Khách sạn xa xỉ Six Senses London ra mắt tại Anh

Six Senses London chính thức khai trương tại The Whiteley, công trình từng là trung tâm thương mại Whiteley's trên phố Queensway, khu Bayswater, Anh. Đây là khách sạn đầu tiên của thương hiệu Six Senses tại Vương quốc Anh.
Six Senses London chính thức khai trương tại The Whiteley, công trình từng là trung tâm thương mại Whiteley's trên phố Queensway, khu Bayswater, Anh. Đây là khách sạn đầu tiên của thương hiệu Six Senses tại Vương quốc Anh.
Khách sạn nằm gần Hyde Park và khu phố Notting Hill với 109 phòng và suite, nhiều phòng có ban công riêng, cùng 14 căn hộ thương hiệu. Nội thất nổi bật với phòng tắm kính, cửa sổ vòm cao, bảng màu xanh thẫm kết hợp gỗ ấm và các đường nét Art Deco. Trong ảnh là Whiteley Suite trên tầng cao với sân thượng riêng rộng 125 m2, có thể bố trí thành không gian lưu trú tách biệt.
Khách sạn nằm gần Hyde Park và khu phố Notting Hill với 109 phòng và suite, nhiều phòng có ban công riêng, cùng 14 căn hộ thương hiệu. Nội thất nổi bật với phòng tắm kính, cửa sổ vòm cao, bảng màu xanh thẫm kết hợp gỗ ấm và các đường nét Art Deco. Trong ảnh là Whiteley Suite trên tầng cao với sân thượng riêng rộng 125 m2, có thể bố trí thành không gian lưu trú tách biệt.
Ông Nick Yarnell, Tổng quản lý khách sạn, cho biết mục tiêu là tạo cảm giác chào đón ngay từ khi khách đặt chân đến sảnh tiếp khách. Khách sạn đồng thời tôn vinh di sản thủ công và tinh thần sáng tạo của Anh, gắn kết với cộng đồng địa phương.
Ông Nick Yarnell, Tổng quản lý khách sạn, cho biết mục tiêu là tạo cảm giác chào đón ngay từ khi khách đặt chân đến sảnh tiếp khách. Khách sạn đồng thời tôn vinh di sản thủ công và tinh thần sáng tạo của Anh, gắn kết với cộng đồng địa phương.
Khách sạn được thiết kế bởi AvroKO và EPR Architects, bảo tồn mặt tiền di sản hạng II của Whiteley's và tái hiện phong cách Art Deco. Nguồn cảm hứng còn đến từ niềm say mê của William Whiteley với Triển lãm Thế giới năm 1851, biểu tượng cho sự giao thoa giữa công nghiệp và sáng tạo.
Khách sạn được thiết kế bởi AvroKO và EPR Architects, bảo tồn mặt tiền di sản hạng II của Whiteley's và tái hiện phong cách Art Deco. Nguồn cảm hứng còn đến từ niềm say mê của William Whiteley với Triển lãm Thế giới năm 1851, biểu tượng cho sự giao thoa giữa công nghiệp và sáng tạo.
Trung tâm công trình là cầu thang lớn của trung tâm thương mại cũ. Cấu trúc này được tháo rời, kéo dài và phục dựng thủ công tại Devon với sự tham gia của Foster + Partners và The Hub. Cầu thang nay kết nối ba tầng của khách sạn và dẫn lên mái vòm kính.
Theo ông Adam Farmerie, đối tác AvroKO, thiết kế lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thị giác của thời kỳ Triển lãm Thế giới với sự tương phản đen - trắng. Thay vì giữ nguyên bảng màu đó, nhóm thiết kế sử dụng đá cẩm thạch xanh sẫm tại khu sảnh và các chi tiết kiến trúc. Những tủ trưng bày cũ được giữ lại và bổ sung cây xanh. Hệ thống cầu thang và phòng tắm kính cho phép ánh sáng lan tỏa khắp không gian.
Trung tâm công trình là cầu thang lớn của trung tâm thương mại cũ. Cấu trúc này được tháo rời, kéo dài và phục dựng thủ công tại Devon với sự tham gia của Foster + Partners và The Hub. Cầu thang nay kết nối ba tầng của khách sạn và dẫn lên mái vòm kính.
Theo ông Adam Farmerie, đối tác AvroKO, thiết kế lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thị giác của thời kỳ Triển lãm Thế giới với sự tương phản đen - trắng. Thay vì giữ nguyên bảng màu đó, nhóm thiết kế sử dụng đá cẩm thạch xanh sẫm tại khu sảnh và các chi tiết kiến trúc. Những tủ trưng bày cũ được giữ lại và bổ sung cây xanh. Hệ thống cầu thang và phòng tắm kính cho phép ánh sáng lan tỏa khắp không gian.
Six Senses Spa London có diện tích 2.300 m2, gồm hồ bơi magnesium đầu tiên tại London. Ngoài ra còn có hồ bơi trong nhà dài 20 m, phòng thể hình 325 m2 cùng các phòng yoga và studio chuyển động chánh niệm.
Six Senses Spa London có diện tích 2.300 m2, gồm hồ bơi magnesium đầu tiên tại London. Ngoài ra còn có hồ bơi trong nhà dài 20 m, phòng thể hình 325 m2 cùng các phòng yoga và studio chuyển động chánh niệm.
Khu spa có 13 không gian chăm sóc sức khỏe và 6 phòng trị liệu với các liệu pháp như cryotherapy (trị liệu lạnh), flotation (tuyển nổi), trị liệu ánh sáng đỏ, hammam (xông hơi) công cộng và phòng trải nghiệm cảm giác. Biohack Recovery Lounge cung cấp các liệu trình cá nhân hóa kết hợp trường điện từ xung, trị liệu âm thanh, ủng nén khí, kích thích điện cơ, bệ rung và bàn kéo giãn cột sống.
Trung tâm chăm sóc sức khỏe tích hợp cung cấp tư vấn riêng và các xét nghiệm chức năng, gồm phân tích chỉ số sinh học và đánh giá lối sống. Các yếu tố này tạo nền tảng cho các chương trình hỗ trợ cải thiện giấc ngủ, sức khỏe chuyển hóa, hiệu suất nhận thức và quản lý căng thẳng.
Khu spa có 13 không gian chăm sóc sức khỏe và 6 phòng trị liệu với các liệu pháp như cryotherapy (trị liệu lạnh), flotation (tuyển nổi), trị liệu ánh sáng đỏ, hammam (xông hơi) công cộng và phòng trải nghiệm cảm giác. Biohack Recovery Lounge cung cấp các liệu trình cá nhân hóa kết hợp trường điện từ xung, trị liệu âm thanh, ủng nén khí, kích thích điện cơ, bệ rung và bàn kéo giãn cột sống.
Trung tâm chăm sóc sức khỏe tích hợp cung cấp tư vấn riêng và các xét nghiệm chức năng, gồm phân tích chỉ số sinh học và đánh giá lối sống. Các yếu tố này tạo nền tảng cho các chương trình hỗ trợ cải thiện giấc ngủ, sức khỏe chuyển hóa, hiệu suất nhận thức và quản lý căng thẳng.
Alchemy Bar do Charlotte Pulver dẫn dắt cho phép khách tự chế tác tinh chất và thảo dược từ các loại cây thu hái tại địa phương. Các nguyên liệu này được sử dụng trong liệu trình spa, ẩm thực, quầy bar cũng như phòng xông hơi hammam. Tại tầng một, khách sạn hợp tác với phòng khám trường thọ HUM2N do bác sĩ Mohammed Enayat sáng lập, cung cấp các dịch vụ, chương trình hỗ trợ nâng cao hiệu suất sức khỏe.
Alchemy Bar do Charlotte Pulver dẫn dắt cho phép khách tự chế tác tinh chất và thảo dược từ các loại cây thu hái tại địa phương. Các nguyên liệu này được sử dụng trong liệu trình spa, ẩm thực, quầy bar cũng như phòng xông hơi hammam. Tại tầng một, khách sạn hợp tác với phòng khám trường thọ HUM2N do bác sĩ Mohammed Enayat sáng lập, cung cấp các dịch vụ, chương trình hỗ trợ nâng cao hiệu suất sức khỏe.
Nhà hàng Whiteley's Kitchen, Bar & Café phục vụ ẩm thực Anh sáng tạo theo triết lý Eat With Six Senses (Ăn với 6 giác quan), sử dụng nguyên liệu địa phương và khai thác theo mùa. Bếp trưởng điều hành Eliano Crespi cùng bếp chính Jose Jara xây dựng thực đơn chú trọng các món từ rau củ, kết hợp kỹ thuật nấu với lửa. Nhà hàng có phòng lên men chuyên biệt để chế biến các sản phẩm từ trái cây đến koji, loại men gạo Nhật Bản. Quầy bar phục vụ cocktail có cồn và không cồn với nguyên liệu tự nhiên. Thực đơn rượu vang tôn vinh các nhà sản xuất Anh và những nhà làm vang độc lập.
Nhà hàng Whiteley's Kitchen, Bar & Café phục vụ ẩm thực Anh sáng tạo theo triết lý Eat With Six Senses (Ăn với 6 giác quan), sử dụng nguyên liệu địa phương và khai thác theo mùa. Bếp trưởng điều hành Eliano Crespi cùng bếp chính Jose Jara xây dựng thực đơn chú trọng các món từ rau củ, kết hợp kỹ thuật nấu với lửa. Nhà hàng có phòng lên men chuyên biệt để chế biến các sản phẩm từ trái cây đến koji, loại men gạo Nhật Bản. Quầy bar phục vụ cocktail có cồn và không cồn với nguyên liệu tự nhiên. Thực đơn rượu vang tôn vinh các nhà sản xuất Anh và những nhà làm vang độc lập.
Phía trên sảnh đón khách là Six Senses Place đầu tiên trên thế giới. Không gian hoạt động theo mô hình câu lạc bộ thành viên, kết hợp giao lưu cộng đồng và chăm sóc sức khỏe. Các chương trình được xây dựng theo chu trình tự nhiên Almanac, tổ chức hoạt động quanh năm gắn với sự chuyển mùa. Bên cạnh đó là các buổi trò chuyện và bữa ăn chung để cộng đồng khám phá các phương pháp phát triển cá nhân và chữa lành.
Phía trên sảnh đón khách là Six Senses Place đầu tiên trên thế giới. Không gian hoạt động theo mô hình câu lạc bộ thành viên, kết hợp giao lưu cộng đồng và chăm sóc sức khỏe. Các chương trình được xây dựng theo chu trình tự nhiên Almanac, tổ chức hoạt động quanh năm gắn với sự chuyển mùa. Bên cạnh đó là các buổi trò chuyện và bữa ăn chung để cộng đồng khám phá các phương pháp phát triển cá nhân và chữa lành.
Earth Lab - không gian đặc trưng của thương hiệu, chuyên tổ chức các hoạt động tái sử dụng vật liệu và chế tác từ thực vật. Khách sạn đóng góp 0,5% doanh thu cho quỹ Regenerative Impact Fund nhằm hỗ trợ các sáng kiến môi trường và xã hội tại địa phương.
Earth Lab - không gian đặc trưng của thương hiệu, chuyên tổ chức các hoạt động tái sử dụng vật liệu và chế tác từ thực vật. Khách sạn đóng góp 0,5% doanh thu cho quỹ Regenerative Impact Fund nhằm hỗ trợ các sáng kiến môi trường và xã hội tại địa phương.
The Whiteley London là dự án tái phát triển đạt chứng nhận bền vững BREEAM. Khách sạn không sử dụng nhựa dùng một lần, áp dụng hệ thống thu gom nước mưa, giải pháp tiết kiệm năng lượng và hơn 1.150 m2 mái xanh giúp tăng đa dạng sinh học. Dự án The Whiteley rộng hơn 9,3 ha, gồm 139 căn hộ, hơn 5.500 m2 tiện ích và 19 thương hiệu thương mại. Công trình do Valouran quản lý phát triển, với sự tham gia của MARK và C C Land, thiết kế bởi Foster + Partners.
The Whiteley cũng là một phần của chương trình tái thiết Queensway trị giá 3 tỷ bảng Anh nhằm nâng cấp không gian công cộng và hệ sinh thái bán lẻ - dịch vụ của khu vực. Riêng khách sạn tạo hơn 300 việc làm trong lĩnh vực khách sạn, chăm sóc sức khỏe và ẩm thực. Khách sạn hợp tác với Lotus để cung cấp dịch vụ đưa đón bằng xe điện Lotus Eletre phiên bản riêng.
The Whiteley London là dự án tái phát triển đạt chứng nhận bền vững BREEAM. Khách sạn không sử dụng nhựa dùng một lần, áp dụng hệ thống thu gom nước mưa, giải pháp tiết kiệm năng lượng và hơn 1.150 m2 mái xanh giúp tăng đa dạng sinh học. Dự án The Whiteley rộng hơn 9,3 ha, gồm 139 căn hộ, hơn 5.500 m2 tiện ích và 19 thương hiệu thương mại. Công trình do Valouran quản lý phát triển, với sự tham gia của MARK và C C Land, thiết kế bởi Foster + Partners.
The Whiteley cũng là một phần của chương trình tái thiết Queensway trị giá 3 tỷ bảng Anh nhằm nâng cấp không gian công cộng và hệ sinh thái bán lẻ - dịch vụ của khu vực. Riêng khách sạn tạo hơn 300 việc làm trong lĩnh vực khách sạn, chăm sóc sức khỏe và ẩm thực. Khách sạn hợp tác với Lotus để cung cấp dịch vụ đưa đón bằng xe điện Lotus Eletre phiên bản riêng.
IHG Hotels & Resorts tiếp quản thương hiệu Six Senses từ năm 2019 và tiếp tục mở rộng danh mục khách sạn. Sau các dự án tại Rome và Kyoto, nhiều khách sạn đô thị khác dự kiến ra mắt trong những năm tới. Bên cạnh Six Senses London, tập đoàn cũng mở rộng danh mục tại châu Á - Thái Bình Dương với các dự án như Rêve Ho Chi Minh City, Vignette Collection, InterContinental Penang Resort, voco Kuching, Kimpton Tsim Sha Tsui Hong Kong, InterContinental Sapporo và Holiday Inn Melbourne Bourke Street Mall.
IHG Hotels & Resorts tiếp quản thương hiệu Six Senses từ năm 2019 và tiếp tục mở rộng danh mục khách sạn. Sau các dự án tại Rome và Kyoto, nhiều khách sạn đô thị khác dự kiến ra mắt trong những năm tới. Bên cạnh Six Senses London, tập đoàn cũng mở rộng danh mục tại châu Á - Thái Bình Dương với các dự án như Rêve Ho Chi Minh City, Vignette Collection, InterContinental Penang Resort, voco Kuching, Kimpton Tsim Sha Tsui Hong Kong, InterContinental Sapporo và Holiday Inn Melbourne Bourke Street Mall.
Đan Minh
Ảnh: Six Senses London