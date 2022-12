Khách sạn Việt vào top nên đặt phòng năm 2023

Atlantis The Royal, Dubai

Atlantis The Royal, Dubai là nơi ở sang trọng, được đánh giá là một "công trình kiến trúc kỳ công, với 795 phòng xa hoa". Trong số này 44 phòng có hồ bơi vô cực, 17 nhà hàng và quán bar. Trong đó, 8 nhà hàng do các đầu bếp nổi tiếng thế giới đảm nhiệm như Heston Blumenthal, Nobu Matsuhisa và José Andrés. Khách sạn còn có thủy cung sứa lớn nhất thế giới, đài phun nước thở ra lửa và bãi biển riêng. Dự kiến khách sạn mở cửa vào tháng 1/2023, giá phòng từ 1.443 USD. Ảnh: Atlantis The Royal