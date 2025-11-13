Khách Sun PhuQuoc Airways nhận ưu đãi dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng

Hành khách Sun PhuQuoc Airways được ưu đãi khi dùng hệ sinh thái du lịch Sun Paradise Land tại Phú Quốc, với vé cáp treo, xem show pháo hoa và nhiều trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Cụ thể, hành khách đặt vé khứ hồi cùng Sun PhuQuoc Airways đến Phú Quốc sẽ được tặng vé vui chơi Sun World Hon Thom và vé Wow Pass (lối đi riêng) trị giá đến một triệu đồng. Chương trình áp dụng cho khách đặt vé từ nay đến hết 15/12, khởi hành trước 28/3/2026.

Tuyến cáp treo Sun World Hon Thom đưa du khách khám phá toàn cảnh vùng biển Nam đảo. Đến nơi, khách được tham quan công viên nước Aquatopia và công viên chủ đề Làng Exotica. Toàn bộ trải nghiệm tại công viên đều được bao gồm trong vé cáp treo.

Chuyến tàu trên không thu trọn vẻ đẹp như ngọc của nam đảo Phú Quốc. Ảnh: Sun World Hon Thom

Xem show nghệ thuật thể thao mạo hiểm và pháo hoa

Du khách sở hữu vé Sun World Hon Thom được tặng kèm vé Cầu Hôn - biểu tượng du lịch mới của Phú Quốc với khung cảnh ngắm hoàng hôn bên biển. Từ ngày 10/11, show Awaken Sea - Đại dương thức giấc trở lại, trình diễn hàng ngày từ 17h đến 17h15 tại Cầu Hôn. Chương trình quy tụ các quán quân Jetski, Flyboard thế giới, mang đến màn biểu diễn ngoạn mục với độ cao tới 15 m cùng pha rẽ sóng kịch tính.

Về đêm, Thị trấn Hoàng Hôn được tổ chức thêm hai show diễn pháo hoa mỗi tối. Trong đó, Bản giao hưởng đại dương gây ấn tượng với hơn 1.000 quả pháo hoa, kết hợp hiệu ứng laser và các tiết mục thể thao mạo hiểm trên mặt biển, mang đến "đại tiệc nghệ thuật" đầy sắc màu.

Chương trình thứ hai là Nụ hôn của biển cả với hơn 60 nghệ sĩ quốc tế tái hiện hành trình tình yêu giữa con người và biển cả, sử dụng công nghệ 3D Mapping, hiệu ứng lửa, nước, ánh sáng và âm nhạc trên sân khấu nước rộng 1.000 m2. Màn pháo hoa kết thúc show là điểm nhấn tạo nên cảm xúc thăng hoa cho du khách.

Du khách thích thú tương tác với vận động viên biểu diễn tại Cầu Hôn. Ảnh: Sun PhuQuoc Airways

Giá vé Bản giao hưởng đại dương là 600.000 đồng một người, du khách có thể chọn combo Chill Show tại Sunset Beach Club chỉ thêm 50.000 đồng, gồm tầm nhìn hướng biển, đồ ăn nhẹ và bia Sun KraftBeer. Vé Nụ hôn của biển cả có giá một triệu đồng, hoặc combo hai show 1,05 triệu đồng một người.

Khu phố Sunset Bazaar nằm gần các Mini hotel (khách sạn nhỏ). Ảnh: Sun PhuQuoc Airways

Ưu đãi nghỉ dưỡng đến 30%

Hành khách đặt vé khứ hồi của Sun PhuQuoc Airways đến Phú Quốc sẽ được nhận ưu đãi lên từ 10-30% khi đặt phòng nghỉ tại các khách sạn 5 sao của Sun Group tại Phú Quốc. 5 khách sạn bao gồm: New World Phu Quoc Resort, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort&Spa, Premier Village Phu Quoc Resort, La Festa Phu Quoc - Curio Collection By Hilton, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay. Trong đó New World Phu Quoc Resort có mức ưu đãi cao nhất giá phòng nghỉ là 30%, ở tối thiểu 2 đêm. Thời gian áp dụng ưu đãi từ nay đến hết 19/12/2026.

New World Phu Quoc Resort bên bãi biển hoang sơ phía Nam Đảo. Ảnh: Sun PhuQuoc Airways

Bên cạnh đó, Thị trấn Hoàng Hôn và Bãi Kem cũng tập trung nhiều mini hotel, boutique hotel với đa dạng tiện ích. Các khách sạn nằm ngay sát khu phố sầm uất, sở hữu vị trí lý tưởng để kết nối với các show diễn, khu phố thương mại Sunset Bazaar, chợ đêm Vui Phết... Du khách có nhiều lựa chọn với mức giá từ 600.000 đồng tới 1,2 triệu đồng một phòng mỗi đêm.

Chỉ với khoảng 4 triệu đồng mỗi người, du khách sẽ có một chuyến đi nhiều trải nghiệm ở Phú Quốc với vé máy bay khứ hồi từ 2,5 triệu đồng, combo show diễn 1,05 triệu đồng, cùng 2 đêm lưu trú tiện nghi chỉ từ 600.000 mỗi người.

Thái Anh