Khách sạn tung nhiều ưu đãi để hút khách

TP HCMĐể thu hút khách lưu trú và sử dụng dịch vụ, các khách sạn tại TP HCM chủ động đưa ra nhiều chương trình ưu đãi.

Ngay sau khi gỡ bỏ quy định giãn cách xã hội, hoạt động du lịch cũng bắt đầu ấm dần lên. Tuy nhiên, theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, công suất khai thác phòng của các cơ sở lưu trú trên địa bàn rất thấp, khu vực nội thành chỉ đạt khoảng 30% do không có khách nước ngoài.

Nhằm giúp du khách nội địa có thêm nhiều trải nghiệm mới khi tới TP HCM, địa phương này giới thiệu chương trình kích cầu với sự chung tay tham gia của hàng trăm doanh nghiệp lữ hành, tung ra 28.000 sản phẩm tour kích cầu giảm tới 70%; đồng thời để thu hút lượng khách lưu trú, khoảng 40 khách sạn với 250.000 đêm phòng giảm giá tới 60%, thời gian áp dụng tới ngày 31/12/2020.

Nhiều khách sạn tại TP HCM đang tung ra chương giảm giảm giá lưu trú và giới thiệu thêm nhiều món ăn để thu hút khách du lịch nội địa sử dụng dịch vụ. Ảnh: Tường Anh.

Chương trình "trải nghiệm khách sạn di sản 5 sao", khách sạn Majestic dành cho du khách lưu trú một đêm phòng Colonial City Deluxe (dành cho 2 người) sẽ có giá 2.499.000 đồng. Giá phòng bao gồm ăn sáng/ combo trưa; miễn phí sử dụng dịch vụ hồ bơi, gym; miễn phí một chiều đưa/ đón sân bay hoặc tận nhà trong bán kính 7 km, phụ thu 300.000 đồng/chuyến đối với địa điểm trong các quận nội thành có bán kính hơn 7 km. Khách sạn này còn giảm 45% tất cả dịch vụ cho khách hàng sinh năm 1975, áp dụng đến ngày 31/8/2020; ưu đãi giảm đến 20% khi đặt phòng sự kiện tại khách sạn.

Ngoài ra, đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khách sạn cũng giảm 30% cho tất cả các dịch vụ, thời hạn áp dụng đến cuối năm 2020; giảm trực tiếp 20% trên giá thực đơn với chương trình khuyến mãi dành cho tiệc công ty và tiệc cưới.

Khách sạn Nikko Saigon dành cho du khách mức giá đặc biệt và nhiều quyền lợi khác như phòng ở cho tối đa 3 người; tặng thêm một giường phụ; miễn phí nhận phòng sớm và trả phòng trễ; tặng phiếu quà tặng trị giá 500.000 đồng/ phòng/ đêm dành cho các dịch vụ khác tại khách sạn. Mức giá từ 2.900.000 – 4.500.000 đồng (bao gồm các tiện ích club Lounge).

Trong khi đó tại khách sạn Grand Saigon, với giá phòng ưu đãi chỉ từ 2.090.000 đồng/ đêm/ phòng, du khách sẽ được sử dụng dịch vụ hồ bơi, phòng gym, dịch vụ giặt ủi và đưa đón sân bay. Đặc biệt, khách sạn giảm 15% cho thực khách sử dụng bữa trưa hoặc tối tại các nhà hàng, gói hội nghị; giảm 30% các dịch vụ Spa. Ngoài ra, cơ sở lưu trú này đang cho ra mắt bộ sưu tập "Các món ăn đặc sản địa phương trong lòng khách sạn 5 sao".

Khách sạn Hương Sen đang có chương trình giảm giá phòng ở từ 800.000 - 1.200.000 đồng/đêm/người; 1.000.000 - 1.400.000 đồng/đêm/người. Giá dịch vụ đã bao gồm ăn sáng. Tuy nhiên, theo nhân viên của khách sạn, lượng khách lưu trú rất thấp, công suất chỉ khoảng 25 - 30%. Ảnh: Nguyễn Nam.

MIA Sài Gòn đang giới thiệu chương trình ở 3 đêm tính tiền 2 đêm với mức giá từ 4.500.000 triệu đồng/đêm. Ngoài ra, chiều thứ bảy hàng tuần tại nhà hàng L’ÂME của khách sạn sẽ mở lớp học nấu ăn từ chế biến pizza đến trang trí bánh cupcake dành cho các bé với mức học phí 340.000 đồng.

Tại khách sạn Sofitel giới thiệu chương trình "một ngày làm đầu bếp nhí" với giá trọn gói 4.344.000 đồng, áp dụng đến hết ngày 30/8. Giá đã bao gồm ăn sáng cho 2 người lớn và 1 bé dưới 12 tuổi.

TP HCM là trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Hàng năm, khách quốc tế đến đây chiếm khoảng 50% tổng lượng khách đến Việt Nam. Tuy nhiên, từ khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, suốt 3 tháng liên tục, lượt khách quốc tế mới đến đây là 0 lượt, khiến các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú lao đao. Nhiều công ty du lịch xin rút giấy phép, các khách sạn đóng cửa ngừng kinh doanh.

Theo báo cáo của Sở Du lịch TP HCM, trong tháng 6/2020, khách quốc tế mới đến TP HCM là 0 lượt, giảm 100% so cùng kỳ năm 2019. Tính chung 6 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến TP HCM chỉ hơn 1,3 triệu lượt, giảm 69,3% so với cùng kỳ và chỉ đạt 14,49% kế hoạch năm 2020.

Doanh thu du lịch tháng 6/2020 ước đạt 3.882 tỷ đồng, giảm 65,5% so với cùng kỳ năm 2019; so với tháng trước, doanh thu tháng 6/2020 tăng 35,5%. Tổng 6 tháng đầu năm, doanh thu ngành du lịch TP HCM khoảng 34.000 tỷ đồng, giảm 49,6% so với cùng kỳ, đạt 23,2% so với kế hoạch năm.

Nguyễn Nam