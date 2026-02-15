Khách Tây bị đâm gục trong cửa hàng tiện lợi ở Thái Lan

Nam du khách 22 tuổi bị đâm vào đùi sau khi tranh cãi với một người địa phương tại cửa hàng 7-Eleven ở Pattaya, rạng sáng 13/2.

Theo cảnh sát địa phương, nạn nhân va chạm với một thanh niên Thái Lan 23 tuổi bên trong cửa hàng, dẫn đến tranh cãi. Người này bị cáo buộc rút dao đâm vào đùi phải của du khách. Nhân chứng cho biết nhiều người hoảng loạn bỏ chạy khi thấy máu chảy nhiều từ vết thương.

Nạn nhân được lực lượng chức năng chuyển đến bệnh viện. Ảnh: Asia Pacific Press via ViralPress

Du khách gục xuống sàn, bất tỉnh. Nhân viên cửa hàng đã sơ cứu, cầm máu cho nạn nhân, trong khi một số người hỗ trợ khống chế nam thanh niên và bàn giao cho cảnh sát sau đó. Nam du khách được đưa tới bệnh viện Bangkok Pattaya cấp cứu.

Cảnh sát cho biết du khách đã tự xuất viện trong ngày và quay lại khu phố bar ở Pattaya. Đại úy Jittisuk Suthinitatwong, người phụ trách vụ việc, cho biết cơ quan chức năng cần chờ nạn nhân hồi phục để lấy lời khai. Theo ông, thời điểm xảy ra vụ việc, du khách không muốn trình báo vì đang say rượu và muốn tiếp tục kỳ nghỉ.

Cảnh sát địa phương bắt giữ nghi phạm tại cửa hàng tiện lợi. Ảnh: Asia Pacific Press via ViralPress

Cơ quan điều tra cho biết hai bên đã xảy ra tranh cãi trước khi dẫn đến ẩu đả. Nạn nhân được cho là chạy vào cửa hàng để tránh xung đột nhưng vẫn bị nam thanh niên truy đuổi và đâm. Hung khí thu giữ tại hiện trường là con dao dài khoảng 12-15 cm, được xác định thuộc sở hữu của kẻ tấn công.

Thanh niên thừa nhận hành vi đâm người. Người này khai du khách hỏi mua ma túy thông qua ứng dụng chuyển ngữ trên google, dẫn đến mâu thuẫn. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết chưa có căn cứ xác nhận lời khai trên, dù phát hiện một lượng nhỏ cần sa trên người nạn nhân. Hiện thanh niên bị tạm giam để tiếp tục điều tra.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Asia Pacific Press via ViralPress

Pattaya lâu nay nỗ lực xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn cho gia đình. Tuy nhiên, thành phố biển này vẫn đối mặt với tỷ lệ tội phạm cao liên quan đến rượu bia và các dịch vụ giải trí về đêm.

Vấn đề an ninh cũng được chính phủ Thái Lan chú trọng sau những sự cố liên quan đến du khách nước ngoài tại khu vực biên giới vào năm ngoái. Hệ thống chứng nhận "Trusted Thailand" đã được triển khai đồng bộ cho các cơ sở lưu trú, nhà hàng và khu vui chơi. Việc tăng cường lắp đặt camera giám sát tại các khách sạn cũng cho thấy nỗ lực của Thái Lan trong việc khẳng định là điểm đến an toàn, thân thiện và đáng tin cậy.

Năm 2025, Thái Lan đón 32,9 triệu lượt khách quốc tế, giảm khoảng 7,23 % so với năm 2024. Chính phủ Thái Lan kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 36 triệu lượt khách trong năm nay, bất chấp những rào cản về tỷ giá.

Tuấn Anh (Theo The Sun)