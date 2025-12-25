Khách Tây bất ngờ trước biển người Việt đổ ra đường chơi đêm Giáng sinh

Lisa, du khách Pháp, cho biết ở quê nhà, Giáng sinh là dịp mọi người tụ tập để cùng nhau ăn bữa tối thay vì đổ ra đường như ở Việt Nam.

Lisa, du khách Pháp, cho biết cô chọn TP HCM làm điểm đến cho kỳ nghỉ Giáng sinh năm nay vì từng đến Việt Nam 5 năm trước. Nữ du khách 30 tuổi dự định tham quan và dự thánh lễ tại nhà thờ Tân Định vào tối 24/12 vì gần trung tâm và kiến trúc cổ kính.

Tuy nhiên, khi đến nơi, nhà thờ đã chật kín người, Lisa chỉ dừng lại chụp ảnh bên ngoài rồi tìm một quán ăn gần đó để dùng bữa tối. "Ở nước tôi, dịp Giáng sinh, mọi người thường ở nhà ăn uống, quây quần bên gia đình thay vì ra đường đông đúc như ở Việt Nam", Lisa nói và thấy "khá ấn tượng", thích không khí cuối năm ở TP HCM.

Du khách nước ngoài chụp ảnh không khí sôi động trong đêm Giáng sinh tại TP HCM. Ảnh: Bích Phương

Từ khoảng 19h, nhiều nhà thờ ở khu vực trung tâm TP HCM đông kín người dân và du khách đến tham gia các nghi thức tôn giáo, tận hưởng không khí Giáng sinh. Các tuyến đường Lê Duẩn, Nguyễn Du và Công Xã Paris quanh khu vực nhà thờ Đức Bà đông nghịt người. Đoạn đường Hai Bà Trưng trước nhà thờ Tân Định di chuyển khó khăn do hàng nghìn người và xe đổ về trước giờ cử hành thánh lễ. Lực lượng công an và dân phòng được huy động để hỗ trợ điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Khu vực phường Chợ Lớn, Nhà thờ Cha Tam (Nhà thờ Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê) cũng thu hút đông đảo người dân và giáo dân đến dự thánh lễ Giáng sinh từ 19h. Nơi đây cũng đón một số du khách nước ngoài, dù không phải điểm đến quen thuộc với phần lớn khách quốc tế.

Gia đình du khách Malaysia Ryan đến nhà Tân Định ở TP HCM đêm 24/12. Ảnh: Tuấn Anh

Đến nhà thờ Cha Tam để dự lễ từ 19h đến 22h sau khi dùng ChatGPT gợi ý, gia đình 4 người của Francis Sinnappan, du khách Malaysia, tìm thấy sự tương đồng xen lẫn mới lạ ở TP HCM. Thời tiết và không khí đón Giáng sinh khá tương đồng với Malaysia, với sự nhộn nhịp và tinh thần lễ hội rõ nét. Trình tự thánh lễ Công giáo ở Việt Nam và Malaysia cũng tương tự. "Nhờ giai điệu thánh ca quen thuộc và ca đoàn dẫn dắt rõ ràng, các thành viên trong gia đình vẫn có thể hát theo dù thánh lễ được cử hành bằng tiếng Việt", Sinnappan nói.

Sau khi dự lễ, họ trở về khu vực trung tâm, ghé nhà thờ Đức Bà để tham quan, sau đó về khách sạn nghỉ ngơi. Sáng 25/12, họ dự định đến đường Hải Thượng Lãn Ông, nơi bày bán nhiều đồ trang trí Giáng sinh, để tham quan và mua sắm.

Ryan, du khách Malaysia cùng gia đình đến TP HCM du lịch hôm 22/12, tới nhà thờ Tân Định từ 16h để vào trong cầu nguyện, đón Giáng Sinh. Anh nhận xét Giáng sinh ở Việt Nam hoành tráng hơn những gì tưởng tượng, từ không gian đến các buổi lễ trong nhà thờ.

Tại Hà Nội, không khí náo nhiệt, đông đúc ngoài đường đêm Noel cũng khiến nhiều du khách Tây thích thú. Ngồi trên quán bar trên tầng 10 một khách sạn ở Hàng Bè, Hugo, Line và Matthew nghe nhạc sống, thưởng thức đồ uống. Họ đang trong thời gian nghỉ sau đại học để đi du lịch trong một năm nên thậm chí quên ngày Giáng sinh. Ở Pháp, quê của cả ba, Giáng sinh gắn liền với những bữa tối thịnh soạn và sum họp đầm ấm bên gia đình.

"Chúng tôi muốn ăn mừng Giáng sinh theo cách riêng ở Việt Nam", Hugo nói và cho biết thêm sẽ không có dịp ở bên bạn bè như vậy nếu đang ở Pháp.

Ba du khách Anh (từ phải qua) gồm Diana, Claire và Annalisa lần đầu đón Giáng sinh ở Việt Nam. Ảnh: Anh Tú

Ngồi ở bàn gần đó, Diana, Claire và Annalisa, nhóm người Anh đều trên 50 tuổi, cũng đang tận hưởng những bài nhạc Giáng sinh do nghệ sĩ biểu diễn. Như nhóm của Hugo, họ thấy đây là Giáng sinh khác thường khi ở bên bạn bè thay vì gia đình. Họ "thực sự được tận hưởng" khi thời tiết ở Hà Nội cũng dễ chịu hơn nhiều cái lạnh ở Anh.

"Thật thú vị khi nhìn thấy ông già Noel xuất hiện mọi nơi và đường phố trang hoàng như đây thực sự là một ngày lễ lớn", Annalisa nói. Bà cho biết ở Anh, mọi người đón Giáng sinh vào đêm 25/12 với rượu vang và những bản nhạc nhẹ nhàng. Bà khá bất ngờ khi thấy người Hà Nội đổ ra đường vui chơi và ăn mừng vào ngày 24/12.

Nhóm phóng viên