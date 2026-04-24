Khách Tây bất ngờ khi nhận quần áo may 'siêu tốc' ở Hội An

Dịch vụ may đồ siêu tốc tại Hội An trở thành trải nghiệm được nhiều du khách nước ngoài truyền tai ''nhất định phải thử'' khi đến đây. Chị Phan Thị Lệ Thủy, chủ tiệm Blue Gecko có thâm niên 24 năm tại phường Hội An Đông, cho biết trào lưu này xuất hiện từ năm 1995.

Thời điểm đó, du khách bắt đầu tìm đến khu vực chợ trung tâm phố cổ và đề nghị các sạp vải may đồ. Nhờ hiệu ứng truyền miệng, ngành may mặc tại địa phương bùng nổ chỉ sau một năm.

Hiện nay, thời gian hoàn thành tối thiểu cho một chiếc áo sơ mi hoặc quần tây khoảng 3 giờ, áo vest khoảng 5 giờ và không thu phụ phí.

Tuy nhiên, các tiệm thường chỉ đẩy nhanh tiến độ đối với khách rời Hội An trong ngày, còn thông thường khách sẽ nhận sản phẩm sau 24 giờ.