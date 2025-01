Khách Tây đến Quảng Bình trải nghiệm 'mát xa vịt'

Khi cho đàn vịt hơn 100 con ăn, Eva đến từ Đức không quên cảm giác cả đàn vịt lao vào cô thực hiện màn mát xa bằng mỏ kỳ cục nhưng đáng nhớ.

Sau chuyến du lịch Phong Nha hồi tháng 6/2024, Esteban Zanelli, khách du mục kỹ thuật số người Đức, đã chia sẻ bức ảnh anh ngồi giữa đàn vịt và cho biết "vừa có trải nghiệm ngớ ngẩn nhưng cũng cực kỳ thư giãn" tại một trang trại tên The Duck Stop. Anh tự tay cho vịt ăn và được chúng cho thưởng thức mát xa bằng mỏ.

Eva, du khách Đức, du lịch Phong Nha, Quảng Bình tháng 9 năm ngoái và ghé thăm trang trại này theo lời giới thiệu của một travel blogger. Giá vé vào cửa khoảng 150.000 đồng và Eva nói đó là trải nghiệm "không thể quên" khi lần đầu được bao vây bởi hơn 100 con vịt. Khi rải thức ăn quanh chân, cả đàn vịt sẽ lao vào tạo nên trải nghiệm mát xa "kỳ cục nhưng đáng nhớ", theo Eva.

Cả đàn vịt chạy theo Fran khi cô cầm hộp đồ ăn. Ảnh: NVCC

Mô hình của The Duck Stop từng được The New York Times giới thiệu năm 2019 là "trải nghiệm du lịch bình dân hút khách Tây balo". Du khách tới The Duck Stop làm công việc của người nông dân như chăn vịt, cho vịt ăn, chăn trâu và trả tiền cho chủ của chúng.

Fran Lavish, du khách Anh, cũng ghé thăm trang trại này vào tháng 6 năm ngoái sau khi xem một số video trên mạng xã hội. Vốn là người yêu động vật, Fran biết đây là điều cô phải thử khi có dịp du lịch Việt Nam.

"Bạn chắc chắn không tìm thấy trải nghiệm tương tự ở bất kỳ đâu", Fran nói.

Điều cô thích nhất là cầm hộp thức ăn và cả đàn vịt sẽ chạy theo sau như một đội quân. Khi Fran giơ tay lên, chúng đồng loạt ngước cổ và khi hạ tay xuống, chúng cũng cúi theo. Fran nói mình như một vị tướng đang chỉ huy đội quân vịt. Theo du khách Anh, những trải nghiệm chân thật và gần gũi này sẽ thu hút nhiều du khách quốc tế, đặc biệt từ các quốc gia phát triển, nơi hiếm khi được thấy cảnh thôn quê.

Fran được "mát xa" bởi đàn vịt khi rải thức ăn quanh chân. Ảnh: NVCC

Theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Bình, The Duck Stop là một trong những mô hình du lịch cộng đồng nổi bật, do cá nhân hoặc hộ gia đình tự thực hiện, gắn với hoạt động nông nghiệp, trải nghiệm cuộc sống. Đơn vị đánh giá mô hình này nhận được sự quan tâm lớn từ cả khách quốc tế lẫn nội địa.

Phát triển du lịch nông thôn cũng là mục tiêu quan trọng UBND tỉnh Quảng Bình đề ra trong giai đoạn năm 2021 tới năm 2025. Địa phương khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng cùng tham gia, giới thiệu những sản phẩm mang đặc trưng vùng miền, có tính trải nghiệm, bắt kịp thị hiếu khách du lịch.

Trong những năm qua, mô hình du lịch nông thôn được nhiều khách quốc tế đón nhận. Nhiều hướng dẫn viên lâu năm tiết lộ du khách quốc tế, đặc biệt nhóm khách cao cấp, quan tâm đến các sản phẩm giàu tính trải nghiệm, được hòa mình vào đời sống người bản địa.

Do đó, tại nhiều địa phương như Ninh Bình, Quảng Bình, Hội An, các mô hình du lịch như chăn trâu, làm nông, đi chợ nấu ăn xuất hiện ngày một nhiều. Gần đây, một số hướng dẫn viên còn sáng tạo các tour du lịch lạ như thăm bà đẻ, làm phụ hồ hay tham quan nghĩa trang.

Hoài Anh