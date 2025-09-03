Khách Tây bất ngờ với cuộc sống hiện tại ở Triều Tiên

Thanh toán bằng mã QR, người dân lướt điện thoại xem Ngoại hạng Anh và dịch vụ khách sạn chu đáo là những trải nghiệm bất ngờ mà khách Tây thấy tại Triều Tiên, khác với hình dung trước đó về quốc gia này.

Với dãy khách sạn màu pastel và bãi biển nguyên sơ, khu nghỉ dưỡng Wonsan-Kalma được kỳ vọng trở thành điểm đến quốc tế hào nhoáng. Nhưng qua lời kể của những du khách phương Tây hiếm hoi, bức tranh về một Triều Tiên hiện đại, sẵn sàng kinh doanh vẫn còn nhiều mảng đối lập.

Khi mới xây dựng, nhà lãnh đạo Kim Jong Un kỳ vọng dự án Wonsan-Kalma sẽ trở thành "Waikiki (điểm du lịch hút khách ở Hawaii) của Triều Tiên". Vào tháng 6, khách Nga là những vị khách quốc tế đầu tiên đặt chân đến những bãi biển rộng lớn ở nơi này, chủ yếu còn lại là khách nội địa. Darya Zubkova, 34 tuổi, bác sĩ thú y đến từ St. Petersburg, Nga, cho biết nhóm cô có khoảng 15 người, đến đây du lịch vào mùa hè. Darya nằm trong nhóm khách quốc tế đầu tiên được đi nghỉ ở Wonsan từ sau dịch.

Khu nghỉ dưỡng Wonsan-Kalma. Ảnh: CNN

Khu nghỉ được chia thành hai: dành cho khách trong nước và quốc tế. Darya và nhóm của cô ở khu quốc tế, tách biệt với du khách Triều Tiên. Khách quốc tế không được tự do di chuyển giữa hai khu, còn khách nội địa có thể đi đến mọi nơi trừ khu vực bãi biển.

Từ khu vực riêng của mình, nhóm khách Nga nhìn sang công viên nước lớn, nơi dành cho khách nội địa. "Ở đó có rất nhiều người dân, rất đông đúc", cô nói.

Khi vào trong sảnh, Darya được nhân viên khách sạn cúi đầu chào. Sau đó các nhân viên y tế mặc áo blouse trắng kiểm tra thân nhiệt và xịt dung dịch khử trùng tay cho khách.

"Dịch vụ rất tốt. Chúng tôi cần máy sấy quần áo, họ sẽ đi mua và mang đến phòng. Khi chúng tôi cần ghế để ngồi nghỉ ngoài ban công, họ cũng đi mua và mang đến, dù chúng tôi chỉ ở lại trong thời gian ngắn", Darya nói. Khu vực phòng ăn dành cho khách quốc tế cũng được nữ du khách miêu tả "rộng lớn" với các bữa tiệc linh đình.

Nhóm khách Nga cho biết đã được phục vụ chu đáo trong thời gian ở Triều Tiên. Phía khách sạn đã "cố gắng hết sức", "tìm mọi cách để tạo bất ngờ cho khách" và "đặt ra các tiêu chuẩn phục vụ khác nghiêm ngặt, chất lượng cao".

Trên các con phố tại Bình Nhưỡng, các du khách Nga có thể thấy một số cửa hàng phục vụ khách phương tây như quán cà phê với phong cách gần giống Starbucks, cửa hàng nội thất rộng lớn và showroom điện thoại với các sản phẩm được bán với giá hàng trăm USD.

Bên trong khu nghỉ dưỡng dưới ống kính khách Nga Darya. Ảnh: CNN

Khi du khách Thụy Điển Johan Nylander và con trai đến Bình Nhưỡng tháng 4 năm nay để tham dự giải marathon quốc tế của thành phố, họ đã bị choáng ngợp. "Bạn sẽ ngạc nhiên rất nhiều điều khi đến Triều Tiên", Nylander nói khi bất ngờ trước số lượng thương hiệu phương Tây xuất hiện ở đây. Điện thoại di động ở khắp nơi. Ngay cả ở quầy hàng nhỏ ngoài phố, họ cũng thanh toán bằng mã QR - y hệt ở Trung Quốc.

"Bạn thấy mọi người nhắn tin, xem bóng đá Ngoại hạng Anh trên điện thoại, chơi trò chơi. Cảnh tượng trông giống như cuộc sống hằng ngày ở bất kỳ nơi nào khác", anh nói.

Các nhà phân tích cho rằng chiến lược thúc đẩy tiêu dùng của Kim Jong Un không chỉ đơn thuần là hình thức. Bằng cách mô phỏng thương hiệu và tiện ích phương Tây, Chính phủ mang đến cho tầng lớp tinh hoa lối sống họ mong muốn, đồng thời đảm bảo ngoại tệ chảy vào các doanh nghiệp do nhà nước quản lý.

Hai bố con Nylander có những trải nghiệm khó quên khi đến chạy ở Bình Nhưỡng. Anh có cảm giác tự do khi được băng qua các thành phố trong khi chạy. Người dân địa phương đứng ở hai bên đường để cổ vũ cho các runner. Anh nhận ra người dân ở Triều Tiên cũng giống như bất kỳ nơi đâu trên thế giới: mong muốn điều tốt nhất cho con cái, cùng bạn bè hát karaoke, tụ tập uống bia, trò chuyện và đùa giỡn.

Du lịch là một trong số ít lĩnh vực Triều Tiên không bị Liên Hợp Quốc cấm vận, các nhà phân tích cho rằng ông Kim Jong Un coi đây là chiếc phao cứu sinh - một cách để mang về ngoại tệ.

Trước đại dịch, khách phương Tây có thể đặt tour đến Triều Tiên qua một số ít công ty lữ hành chuyên biệt. Các chuyến đi bị kiểm soát chặt chẽ nhưng vẫn khả thi, và mỗi năm có hàng trăm du khách đăng ký để tận mắt chứng kiến đất nước này.

Dự án Wonsan-Kalma mới đặc biệt được quảng bá như biểu tượng của sự tiến bộ, thậm chí từng được nhắc đến như địa điểm tiềm năng cho hội nghị thượng đỉnh ngoại giao trong tương lai.

Giải chạy mở cửa cho khách quốc tế ở Bình Nhưỡng. Ảnh: CNN

Trở lại bãi biển Wonsan, nhóm khách Nga cho biết chưa bao giờ cảm thấy mất an toàn hay bị giám sát. Dù thời gian ở đó Darya nhận thấy nhân viên có mặt khắp nơi - cứu hộ, phục vụ bàn, lao công, thậm chí cả bác sĩ.

Hiện tại, nỗ lực của Triều Tiên nhằm biến Wonsan thành Waikiki vẫn chỉ giống một sân khấu hơn là một khu nghỉ dưỡng vận hành thực sự. Các bãi biển được làm sạch, cát được san phẳng bằng máy mỗi sáng, nhưng những hàng ghế tắm nắng bỏ trống hé lộ một đất nước chưa sẵn sàng mở bung cánh cửa.

Runner Nylander tin rằng tiềm năng vẫn còn. Triều Tiên là một thị trường tiêu dùng khổng lồ đang chờ được khai mở. Nếu lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, nhu cầu đối với sản phẩm quốc tế sẽ bùng nổ. Hiện tại, những gì du khách thấy ở Bình Nhưỡng và Wonsan giống như một thông điệp gửi ra thế giới rằng họ có thể hiện đại, ngay cả khi cánh cửa vẫn đóng kín.

Anh Minh (Theo CNN)