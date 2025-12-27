Khách Tây Ban Nha bán tài sản, đạp xe xuyên lục địa đến Việt Nam

Marino Izquierdo đạp xe từ Tây Ban Nha đến Đà Nẵng đúng dịp Giáng sinh để tham gia các hoạt động thiện nguyện, với kinh phí từ việc bán tài sản cá nhân trước chuyến đi và hỗ trợ của bạn bè.

Sáng 25/12, ông Marino Izquierdo, 53 tuổi, người Tây Ban Nha, đã đến Đà Nẵng, hoàn thành hành trình đạp xe hơn 20.000 km qua gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Khởi hành từ quê nhà ngày 7/2, du khách này lần lượt vượt qua 19 điểm đến như Đức, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc... trước khi vào Việt Nam ngày 7/12. Để có kinh phí duy trì chuyến đi kéo dài 10 tháng, Marino đã bán tài sản cá nhân, ôtô và nhận thêm sự hỗ trợ từ bạn bè. Tại Đà Nẵng, sau khi nhận được sự chào đón của hàng trăm người dân, ông quyết định trao tặng chiếc xe đạp cho một tổ chức từ thiện địa phương để đấu giá gây quỹ giúp đỡ cộng đồng. Vì đã quyên tặng phương tiện, nam du khách dừng hành trình tại Việt Nam thay vì tiếp tục đến Campuchia và Lào như dự định "khám phá Đông Nam Á" ban đầu.

Marino được tặng hoa khi đến Đà Nẵng vào sáng 25/12.

7/12 là ngày đặc biệt với Marino, tròn 10 tháng ông bắt đầu chuyến đi và cũng là ngày giỗ lần thứ 16 của bố ông. Với Marino, bố là người phi thường, gánh vác cả gia đình. Ông nói sau nhiều năm, nỗi nhớ thương bố vẫn in đậm trong tâm trí. Chuyến đi được ông thực hiện nhằm tri ân đấng sinh thành và nâng cao nhận thức về bệnh ung thư, căn bệnh khiến cha ông qua đời.

Đây cũng là dịp kỷ niệm ngày cưới của Iván, con trai cả của Marino. Nam du khách chia sẻ dù hoàn cảnh từng khiến hai cha con xa cách, hành trình 10 tháng giúp ông thấy gắn kết với con hơn. Qua chuyến đi, ông muốn gửi đến con trai thông điệp "yêu con sâu sắc và hình bóng của con luôn hiện diện trong mỗi bước đi", Marino nói.

Trong hành trình từ Tây Ban Nha đến Việt Nam, Marino luôn nhận được sự ủng hộ từ con trai thứ Jordi. Anh là người kết nối dự án của cha với tổ chức từ thiện Pháp La Goutte d’Eau (Giọt nước). Do tổ chức này đang phối hợp với một bệnh viện tại Đà Nẵng thực hiện các hoạt động nhân đạo, Marino quyết định chọn nơi này làm điểm kết thúc chuyến đi. Ông đến Việt Nam với vai trò đại sứ để truyền cảm hứng cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

Anh Phan Nhật, đồng sáng lập Quỹ Yêu Gò Nổi, là một trong những người Việt đồng hành cùng Marino trong các hoạt động thiện nguyện. Gò Nổi là địa phương từng chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt tháng 11. Chiếc xe đạp của Marino được trao tặng cho quỹ để đấu giá lấy kinh phí giúp đỡ cộng đồng. Anh Nhật cho biết sẽ dùng số tiền này mua thêm trang thiết bị như ca nô, phao cứu hộ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong ấn tượng của anh Nhật, du khách người Tây Ban Nha là người vui vẻ, giàu lòng trắc ẩn và yêu thiên nhiên. Hai người tìm thấy sự đồng cảm khi cùng chịu nỗi đau mất cha.

Marino được mọi người chào đón khi đến Đà Nẵng.

Marino cho hay việc đạp xe một mình hằng ngày giúp ông hiểu bản thân hơn, đối diện giới hạn và chấp nhận con người thật. Chuyến đi có những lúc không suôn sẻ do thời tiết khắc nghiệt hoặc hỏng xe, nhưng qua đó nam du khách học được cách kiểm soát nỗi sợ. Tại Huế, Marino từng phải cấp cứu do cơn đau cấp tính và nhận được sự hỗ trợ từ các y bác sĩ. "Tôi rất cảm động trước sự giúp đỡ nhiệt tình của đội ngũ y tế", ông nói.

Qua gần 20 quốc gia, Marino cho biết không ấn tượng đặc biệt với điểm đến cụ thể nào mà bị thu hút bởi con người ở những nơi đã đi qua. Trong 10 tháng, dù văn hóa mỗi nơi khác biệt, ông nhận được lòng hiếu khách và sự giúp đỡ không vụ lợi. "Khi bạn đến nơi trong bộ dạng mệt mỏi, lấm lem, không có gì để trao đi nhưng mọi người vẫn mở rộng cánh cửa chào đón bạn, điều đó sẽ khắc sâu mãi mãi trong tâm trí bạn", Marino nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi.

Tại Việt Nam, du khách 53 tuổi ấn tượng với tính cách khiêm nhường, gần gũi của người dân bản địa. Ông dành thời gian trải nghiệm phở và cà phê bệt, cảm nhận sự thân thiện qua cách phục vụ các món ăn này. Trong những ngày tại đây, Marino luôn nghĩ về cháu gái nhỏ với mong muốn chuyến đi sẽ truyền cảm hứng cho cháu về sự nỗ lực, lòng kiên trì và tầm quan trọng của việc giúp đỡ người khác không mong cầu nhận lại. "Nếu sau này cháu hỏi tại sao tôi lại đạp xe nửa vòng trái đất, tôi muốn trả lời rằng hành trình này chứng minh con người có thể sống trọn vẹn, nhân văn và đầy tình cảm", Marino nói.

Từng lo lắng về khả năng hoàn thành thử thách, nhưng khi chạm đích, du khách này nhận thấy sự kiên trì giúp ông theo đuổi dự án ngay cả khi đối mặt với những nghi ngại từ ngày đầu. Sau khi hoàn thành vai trò đại sứ nhân đạo, Marino dành hai tháng nghỉ ngơi và khám phá Việt Nam trước khi về nước. Ông cho biết chắc chắn sẽ quay lại Việt Nam do thủ tục hành chính hiện thuận tiện, khách Tây Ban Nha được miễn thị thực du lịch.

"Việt Nam không còn chỉ là một quốc gia tôi đạp xe tới. Đó là nơi lưu giữ những câu chuyện còn dang dở, những con người tôi muốn gặp lại và những cam kết tôi muốn tiếp tục đồng hành", ông chia sẻ.

Phương Anh

Ảnh, video: NVCC