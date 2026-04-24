Khách Tây bất ngờ khi nhận quần áo may 'siêu tốc' ở Hội An

Dịch vụ may đồ siêu tốc tại Hội An trở thành trải nghiệm được nhiều du khách nước ngoài truyền tai ''nhất định phải thử'' khi đến đây. Chị Phan Thị Lệ Thủy, chủ tiệm Blue Gecko có thâm niên 24 năm tại phường Hội An Đông, cho biết trào lưu này xuất hiện từ năm 1995.
Thời điểm đó, du khách bắt đầu tìm đến khu vực chợ trung tâm phố cổ và đề nghị các sạp vải may đồ. Nhờ hiệu ứng truyền miệng, ngành may mặc tại địa phương bùng nổ chỉ sau một năm.
Hiện nay, thời gian hoàn thành tối thiểu cho một chiếc áo sơ mi hoặc quần tây khoảng 3 giờ, áo vest khoảng 5 giờ và không thu phụ phí.
Tuy nhiên, các tiệm thường chỉ đẩy nhanh tiến độ đối với khách rời Hội An trong ngày, còn thông thường khách sẽ nhận sản phẩm sau 24 giờ.
Khách có thể nhắn tin đặt trước hoặc ghé tiệm chọn vải, lấy số đo trực tiếp.
Michelle, du khách Australia thường xuyên đến Hội An, cho biết từng chứng kiến một khách Mỹ nhận 6-7 món đồ thiết kế phức tạp chỉ sau một đêm.
"Không chỉ vì tốc độ, tôi yêu thích dịch vụ này bởi sự tận tâm và tính cá nhân hóa", bà nói, đồng thời đánh giá cao việc nhân viên sẵn sàng chỉnh sửa và đưa ra những tư vấn trung thực về kiểu dáng, chất liệu phù hợp vóc dáng thay vì hối thúc người mua.
Mức giá trung bình cho mỗi sản phẩm từ 600.000 đồng đến 5,5 triệu đồng, tùy chất liệu và kiểu dáng.
Michelle cho biết chi phí may đo tại Australia đắt gấp nhiều lần và thường mất 2-4 tuần mới hoàn thành. Do đó, người dân tại đây có xu hướng mua đồ may sẵn dù trang phục đôi khi không vừa vặn với cơ thể.
Chủ tiệm Blue Gecko cho biết khách quốc tế, nhất là từ Australia, có xu hướng chọn Hội An thay vì Bali (Indonesia) như trước. Trước đây, nhóm khách này thường chuộng may đo tại Trung Quốc, nhưng nay chuyển hướng sang Hội An do hàng Trung Quốc chủ yếu gia công công nghiệp, thiếu độ đặc sắc và tính thủ công như thợ địa phương.
Theo Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An, nghề may xuất hiện ở đây từ khoảng 200 năm trước, phát triển ngày càng mạnh trong những năm gần đây nhờ làn sóng may lấy nhanh. Lực lượng thợ may ở Hội An cũng đa dạng, gồm cả những người may ở chợ, tại tiệm hoặc nhà, đa dạng kiểu dáng, phong cách.
Các hiệu may Hội An từng vinh dự may trang phục cho Hoàng hậu Tây Ban Nha, các nghị sĩ của nhiều quốc gia và để lại dấu ấn ở APEC 2006 tổ chức tại Đà Nẵng, Hội An. Người theo nghề may ở Hội An xem ngày 12 tháng Chạp hằng năm là ngày giỗ tổ nghề.
Sau 24 giờ, Michelle quay lại tiệm và ưng ý với chiếc sơ mi nữ vừa nhận.
"Chiếc áo hoàn hảo, độc bản và như một cách để tôi lưu giữ kỷ niệm đẹp về Việt Nam", bà nói.
Nola, khách Australia, cũng đến lấy đồ sau một ngày và hài lòng với chiếc áo vải linen, màu dưa hấu. Cô muốn sửa lại một số chi tiết nhỏ trên cúc áo và được đáp ứng ngay.
Chị Thủy cho biết sự cạnh tranh của ngành may siêu tốc tại Hội An hiện rất khốc liệt khi có hàng trăm cơ sở cùng hoạt động.
Một số tiệm mới mở từng cố thu hút khách bằng giá rẻ và chất lượng thấp, trở thành bài học cho những người mới gia nhập thị trường.
"Cuối cùng các chủ tiệm kinh doanh cần phải đặt yếu tố bền vững, chất lượng lên hàng đầu và luôn trung thực với khách hàng", chị nói, đồng thời khẳng định đây là bí quyết giúp tiệm duy trì lượng khách quen ổn định.
Tú Nguyễn
Ảnh: Giang Huy