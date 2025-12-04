Khách sẽ phải trả phí tham quan 4 di tích tại phố cổ Hà Nội

Từ ngày 8/12, khách tham quan đền Bạch Mã và đình Kim Ngân phải mua vé giá 20.000 đồng mỗi lượt, hai điểm di tích khác sẽ áp dụng từ đầu năm 2026.

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cho biết việc thu phí được thực hiện theo Nghị quyết 66 ban hành ngày 27/11 của Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội.

Cụ thể, đền Bạch Mã (76 Hàng Buồm) và đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc) bắt đầu bán vé từ chủ nhật tuần này. Riêng đền Quan Đế (28 Hàng Buồm) và Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ (50 Đào Duy Từ) sẽ thu phí từ ngày 1/1/2026.

Các địa điểm mở cửa tất cả ngày trong tuần, sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 13h30 đến 17h30. Riêng ba ngày cuối tuần (Thứ Sáu, Bảy, Chủ Nhật), các di tích mở thêm khung giờ tối từ 19h đến 21h để phục vụ khách tham quan khu phố cổ và phố đi bộ.

Trước cửa đền Bạch Mã ở phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Tripadvisor

Mức giá chung cho các điểm di tích là 20.000 đồng một lượt. Vé miễn phí áp dụng cho người khuyết tật đặc biệt nặng và trẻ em dưới 16 tuổi. Trường hợp trẻ em không có giấy tờ chứng minh tuổi, ban quản lý sẽ miễn phí dựa trên chiều cao dưới 1,3 m.

Các trường hợp được ưu đãi giảm 50% giá vé gồm: học sinh, sinh viên từ 16 tuổi trở lên; người cao tuổi (từ 60 tuổi); người có công với cách mạng; người thuộc diện chính sách xã hội; người già cô đơn và người dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi đặc biệt khó khăn.

Đây là lần đầu tiên các điểm di tích này áp dụng thu vé tham quan sau thời gian dài mở cửa tự do. Nguồn thu từ vé sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước để phục vụ công tác quản lý, tu bổ và phát huy giá trị di tích trong khu vực phố cổ.

Đền Bạch Mã là một trong "Thăng Long tứ trấn", thờ thần Long Đỗ, được xây dựng từ thế kỷ thứ 9. Đình Kim Ngân thờ ông tổ bách nghệ (tổ trăm nghề), là một trong những đình cổ kính, quy mô nhất trong khu phố cổ Hà Nội còn được lưu giữ.

Đền Bạch Mã (ngã tư hàng Buồm - Hàng Giầy) là nơi biểu diễn loại hình nhạc truyền thống như xẩm, ca trù, chầu văn. Ảnh: Lê Bích

Phương Anh (Theo Cục Du lịch Quốc gia)