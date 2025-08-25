Khách Tây kể chuyện ăn ngủ cùng gánh xiếc Việt gần 20 năm trước

Suốt ba năm 2009-2012, nhiếp ảnh gia người Uruguay Christian Rodriguez đã theo chân các nghệ sĩ của hai đoàn xiếc ở Hà Nội và TP HCM để ghi lại những lát cắt chân thực về cuộc sống của họ. Bộ ảnh "Xiếc" ra đời từ đó, kể câu chuyện về nỗi nhọc nhằn, niềm vui, và những giấc mơ phía sau ánh đèn sân khấu.

"Dù có một nghề nghiệp tưởng như xa lạ, họ vẫn trải qua những khó khăn và niềm vui giống như tất cả chúng ta", Rodriguez chia sẻ.

Một trong những câu chuyện ấy là của cặp nghệ sĩ uốn dẻo Ma Hoàng An và Nguyễn Thị Thu Hiệp. Họ là thành viên của đoàn xiếc TP HCM, bén duyên khi cùng tập huấn tại Hà Nội rồi kết hôn vào năm 2012. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc họ đang tập luyện tiết mục đu dây trên không tại nhà mẹ vợ, cách thành phố khoảng ba giờ di chuyển. Để có được những màn trình diễn nhuần nhuyễn, cả hai duy trì lịch tập luyện hai lần mỗi ngày.