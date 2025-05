Khách tận dụng camera an ninh để chụp ảnh lưu niệm

Trung QuốcCamera an ninh được trang bị dày đặc tại các điểm du lịch gần đây được các du khách tận dụng để lưu lại hình ảnh chuyến đi, theo dõi mật độ khách.

Ghé thăm núi Wawa ở Tứ Xuyên vào đầu năm nay, Wei Xi quyết tâm chụp tấm ảnh check in cùng nhóm bạn. Nữ du khách cho biết đã nảy ra ý tưởng tạo dáng trước camera an ninh tại điểm du lịch để lưu lại ảnh kỷ niệm, sau khi nhận thấy có nhiều camera gắn trên cao và mọi người đều có thể truy cập hình ảnh từ hệ thống giám sát này.

Núi Wawu ở tỉnh Tứ Xuyên cao 3.522 m, thu hút khách du lịch Trung Quốc nhờ tầm nhìn ra những cánh rừng bao quanh và dãy núi tuyết vào mùa đông.

Wei Xi chụp ảnh lưu niệm bằng camera an ninh cùng nhóm bạn trên núi Wawu ở tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 1 năm nay. Ảnh: Wei Xi/Xiaohongshu

"Không cần dùng đến gậy tự sướng hay máy ảnh đắt tiền, tôi vẫn có được bức ảnh chụp cùng nhóm bạn với toàn cảnh dãy núi phía sau", Wei nói và cho biết thiết bị cũng giúp họ theo dõi mật độ khách tham quan và cập nhật tình hình tuyết rơi trước khi đến.

Nhiều du khách đến các điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc lưu lại video từ camera an ninh để cắt ảnh làm kỷ niệm và đăng lên mạng xã hội Xiaohongshu. Tài khoản WeChat chính thức của núi Nga Mi thuộc tỉnh Tứ Xuyên cho phép du khách xem hình ảnh từ các camera an ninh đặt ở nhiều nơi trên núi.

Khi đến khu lăng mộ Tôn Trung Sơn ở thành phố Nam Kinh, Jiang Baibai chụp ảnh lưu niệm cùng nhóm bạn bằng camera giám sát do làm mất máy ảnh. Nam du khách cho biết hình ảnh từ thiết bị không quá sắc nét, nên cả nhóm phải giữ nguyên tư thế trong thời gian khá lâu để có được khung hình ổn định.

"Chụp ảnh kỷ niệm thế này khá thú vị, dù chất lượng hình ảnh không quá rõ nét", một người dùng khác cho biết trên nền tảng Xiaohongshu.

Quốc gia 1,4 tỷ dân hiện có số lượng camera an ninh được lắp đặt nhiều nhất thế giới, với khoảng 600 triệu thiết bị ở mọi góc phố trên toàn quốc. Mục đích là ngăn chặn tội phạm và đảm bảo an toàn tại các khu vực công cộng. Hệ thống camera kết nối với mạng lưới an ninh quốc gia, giúp cảnh sát nhanh chóng đối chiếu khuôn mặt và biển số xe với cơ sở dữ liệu có sẵn.

Người dân có thể truy cập dữ liệu từ hệ thống camera đặt tại các điểm du lịch và danh lam thắng cảnh qua các trang web hoặc ứng dụng WeChat.

Hà Phương (Theo CNA)