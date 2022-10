Khách sạn TP HCM có sảnh đẹp nhất thế giới

Reverie Saigon được vinh danh ở hạng mục Khách sạn có sảnh đẹp nhất thế giới.

Chuyên trang Du lịch Traveller của báo Sydney Morning Herald, Australia, vừa công bố giải thưởng The best of the best: World's top hotels giữa tháng 10. Sự kiện này nhằm tôn vinh các cơ sở lưu trú khắp thế giới, và đưa ra gợi ý để độc giả lựa những nơi nghỉ dưỡng hoàn hảo. Kết quả dựa trên lượt bình chọn của các chuyên gia du lịch - những người được Traveller miêu tả "đã có hàng nghìn đêm ngủ tại các khách sạn trên thế giới để đánh giá".

Reverie Saigon tại TP HCM được vinh danh ở hạng mục Khách sạn có sảnh đẹp nhất thế giới. Sảnh của Reverie Saigon với những chùm đèn từ thủy tinh Murano, dát đá cẩm thạch Bolivia, được miêu tả là "lộng lẫy, phô trương nhưng thu hút mọi ánh nhìn".

Sảnh khách sạn Reverie Saigon được đánh giá là có đôi chút phô trương, nhưng lộng lẫy và cuốn hút. Ảnh: Khách sạn

Peninsula, Hong Kong thắng giải Khách sạn mang lại trải nghiệm tuyệt vời nhất trong dịch vụ đưa đón. Khách lưu trú sẽ được đón tiễn sân bay bằng xe Rolls Royce. "Với rất nhiều ánh nhìn và cái quay đầu ngó lại khi bạn lướt đi dọc theo các con phố, bạn sẽ nhận ra rằng trải nghiệm này đang mang đến cho bạn một cảm giác thật vương giả", Traveller viết.

Khách sạn đón tiếp chu đáo, ấn tượng nhất là hạng mục tiếp theo được trao giải. Người thắng cuộc là Sofitel Fiji Resort & Spa, Fiji. "Bạn sẽ được chào đón bởi hai nhân viên khách sạn với thân hình vạm vỡ, giọng nói ngọt ngào, cài hoa sứ sau tai. Sau đó, bạn sẽ được ba nhân viên khác với váy cỏ, mang theo gậy như những chiến binh bản địa dẫn đi nhận phòng".

Các biệt thự có hồ bơi ở Bensley Collection, Siem Reap, Campuchia đã giúp cơ sở lưu trú này giành chiến thắng ở hạng mục Phòng khách sạn đẹp nhất. Nằm tách biệt sau những bức tường cao, mỗi biệt thự trong khu nghỉ đều được trang trí đẹp mắt với các bức tường uốn lượn, mềm mại như nếp gấp áo choàng của các nhà sư. Chúng còn có các phòng tắm trong và ngoài trời, bể bơi cá nhân và sân hiên rộng rãi.

L'Oscar, London, Anh là nơi có giường đẹp nhất. "Rời xa nơi này, thứ bạn nhớ nhất có lẽ là những chiếc giường, nơi có đệm, chăn và gối được làm từ lông vũ mềm mại. Giá trị của chúng có thể lên đến 5.000 USD một bộ".

Marriott Mena House nằm ở thủ đô Cairo, Ai Cập là nơi có tầm nhìn đẹp nhất. Thức dậy ở nơi này, bạn chỉ cần kéo rèm cửa, bước ra ban công và ngay trước mặt bạn lúc này là Kim Tự Tháp - một trong bảy kỳ quan thế giới.

Troisgros, Pháp là nhà hàng nằm trong khách sạn ngon nhất thế giới, với ba sao Michelin danh giá. Nhà hàng đã hoạt động hơn 50 năm.

Oberoi Amarvilas ở Agra, Ấn Độ là khách sạn cung cấp dịch vụ hoàn hảo nhất. Khách lưu trú được phục vụ bữa tối bốn món dưới ánh nến bởi những người quản gia ăn mặc lịch sự. Điều khiến Oberoi Amarvilas được đánh giá cao là bữa ăn tối lãng mạn đó sẽ được thực hiện ngoài ban công riêng của phòng khách ở, với tầm nhìn thẳng ra đền Taj Mahal nổi tiếng. Với tất cả những yếu tố này, dịch vụ tại Oberoi Amarvilas trở thành huyền thoại trong mắt du khách.

Anh Minh (Theo Traveller)