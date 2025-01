Khách Tây bối rối vì hàng quán đóng cửa nghỉ Tết

Mong chờ đến Hội An trải nghiệm dịch vụ may quần áo lấy ngay, khách Australia Balin Blondes hụt hẫng thấy khi hàng loạt tiệm may đóng cửa nghỉ Tết.

Balin Blondes cho biết cô cùng bạn đồng hành đến Việt Nam từ 24/1, điểm đầu tiên là TP HCM. Những ngày giáp Tết, Balin ghé Mũi Né, Đà Nẵng và có mặt ở Hội An vào hôm giao thừa. Balin cho hay trước chuyến đi cô mong chờ đến Hội An để trải nghiệm dịch vụ may quần áo lấy liền nhưng khi đến nơi mọi tiệm may đều đóng cửa. Hỏi người dân địa phương, nữ du khách mới biết các hàng quán đóng cửa để đón Tết.

"Cảm giác khi nhìn thấy hàng loạt tiệm may đóng cửa khá hụt hẫng", Balin nói và cho biết thêm không chỉ tiệm may, nhiều tiệm ăn uống cũng thông báo tạm ngưng hoạt động.

Khách Tây hụt hẫng khi hàng quán đóng cửa nghỉ Tết Balin chia sẻ hụt hẫng khi các tiệm may đóng cửa. Video. Balin

Nữ du khách Australia cho hay tiệm bánh mì Phượng là một trong số ít hàng quán tên tuổi ở Hội An mở cửa. Sáng mùng 1, dòng người xếp hàng đợi mua bánh, phần lớn là khách du lịch nước ngoài. Mặc dù phải đợi hơn 15 phút mới đến lượt, Balin cho rằng đây là trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến đi.

Không bắt được taxi từ trung tâm Hội An ra ngoại thành cũng là trở ngại Balin gặp phải dịp Tết. Cô và bạn phải đứng dọc đường xin đi nhờ xe và may mắn được người dân địa phương giúp đỡ.

Ashir Azeem, đến từ Lahore, Pakistan, ghé Hà Nội vào ngày 28/1 (29 Tết), không biết đến kỳ nghỉ Tết của người Việt và rơi vào tình huống bị động khi thấy hầu hết hàng quán ở Hà Nội ngừng bán từ 18h ngày giao thừa. Ashir Azeem phải tìm kiếm sự trợ giúp từ bạn bè trên mạng xã hội, nhờ gợi ý các hoạt động có thể tham gia vào dịp Tết và xin danh sách các nhà hàng mở cửa.

"Bạn bè khuyên tôi nên tận hưởng không khí vắng lặng, ít xe cộ hiếm hoi của Hà Nội trong những ngày Tết", Ashir Azeem nói.

Sabrina, du khách Pháp, cho biết đây là lần đầu cô ghé thăm TP HCM. Mặc dù đã tìm hiểu thông tin về dịp Tết cổ truyền của người Việt, Sabrina vẫn lúng túng khi các dịch vụ tạm ngưng hoạt động. Nữ du khách cho hay các ứng dụng đặt xe công nghệ vẫn hoạt động nhưng phải chờ khá lâu, khoảng 15-20 phút mới có tài xế nhận cuốc.

Do đã chuẩn bị tâm lý, Sabrina không mấy bất ngờ khi chứng kiến cảnh vắng lặng vào sáng mùng 1 Tết ở khu phố Tây Thảo Điền - nơi cô thuê khách sạn. Từ tối 29 Tết, nhiều hàng quán ở Thảo Điền bắt đầu đóng cửa từ 19h. Sabrina và nhóm bạn may mắn tìm được một quán bia mở xuyên đêm và đã trải qua đêm giao thừa vui vẻ tại đây. Một số quán ăn, quán cà phê, cửa hàng tiện lợi trên trục đường Xuân Thủy vẫn hoạt động xuyên Tết nên nữ du khách Pháp không khó khi tìm kiếm điểm ăn uống.

"Chỉ hơi tiếc là có một số nhà hàng Michelin đóng cửa đến mùng 6 Tết, lúc đó tôi đã về Pháp", Sabrina nói.

Quán ăn ở TP HCM treo biển thông báo lịch nghỉ Tết. Ảnh: Bích Phương

Với những người yêu thích không khí lễ hội và sẵn sàng trải nghiệm văn hóa bản địa, du lịch Việt Nam dịp Tết vẫn có sức hút riêng. Các lễ hội truyền thống, pháo hoa rực rỡ và những khoảnh khắc sum vầy của người dân mang lại một góc nhìn thú vị về đời sống Việt Nam mà không phải mùa nào trong năm cũng có.

Adam, du khách Anh, cho biết đã đến Việt Nam nhiều lần nhưng năm nay là lần đầu du lịch vào dịp Tết. Nam du khách bay từ Anh đến TP HCM sau đó đi tàu cao tốc đến Vũng Tàu và dành thời gian đón Tết ở đây. Trước chuyến đi, Adam đã tìm hiểu về Tết Nguyên đán và lên kế hoạch kỹ càng để tận hưởng kỳ nghỉ lớn nhất năm của người Việt. Anh chọn Vũng Tàu vì cho rằng thành phố sẽ ít khách du lịch trong những ngày đầu năm mới, dễ dàng khám phá văn hóa địa phương. Do chuẩn bị kỹ càng, Adam không mấy bất ngờ trước khung cảnh vắng lặng của thành phố khi hàng quán đóng cửa nghỉ Tết.

Adam đón giao thừa ở Vũng Tàu, tối 28/1. Ảnh: NVCC

"Một số tiệm ăn đường phố vẫn hoạt động, các công viên giải trí đóng cửa hoàn toàn và tôi thích bầu không khí yên bình như vậy", Adam nói.

Trong những ngày Tết ở Vũng Tàu, khách Anh dành phần lớn thời gian thưởng thức các món ăn đường phố địa phương. Đêm giao thừa, nam du khách cũng ra đường như người dân địa phương để xem pháo hoa và đón năm mới. Adam cho hay khi trở về Anh sẽ giới thiệu cho bạn bè ghé thăm Việt Nam vào dịp Tết.

"Không khí năm mới ở Anh trôi qua rất nhanh và không nhộn nhịp, nhiều sắc thái như ở Việt Nam", nam du khách Anh nói.

Điều mới mẻ và gây ấn tượng với du khách Pháp Sabrina là cảnh đông đúc tại các ngôi chùa dịp đầu năm, trái ngược với cảnh hàng quán vắng lặng ở nhiều tuyến phố.

Sáng mùng 1 Tết, Sabrina ghé một số ngôi chùa Hoa ở quận 5 và cho biết không khí sôi động, dòng người nối đuôi nhau, các bãi gửi xe chật kín chỗ.

Chùa Ôn Lăng, quận 5 kín khách đi lễ, tham quan đầu năm. Ảnh: Bích Phương

"Không khí Tết ở TP HCM nhộn nhịp, tôi cảm thấy may mắn vì được trải nghiệm văn hóa truyền thống của người Việt", Sabrina nói.

Mặc dù gặp không ít tình huống trớ trêu vì các dịch vụ ngưng hoạt động ngày Tết, Balin Blondes vẫn có nhiều kỷ niệm đáng nhớ ở Hội An. Khoảnh khắc du khách Australia nhớ nhất là được ngắm pháo hoa rực sáng từ ban công căn homestay giữa phố cổ Hội An. Balin cũng tìm được tiệm may quần áo hiếm hoi mở cửa vào sáng mùng 2 Tết và may được một bộ vest hồng ưng ý chỉ sau hơn nửa ngày chờ.

"Tôi cũng là vị khách mở hàng của một tiệm chế tác đồ trang sức mở cửa sáng mùng 2 Tết và tự tay làm một chiếc nhẫn bằng bạc", Balin Blondes nói và cho rằng trải nghiệm du lịch Tết lần này đáng nhớ với cô.

Có kinh nghiệm du lịch Việt Nam nhiều lần, Adam cho rằng du khách định ghé Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán nên tìm hiểu kỹ lịch hoạt động của các hàng quán, chủ động lên kế hoạch cho phương tiện di chuyển vì nhiều tài xế công nghệ nghỉ Tết, các xe liên tỉnh cũng tạm ngừng đón khách vài ngày.

"Nếu tìm hiểu kỹ, du khách sẽ không phải loay hoay hỏi han tìm kiếm các dịch vụ mở cửa, tránh ảnh hưởng trải nghiệm chuyến đi", Adam nói.

Bích Phương