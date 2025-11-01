Khách Tây hoá trang chơi Halloween trên phố cổ Hà Nội

Đêm 31/10, hai quán bar số 9 và 11 phố Mã Mây trên phố cổ Hà Nội đông kín khách vui chơi Halloween, khoảng 50 người không có chỗ bên trong đứng tràn ra đường,

Lễ hội Halloween có nguồn gốc từ dân tộc Celt, một dân tộc sống cách đây hơn 2.000 năm trên vùng đất ngày nay thuộc Anh quốc, Ireland và miền Bắc nước Pháp.