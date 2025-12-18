Khách sạn xuất hiện và biến mất mỗi năm ở Thụy Điển

Khách sạn Icehotel thứ 36 mở cửa đón khách tại làng Jukkasjärvi, mang đến không gian nghệ thuật độc bản từ hàng nghìn tấn băng sông Torne trước khi tan chảy hoàn toàn vào mùa xuân.

Mỗi năm, khi sông Torne dài khoảng 520 km ở miền bắc Thụy Điển đóng băng, Icehotel - một trong những khách sạn nổi tiếng nhất thế giới lại được tái sinh. Tọa lạc tại làng Jukkasjärvi, nơi được ví như Lapland của Thụy Điển, Icehotel được xây dựng hoàn toàn từ băng và tuyết lấy từ sông Torne. Khách sạn chỉ tồn tại mỗi năm vài tháng vào mùa đông, rồi tan chảy khi mùa xuân đến, trở về với dòng sông nơi nó được sinh ra.

Ngày 12/12, khách sạn Icehotel phiên bản thứ 36 chính thức mở cửa đón khách, khởi động cho mùa lễ hội đông xuân 2025-2026 tại châu Âu. Năm nay, cơ sở lưu trú này xây 12 phòng suite, mỗi phòng do 33 nghệ sĩ đến từ khắp thế giới trang trí, và gần 20 phòng băng. Nhiệt độ trong các phòng băng vào khoảng âm 5 độ C, du khách sẽ quấn mình trong da tuần lộc và túi ngủ khi nghỉ đêm giữa không gian lấp lánh của băng giá.

Khách sạn Icehotel nhìn từ bên ngoài. Ảnh: Idea lista

Đại sảnh tại khách sạn dài 30 m mang tên Cathedral Grove, được tạo hình như một khu rừng lấp lánh với những tán cây bằng băng. Khách sạn có Hội trường Lễ cưới, nơi các cặp đôi có thể kết hôn giữa không gian tuyết và băng.

Điểm nhấn trong khách sạn năm nay là cây đại dương cầm được làm hoàn toàn từ băng nhưng vẫn chơi được, tác phẩm mà Giám đốc Sáng tạo của khách sạn, Luca Roncoroni, cho biết "đặc biệt tự hào". Ông cũng kỳ vọng sẽ được nghe thấy âm nhạc vang vọng khắp các hành lang.

Năm nay, khách sạn bắt đầu thu thập băng từ sông Torne vào tháng 3, công trình rộng 2.800 m2 này được dựng lên vào tháng 11. Đội ngũ xây dựng khách sạn Icehotel 36 gần 100 người, gồm thợ xây, nhà thiết kế, nghệ sĩ.

Một số căn phòng tiêu biểu, được đầu tư trang trí tại khách sạn năm nay gồm Arctic Archive, nơi có những cuốn sách băng được chạm khắc trên kệ sách ở khắp các bức tường. Phòng Dragon of Icehotel nổi bật với những con rồng được tạo hình tinh xảo từ tuyết và băng. Phòng There's No One Here gây ấn tượng với những bàn chân tuyết thò ra từ gầm giường, những khuôn mặt được chạm khắc trên bức tường.

Khách sạn xuất hiện vài tháng mỗi năm rồi biến mất ở Thụy Điển Quá trình xây Icehotel năm nay. Video: Instagram/Ice hotel Sweden

Nhà hàng Icehotel phục vụ thực đơn bốn món mang tên Ice Menu, được bày trên những khối băng trong suốt lấy từ sông Torne. Ngoài trời, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động như đi xe trượt tuyết ngắm cực quang, kéo xe chó, điêu khắc băng, và trải nghiệm nghi thức xông hơi truyền thống.

Icehotel không có hình dáng cố định, mỗi năm công trình lại mang diện mạo mới, tùy vào ý tưởng của người chủ.

Sông Torne là một trong 4 con sông quốc gia của Thụy Điển, thuộc số ít những thủy vực còn nguyên sơ tại châu Âu. Mối quan hệ giữa khách sạn và dòng sông được xem là biểu tượng cho sự chung sống hài hòa giữa thiên nhiên và sáng tạo của con người.

Khách sạn xuất hiện vài tháng mỗi năm rồi biến mất ở Thụy Điển Bên trong khách sạn Icehotel năm nay. Video: Instagram/Ice hotel Sweden

Jukkasjärvi là vùng đất của những đối cực. Mặt Trời không lặn vào mùa hè nhưng lại không vượt qua đường chân trời vào mùa đông. Tuyết phủ trắng cảnh quan suốt phần lớn năm, bầu trời thường xuyên rực sáng bởi cực quang. Tên gọi Jukkasjärvi trong tiếng Sámi có nghĩa là "nơi gặp gỡ bên dòng nước", phản ánh vai trò lịch sử và văn hóa của ngôi làng nhỏ này.

Khách sạn ra đời vào năm 1989, khi toàn bộ phòng nghỉ trong làng Jukkasjärvi đã kín khách. Nhà sáng lập Yngve Bergqvist đã đề nghị một nhóm du khách ngủ lại trong Arctic Hall, phòng trưng bày nghệ thuật làm từ băng tuyết. Trải nghiệm qua đêm trong giá lạnh đã để lại ấn tượng mạnh mẽ, đặt nền móng cho khách sạn băng đầu tiên trên thế giới.

Nhà thờ gỗ, điểm đến hút khách khác tại làng Jukkasjärvi. Ảnh: Go Kiruna

Ngày nay, Icehotel được ví như một "triển lãm nghệ thuật sống". Mỗi mùa đông, các nghệ sĩ quốc tế lại biến băng từ sông Torne thành những phòng suite và tác phẩm điêu khắc độc bản. Tất cả đều mang tính tạm thời, tồn tại vài tháng cho đến khi tan chảy theo quy luật tự nhiên.

Khách sạn bắt đầu từ mùa xuân, khi các khối băng nặng tới hai tấn được cắt từ sông và bảo quản lạnh suốt mùa hè. Ngoài băng, vật liệu "snice", hỗn hợp giữa tuyết và băng, được sử dụng để tạo nên kết cấu sàn, tường và trần, đảm bảo độ bền cho toàn bộ công trình.

Mỗi mùa đông trôi qua, Icehotel lại tan biến, khép lại một chu kỳ sáng tạo. Nhưng khi dòng sông Torne đóng băng trở lại, khách sạn băng tiếp tục được dựng lên, mở ra một chương mới cho câu chuyện nơi nghệ thuật, kiến trúc và thiên nhiên gặp gỡ.

Để đến khách sạn, du khách cần bắt chuyến bay đến sân bay Kiruna cách đó 14 km, sau đó đi taxi đến.

Anh Minh (Theo DM, Icehotel, Travel and Leisure)