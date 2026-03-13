Khách sạn xa xỉ Six Senses London ra mắt tại Anh

Trung tâm công trình là cầu thang lớn của trung tâm thương mại cũ. Cấu trúc này được tháo rời, kéo dài và phục dựng thủ công tại Devon với sự tham gia của Foster + Partners và The Hub. Cầu thang nay kết nối ba tầng của khách sạn và dẫn lên mái vòm kính.

Theo ông Adam Farmerie, đối tác AvroKO, thiết kế lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thị giác của thời kỳ Triển lãm Thế giới với sự tương phản đen - trắng. Thay vì giữ nguyên bảng màu đó, nhóm thiết kế sử dụng đá cẩm thạch xanh sẫm tại khu sảnh và các chi tiết kiến trúc. Những tủ trưng bày cũ được giữ lại và bổ sung cây xanh. Hệ thống cầu thang và phòng tắm kính cho phép ánh sáng lan tỏa khắp không gian.