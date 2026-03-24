Khách Tây bị còng tay vì vi phạm ngày lễ linh thiêng ở Bali

Khách Thụy Sĩ cố tình phá vỡ quy định "Ngày im lặng" ở Bali, bị lực lượng chức năng bắt giữ, đối mặt nguy cơ vào danh sách đen cấm nhập cảnh Indonesia.

Ngày 23/3, Luzian Andrin Zgraggen, du khách Thụy Sĩ bị bắt giữ, còng tay ở Bali sau khi khoe "chiến tích" ra đường vào ngày Nyepi (Ngày im lặng - 19/3).

Trong video đăng tải hôm 20/3, du khách Thụy Sĩ nhiều lần xúc phạm ngày lễ và khoe đi bộ ra bãi biển lúc nửa đêm, không bị lực lượng chức năng phát hiện. Video nhanh chóng thu hút sự chú ý và khiến người địa phương tức giận.

Cơ quan điều tra an ninh mạng cảnh sát Bali đã phát hiện vụ việc qua truy vết trực tuyến. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã truy dấu Zgraggen khi anh ta di chuyển từ Kuta đến Ubud và cuối cùng bắt giữ nam du khách tại một cơ sở lưu trú ở huyện Badung.

Người phát ngôn cảnh sát Bali, ông Ariasandy, cho biết: "Nghi phạm bị cáo buộc vi phạm Điều 301 Luật Hình sự năm 2023 của Indonesia về việc phát tán nội dung kích động thù hằn tôn giáo trên không gian mạng". Hiện Zgraggen đã bị tạm giam để phục vụ điều tra.

Thượng nghị sĩ Niluh Djelantik đã gặp du khách Thụy Sĩ này tại văn phòng riêng, giải thích anh ta đã xúc phạm những người theo đạo Hindu. Đáp lại, du khách nói mình không thích các quy định trên đảo.

"Vậy đừng đến đây, Bali không phải nhà anh. Nếu anh nghĩ mọi thứ bất công, tôi đảm bảo anh không bao giờ được đặt chân tới Indonesia lần nào nữa", bà Djelantik nói, nhấn mạnh bất kỳ người nước ngoài vi phạm quy định của "Ngày im lặng" sẽ đối mặt với án trục xuất và bị đưa vào danh sách đen vĩnh viễn.

Zgraggen khi bị bắt. Ảnh: Detik

Nyepi là ngày lễ tâm linh và văn hóa quan trọng dành cho việc chiêm nghiệm, thiền định và thanh lọc tâm hồn. Ngày lễ này bắt nguồn từ Ấn Độ giáo, chiếm khoảng 87% dân số trên đảo.

Giới chức Bali cũng khuyến cáo du khách cần hiểu rõ mức độ nghiêm ngặt của kỳ nghỉ lễ này. Trong 24 giờ vào một ngày thuộc tháng 3 hằng năm, toàn bộ đường phố Bali sẽ dừng hoạt động để cử hành lễ Nyepi.

Các quy định bao gồm cấm sử dụng ánh sáng, âm nhạc, phương tiện giao thông và vận tải. Quy định áp dụng cho tất cả mọi người trên đảo, không phân biệt tôn giáo hay quốc tịch. Tất cả doanh nghiệp và dịch vụ công cộng đều đóng cửa, ngoại trừ dịch vụ khẩn cấp. Hoạt động hàng không cũng bị đình chỉ hoàn toàn.

Người dân và khách du lịch phải ở trong nhà hoặc nơi lưu trú. Các khách sạn sẽ tư vấn cho khách về các hoạt động được phép; một số nơi cung cấp tiệc buffet tĩnh lặng và hạn chế quyền sử dụng các cơ sở hạ tầng nghỉ dưỡng. Một số cơ sở lưu trú khác yêu cầu khách tuyệt đối không ra khỏi phòng và giao đồ ăn tận nơi.

Năm nay một du khách Mỹ 57 tuổi, Karl Adolf Amrhein, cũng bị cảnh sát làng Sukawati tạm giữ khi đang đi bộ trên đường chính lúc 7h sáng. Ban đầu, người này giả vờ bị câm khi làm việc với cảnh sát, nhưng sau đó thừa nhận phải rời khách sạn cũ ở Ubud do hết hạn phòng và đang đi tìm chỗ ở mới. Sau khi được nhắc nhở, ông Amrhein được hộ tống về một biệt thự gần đó để lưu trú tạm thời qua ngày lễ.

Hoài Anh (Theo News Au, Jakarta Globe)