cho biết trong 20 ngày thực hiện chiến dịch, quán đã nhận được 52 phần quà. "Khoảnh khắc xúc động nhất là khi thấy những vị khách quen mang đến túi lớn đồ chơi, cùng ngồi lại gói ghém cẩn thận", Matt kể.

Sống ở TP HCM 16 năm, chứng kiến sự thay đổi của thành phố nhưng Matt vẫn trăn trở về những mảnh đời khó khăn, đặc biệt là trẻ mồ côi hoặc trẻ em vùng sâu. "Với tôi, Giáng sinh tuyệt vời nhất là sự cho đi", anh nói.

Không chỉ tặng quà, ông Piers Birtwistle, một thành viên của quỹ, còn hóa trang thành ông già Noel để đi trao quà. Năm ngoái, ông đến thăm Trung tâm trẻ khiếm thị ở Tây Ninh, nơi chăm sóc 64 em nhỏ. Ông nhớ mãi hình ảnh những đứa trẻ khiếm thị nâng niu con gấu bông, ôm chặt vào lòng để tìm cảm giác an toàn, hay sự hào hứng của các em khi chạm vào cây đàn guitar.

"Cho đi hạnh phúc hơn nhận về. Niềm vui của những đứa trẻ khi nhận được món quà mình mơ ước là điều không gì sánh được", người đàn ông Anh sống tại Việt Nam 13 năm chia sẻ.

Các trẻ em nhận quà Giáng sinh vào năm 2024, TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chiến dịch cũng thu hút sự tham gia của nhiều người gốc Việt. Hua Phuc, 30 tuổi, Việt kiều Canada sống tại quận 7 đã lặn lội sang Phú Mỹ Hưng để gửi tặng một con rồng nhồi bông và bộ dụng cụ học tập.

"Bố mẹ tôi luôn giữ truyền thống tặng quà để con cái hiểu về sự sẻ chia. Việc chuẩn bị những món quà này không chỉ gợi nhớ tuổi thơ mà còn giúp tôi thấy gắn kết hơn với cội nguồn", Phuc nói.

Ngọc Ngân