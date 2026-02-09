Khách Tây bất ngờ về triết lý phong thuỷ của người Việt

Nhóm khách châu Âu bày tỏ sự bất ngờ về triết lý phong thủy và nếp sống gia đình của người Việt khi trực tiếp tham gia các hoạt động chuẩn bị Tết tại vùng sông nước.

Trong không gian đậm chất Nam Bộ với mai vàng, câu đối đỏ, ông Miroslaw cùng vợ lần đầu tiên tự tay đặt lá dong, cầm dây buộc bánh tét. Ông cho biết đã nghe nói nhiều về Tết Nguyên đán của một số nước châu Á qua báo đài, nhưng đây là lần đầu ông được tận mắt chứng kiến người Việt chuẩn bị cho ngày lễ lớn nhất năm.

Ông Miroslaw là một trong số 70 du khách Ba Lan có chuyến dừng chân tại phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp hôm 5/2. Điểm dừng là một phần trong hành trình xuyên Việt kéo dài 12 ngày của đoàn. Khác với những tour tham quan danh lam thắng cảnh thông thường, nhóm khách châu Âu được trải nghiệm chương trình tìm hiểu về Tết cổ truyền tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Miroslaw lần đầu trải nghiệm gói bánh tét.

Tại Ba Lan, không khí năm mới theo âm lịch của cộng đồng người châu Á vốn không quá rõ nét, khiến những du khách như ông Miroslaw khó hình dung hết quy mô của dịp lễ này. Việc trực tiếp tham gia vào các công đoạn chuẩn bị Tết mang lại cảm xúc khác biệt.

"Không chỉ khung cảnh đẹp, không khí trong lành mà người dân ở đây còn thân thiện, xung quanh nhà và đường phố trang trí rất đẹp", ông Miroslaw chia sẻ và hy vọng lần tới trở lại sẽ có dịp tìm hiểu thêm Tết truyền thống ở các địa phương khác.

Ngoài trải nghiệm gói bánh tét, nhóm du khách còn cùng nhau xin chữ thư pháp từ thầy đồ, tập sên mứt dừa và thưởng thức tại chỗ. Trải nghiệm gây ấn tượng là chiêm ngưỡng cách bài trí mâm ngũ quả đặc trưng của người dân miền Tây và tìm hiểu nghi thức dâng hương tưởng nhớ tổ tiên.

Hầu hết du khách bất ngờ khi nghe giới thiệu về triết lý phong thủy trong ngôi nhà Việt. Chị Anna, thành viên đoàn, cho hay thích thú khi biết mỗi gia đình có cách sắp xếp bàn thờ theo hướng riêng, phụ thuộc và tuổi của chủ nhà (tính theo Âm lịch). Việc bày trí bàn thờ thể hiện sự hài hòa giữa âm dương và lòng tôn kính đối với các bậc tiền nhân.

Du khách tìm hiểu về tục thờ cúng của người Việt và cách bày trí bàn thờ ngày Tết của người miền Tây.

"Lần đầu tôi được nghe chuyện sắp xếp lễ vật, bình hoa hay chén nước phải tuân theo những quy tắc nghiêm ngặt để kết nối giữa hiện tại và nguồn cội", chị Anna nói và ấn tượng với cách người Việt duy trì các giá trị gia đình qua nhiều thế hệ.

Ẩm thực Tết miền Tây với những món ăn đặc trưng như cá tai tượng chiên xù cuốn bánh tráng, thịt kho trứng nước dừa, gỏi gà, bánh tét, cũng là "ngôn ngữ" văn hóa giúp đoàn khách cảm nhận rõ hơn về đời sống bản địa. Nhiều du khách hào hứng khi lần đầu nếm thử vị ngọt thanh của nước dừa trong món thịt kho hay độ giòn tan của cá tai tượng, những hương vị đại diện cho sự trù phú của vùng đất miền Tây sông nước.

Trong khi Ba Lan đang trải qua mùa đông lạnh giá, nắng ấm của vùng sông nước miền Tây vào những ngày cận Tết giúp đoàn khách thuận lợi tận hưởng các hoạt động trải nghiệm ngoài trời.

Ông Wojciech Pawelec, một thành viên trong đoàn, cho hay sự hiếu khách của người dân địa phương khiến ông cảm thấy không có khoảng cách dù khác biệt về ngôn ngữ. Sau chuyến đi, ông sẽ giới thiệu cho bạn bè biết tới Việt Nam nhiều hơn và hy vọng ngành du lịch Việt Nam sẽ đẩy mạnh quảng bá những giá trị truyền thống đặc sắc này ra thế giới.

Khách Tây bất ngờ với chiều sâu văn hóa của Tết Việt Du khách thử sên mứt dừa, gói bánh tét.

Adrianna, hướng dẫn viên dẫn đoàn, cho biết nhờ các chuyến bay charter (thuê nguyên chuyến) trực tiếp từ Ba Lan, hành trình của du khách trở nên thuận tiện và tiết kiệm thời gian hơn nhiều so với việc phải quá cảnh tại các trạm trung chuyển. Dù đã dẫn khách đến Việt Nam nhiều lần, nhưng dịp này là lần đầu tiên cô tham gia một chương trình tour được thiết kế chuyên sâu tìm hiểu về Tết cổ truyền.

"Tôi bất ngờ trước sự đa dạng trong tập tục của mỗi vùng miền, từ cách bày mâm ngũ quả đến các món ăn trong mâm cỗ, chúng tôi có cái nhìn chân thực và gần gũi hơn về chiều sâu văn hóa Việt", Adrianna nói.

Ông Trần Thế Dũng, Tổng giám đốc Công ty Lữ hành Vietluxtour, đơn vị tổ chức, cho rằng khách du lịch châu Âu ở phân khúc trung và cao cấp, đang có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm mang tính bản địa sâu sắc. Thay vì chỉ ngắm nhìn phong cảnh, họ muốn "chạm" vào nếp sống qua ẩm thực và lễ hội.

Theo ông Dũng, việc đưa du khách rời xa không gian đô thị để về với vùng đồng bằng sông nước giúp họ cảm nhận được sự mộc mạc và giàu cảm xúc của Tết truyền thống. Những sản phẩm du lịch văn hóa như tour người Tây ăn Tết miền Tây không chỉ mang lại doanh thu mà còn góp phần quan trọng trong việc định vị thương hiệu Việt Nam như một điểm đến có chiều sâu và bền vững trên bản đồ du lịch toàn cầu.

"Điều khiến du khách nhớ lâu nhất không chỉ là món ăn, mà là cảm giác được sống trong không khí Tết như một người Việt thực thụ, thấu hiểu được giá trị kết nối gia đình và sự tôn trọng cội nguồn của người Việt", ông Dũng nói.

Chuyến tham quan của đoàn khách Ba Lan diễn ra trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam vừa ghi nhận những con số tăng trưởng kỷ lục. Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia, trong tháng 1, Việt Nam đón gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 21% so với tháng trước. Đây là lượng khách quốc tế cao nhất trong lịch sử từng được ghi nhận theo tháng từ năm 2009.

Sự bùng nổ này được giới chuyên gia đánh giá là nhờ chính sách thị thực đột phá cùng sự đổi mới trong công tác xúc tiến, đa dạng hóa sản phẩm. Với khởi đầu thuận lợi, ngành du lịch đang kỳ vọng có thể hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong cả năm.

Bích Phương