Khách say rượu lái xe gây chết người, quán bar bị kiện

MỹQuán bar phải trả 6,5 triệu USD để dàn xếp vụ kiện bị do người nhà nạn nhân tố đã phục vụ quá nhiều rượu khiến khách say khướt rồi lái xe gây tai nạn.

The State đưa tin ngày 30/9, công ty bảo hiểm của quán Jake's Bar of Five Points ở thành phố Columbia (hạt Richland, bang South Carolina) đã trả 6,5 triệu USD để dàn xếp vụ kiện do gia đình nạn nhân bị tài xế say rượu tông chết đệ đơn, cáo buộc vụ tai nạn xảy ra do tài xế đã được phục vụ quá nhiều rượu tại quán.

Các luật sư của quán Jake và công ty bảo hiểm đã gửi đơn vào đầu tháng 9, muốn giữ bí mật số tiền dàn xếp nhưng bị thẩm phán ra lệnh phải công khai. Thẩm phán chỉ ra rằng việc bí mật dàn xếp trong các vụ kiện đòi bồi thường vì hành vi sai trái hoặc sơ suất gây tử vong là không tuân thủ luật tiểu bang.

Robert Goings, luật sư chuyên xử lý các vụ kiện tương tự, cho biết hôm 30/9 rằng 6,5 triệu USD là một trong những khoản tiền dàn xếp lớn nhất được chi trả trong một vụ án tử vong do hành vi sai trái hoặc sơ suất ở bang South Carolina. Quán bar có lẽ muốn giữ bí mật thỏa thuận dàn xếp vì lo ngại đó có thể là "điểm khởi đầu cho một vụ kiện tương tự".

Quán Jake's Bar of Five Points ở thành phố Columbia, hạt Richland, bang South Carolina. Ảnh: The State

Trước đó, ngày 10/6/2021, ông Charles Kennedy, 59 tuổi, đang lái xe đi làm thì bị xe của Jonathan Titus vượt qua vạch kẻ đường, lấn làn và tông vào. Hai tài xế đều thiệt mạng.

Trong đơn kiện, các luật sư của gia đình Kennedy lập luận rằng tài xế Jonathan Titus và quán Jake đều có lỗi trong vụ tông xe. Họ lập luận: "Hành vi của quán Jake góp phần gây ra vụ tai nạn vì đã phục vụ rượu cho ông Jonathan Titus vượt quá mức say xỉn trước khi lái xe".

Luật sư của quán Jake bác những cáo buộc mà gia đình Kennedy đưa ra trong vụ kiện và không thừa nhận lỗi trong thỏa thuận dàn xếp. Họ tuyên bố tài xế Jonathan đã ra về 5 tiếng trước vụ tai nạn và đã sử dụng cocaine, rượu và cần sa sau khi rời khỏi quán.

Đơn khiếu nại của gia đình Kennedy cho hay cuộc điều tra riêng của họ đã phát hiện Jonathan chơi trống tại quán Jake vào đêm đó và anh ta "uống rượu liên tục cả buổi". Nhiều nhân chứng xác nhận Jonathan rõ ràng đã say khướt khi được nhân viên quán Jake phục vụ rượu đến tận sáng sớm.

Phiên tòa xét xử vụ kiện dự kiến bắt đầu vào 2/9, nhưng thỏa thuận đã đạt được ngay trước phiên tòa.

Khoản tiền dàn xếp được Clear Blue Insurance, công ty bảo hiểm của quán Jake, chi trả.

Theo thỏa thuận, ba luật sư của gia đình Kennedy sẽ nhận được 1/3 trong số 6,5 triệu USD, tương đương 2,178 triệu USD. Vợ góa của Charles, Mary Kennedy, sẽ nhận được 50% số tiền còn lại, tương đương 2,161 triệu USD. Hai con của Charles sẽ nhận được một nửa của số tiền còn lại, tương đương 1,08 triệu USD mỗi người.

Tuệ Anh