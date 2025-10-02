Khách Tây giúp người dân Hà Giang dọn bùn sau lũ

Thấy người dân Hà Giang dọn dẹp nhà cửa, đường sá sau trận lũ, một nhóm du khách nước ngoài không ngần ngại dừng chân, cùng xắn quần quét bùn phụ giúp.

Chiều 2/10, khi đang loay hoay dọn dẹp căn nhà ngập trong bùn đất sau trận lũ, gia đình bà Đinh Thị Bình (phường Hà Giang 2) bất ngờ nhận được sự giúp đỡ từ ba du khách người Colombia.

Anh Hoàng An, người chứng kiến, kể lại nhóm khách này đang thuê một homestay gần đó. Khi đi bộ ngang qua và thấy gia đình bà Bình chỉ có ba người đang chật vật di chuyển đồ đạc, họ đã chủ động vào hỏi và ngỏ ý phụ giúp.

"Ban đầu, họ chỉ phụ bê bộ bàn ghế. Nhưng sau đó, thấy còn nhiều đồ đạc, các du khách đã không ngần ngại xắn tay áo giúp gia đình di chuyển toàn bộ vật dụng ra ngoài, đồng thời cùng cào, gạt lớp bùn non còn sót lại trong nhà và ngoài sân", anh An nói.

Theo anh An, các du khách làm việc rất nhiệt tình và ở lại cho đến khi gia đình dọn dẹp xong xuôi mới trở về. "Thấy hành động của họ, nhiều người dân xung quanh đã tới và bày tỏ lời cảm ơn", anh nói.

Tối cùng ngày, hình ảnh về hành động đẹp này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận. Đa số đều bày tỏ sự trân trọng tinh thần chung tay của nhóm khách nước ngoài.

Nhiều người cho rằng đây là một trải nghiệm du lịch đáng nhớ. "Họ chi tiền và nhận lại những trải nghiệm độc nhất vô nhị như bốc gạch, chăn trâu, gặt lúa cùng người dân", tài khoản Kim Anh bình luận. Một người dùng khác viết: "Tôi tin họ đã có một kỷ niệm không thể nào quên tại Việt Nam".

Theo anh Đinh Hùng, một hướng dẫn viên địa phương, hành động của nhóm khách Colombia không phải là trường hợp cá biệt tại Hà Giang. Anh cho biết du khách tới đây, chủ yếu là người trẻ, thường rất cởi mở và thích các trải nghiệm gắn kết với cộng đồng. Trước đó hồi tháng 8, hình ảnh nhiều du khách phương Tây xắn tay bốc gạch giúp người dân xây nhà cũng từng được chia sẻ rộng rãi. "Họ gần gũi và luôn sẵn lòng giúp đỡ khi có cơ hội", anh Hùng nói.

Tối 2/10, nước lũ tại các phường trung tâm thành phố Hà Giang đã cơ bản rút sau một ngày đỉnh lũ dâng cao tới 3 m. Người dân đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, đường sá. Các tuyến đường chính từ Đồng Văn, Mèo Vạc về thành phố đã thông xe, tuy nhiên chính quyền địa phương cảnh báo nguy cơ sạt lở vẫn còn tiềm ẩn.

Tú Nguyễn - Ánh Ngô