Khách sạn Việt vào 'Danh sách Vàng' nơi lưu trú toàn cầu 2026

Zannier Hotels Bãi San Hô là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh trong 17 cơ sở lưu trú vàng tại châu Á, nơi khách nên ghé thăm vào năm 2026.

Tạp chí Mỹ Cntraveller ngày 15/12 công bố "Danh sách Vàng 2026" (Gold List 2026) nhằm vinh danh các cơ sở lưu trú toàn cầu cũng như gợi ý cho khách về nơi nên lưu trú cho chuyến du lịch năm tới. Bảng xếp hạng thường niên dựa trên đánh giá, thẩm định trực tiếp của du khách cùng đội ngũ chuyên gia trên khắp thế giới.

Tại khu vực châu Á, 17 khu nghỉ dưỡng cao cấp được vinh danh, trong đó Zannier Hotels Bãi San Hô là đại diện duy nhất của Việt Nam.

Tọa lạc tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam, Zannier Bãi San Hô nằm trên khu đất rộng gần 1 km2, bao quanh bởi những triền đồi cây xanh, các ruộng lúa, bãi cát dài gần 1,6 km.

"Đây là chốn khiến du khách muốn quay lại nhiều lần, mỗi năm lại lưu trú lâu hơn một chút", tờ CnTraveller viết.

Bên trong phòng khách sạn tại Zannier Hotels Bãi San Hô. Ảnh: Booking

Khu nghỉ dưỡng có 73 biệt thự biệt lập, lấy cảm hứng từ kiến trúc truyền thống, như nhà gỗ mộc mạc của ngư dân hay những nhà tre quen thuộc của người Ê Đê và Chăm. Không gian nội thất làm từ vật liệu tự nhiên như đồ mây đan, chao đèn bằng đay, cùng các loại vải lanh, lụa với gam màu trầm ấm.

Ẩm thực tại cả bốn nhà hàng đều đạt chất lượng cao, trong đó bữa sáng tại Nhà Ở, nhà hàng phục vụ cả ngày, được các du khách từng lưu trú đánh giá "thực sự ấn tượng". Các hoạt động ngoài trời được du khách yêu thích gồm chơi tennis, trị liệu spa, tập yoga sáng bên bãi biển. Trên website của khu nghỉ, phòng được đặt kín đến hết tháng 3/2026.

.Zannier Hotels Bãi San Hô nhìn từ bờ biển. Ảnh: Booking

Các khu nghỉ còn lại trong danh sách gồm The Ritz-Carlton - Kyoto, Nhật Bản; Peninsula Manila và Nay Palad Hideaway, Philippines; Happy House, Nepal; Shangri La, Hong Kong hay Raya Heritage - Chiang Mai, Thái Lan. Ấn Độ là quốc gia có nhiều khách sạn xuất hiện nhất trong danh sách, với các đại diện gồm SUJÁN Sher Bagh, Samode Palace, Oberoi Mumbai.

Gold list 2026 được chia theo từng khu vực để du khách tiện theo dõi, gồm châu Âu và Anh; Mỹ, Canada và khu vực Caribbe; Mexico và Trung - Nam Mỹ; châu Á, châu Phi và Trung Đông; châu Đại dương.

Tiêu chí lựa chọn "Danh sách vàng" dựa trên các yếu tố như mang lại dấu ấn khó quên cho du khách, cung cấp dịch vụ khiến khách cảm thấy mình như ngôi sao Hollywood. Bên cạnh đó, kiến trúc của các khách sạn cùng các trải nghiệm ấn tượng là cũng các yếu tố quan trọng giúp ghi điểm.

Anh Minh (Theo CnTraveller, Booking)