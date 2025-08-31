Khách sốc ma túy bị chủ quán karaoke vứt xác trên đê

Chủ quán karaoke Nguyễn Ngọc Cảnh bị cáo buộc cùng khách dùng ma túy, khi người này tử vong do sốc thuốc đã chở xác đi vứt ở đường đê.

Cuối tháng 8, Nguyễn Ngọc Cảnh, 22 tuổi, bị TAND Hà Nội xét xử về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Xâm phạm thi thể, hài cốt. Vũ Đức Kiên, 29 tuổi, về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Nguyễn Hữu Khanh, 34 tuổi, về tội Xâm phạm thi thể, hài cốt.

Kiên từng bị phạt 12 tháng án treo do Cưỡng đoạt tài sản, Khanh cũng có tiền án 6 tháng tù vì Gây rối trật tự công cộng.

Ba người bị cáo buộc liên quan đến vụ tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke khiến một người sốc thuốc tử vong. Nạn nhân sau đó bị ném ra đê sông Hồng, đoạn qua xã Tráng Việt, huyện Mê Linh (cũ), hồi tháng 9/2024.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Cáo trạng xác định, thi thể được người dân phát hiện vào khoảng 2h43 ngày 8/9/2024. Kết quả giám định cho thấy người chết là anh Hà, 35 tuổi, trú xã Đại Mạch, huyện Đông Anh (cũ), Hà Nội. Anh tử vong từ khoảng 8h tối hôm trước do rối loạn huyết động gây nhồi máu cơ tim cấp, phù phổi cấp dẫn đến suy hô hấp...

Máu có nồng độ cồn lên tới 34,3 mg/100ml máu và có 3 chất ma túy MDA, MDMA và Ketamin. Đây được xác định "là tác nhân tác động chính dẫn đến tử vong của nạn nhân".

Quá trình điều tra tiếp tục xác định, chiều 7/9/2024, anh Hà trong tình trạng say rượu được em họ chở xe máy đến quán karaoke tại Đông Anh của bị cáo Cảnh. Lúc này ở đây có Khanh và Kiên.

Anh Hà sau đó gọi thêm bạn đến. Do mưa bão, mất điện, họ phải đi mượn bình ắc quy về đấu điện. Anh Hà sau đó hỏi Kiên "có biết chỗ nào mua ma túy ke không", nhờ mua "một chỉ".

Kiên nghe vậy đã gọi điện thoại cho một người hỏi mua và được báo giá 3,2 triệu đồng. Anh đưa cho Kiên 3,5 triệu đồng để đi taxi 17 km, mua ma túy ở quận Cầu Giấy mang về quán, cáo trạng nêu.

Trong phòng hát VIP khi này ngoài anh Hà, Khanh, Cảnh còn có 7 người bạn của Hà và cả nhóm. Anh Hà lấy ma túy mang sẵn trong người ra chia mỗi người một viên, vừa dùng vừa nghe nhạc. Hà dùng xong thấy "chưa đủ phê", dùng thêm viên thứ hai sau đó nhảy nhót, hò hét một lúc rồi nằm ra ghế trong phòng, trong khi các thành viên còn lại vẫn nghe nhạc, cáo trạng nêu.

Kiên khi này lấy túi ma túy "ke" vừa mua được, đổ ra đĩa để "xào ke" mời mọi người dùng. Khoảng 22h40, thấy anh Hà uống nhiều rượu và sử dụng nhiều ma túy, Kiên đến gọi dậy nhưng thấy bất động. Kiên nói với Khanh "hình như đã chết".

Khanh thấy Hà không có phản ứng đã hô hấp nhân tạo... Sau khi, xác định anh Hà bị tử vong do sử dụng ma túy, họ dọn dẹp phòng, xóa dấu vết liên quan ma túy. Cảnh bảo mọi người ra về để mình và anh em lo liệu. Sau đó Khanh và Cảnh khiêng xác anh Hà ra khỏi phòng, để lên xe máy.

Khanh điều khiển xe, Cảnh ngồi sau giữ Hà ở giữa. Hai người đi lên đường đê, vứt tại đó mà không thông báo với gia đình nạn nhân hay trình báo cơ quan chức năng. Quá trình điều tra, Cảnh bỏ trốn, bị truy nã, đã ra đầu thú hôm 3/4.

Tại cơ quan điều tra, 3 bị cáo và những người liên quan xác nhận việc tổ chức sử dụng ma túy do anh Hà rủ rê, khởi xướng, trực tiếp chuẩn bị ma túy "kẹo". Anh Hà cũng là người đấu nối điện vào loa, đèn để phục vụ cho việc sử dụng ma túy, bay lắc. Kiên trực tiếp đi mua ma túy.

Cảnh thừa nhận để bạn bè tổ chức sử dụng ma túy tại quán mà không ngăn cản. Cảnh cũng sử dụng cùng mọi người. Ngoài Cảnh và Khanh không có ai khác tham gia vào việc bàn bạc, giúp sức mang xác Hà bỏ ở đê. Cơ quan điều tra đã tiến hành thực nghiệm điều tra việc này, cáo trạng nêu.

7 người sử dụng trái phép chất ma túy cùng nhóm bị cáo đã bị xử lý hành chính.

Tại phiên tòa hôm 28/8, gia đình nạn nhân đặt ra nghi vấn khi bị vứt ở đê, anh Hà chưa chết. HĐXX chia sẻ với sự mất mát của gia đình nạn nhân song đề nghị họ tin tưởng vào kết luận của cơ quan điều tra.

Do vụ án có một số tình tiết phát sinh, HĐXX đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Hải Thư