Khách Tây hào hứng trải nghiệm Tết Hội An

Ngày cuối ở Hội An, hôm mùng 4 Tết, chị Scarlet (người Anh) dạo quanh những quầy hàng thủ công mỹ nghệ ở khu vực chợ trung tâm để mua quà lưu niệm. Scarlet cho hay chị chọn Việt Nam cho kỳ nghỉ của mình vì hai yếu tố: phong cảnh đẹp và văn hóa. Chị thấy may mắn được trải qua những khoảnh khắc đón Tết Nguyên đán của Việt Nam khi ở Ninh Bình, trước khi tới Hội An.

"Không khí náo nhiệt, tôi thích cách mọi người sum họp chào những khoảnh khắc đầu tiên của năm mới", chị nói. Trải nghiệm Scarlet thích nhất ở Hội An là ngồi thuyền thưởng ngoạn sông Hoài. Nữ du khách Anh cho rằng đây là hoạt động rất thú vị. "Vào ban đêm, mọi thứ trở nên lung linh hơn", chị nói.