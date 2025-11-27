Khách sạn The Reverie Saigon ra mắt bộ quà Tết cao cấp

Khách sạn The Reverie Saigon vừa giới thiệu bộ quà tặng "Kim Bảo Tước", lấy cảm hứng từ chim khổng tước - biểu tượng của sự may mắn, thịnh vượng và vĩnh cửu.

Trong văn hóa Á Đông, khổng tước được xem là hình tượng mang lại sự sung túc và niềm vui. Từ ý nghĩa đó, The Reverie Saigon phát triển bộ sưu tập quà tặng "Kim Bảo Tước" với hai phiên bản: Kim Bảo Lam Ngọc và Kim Bảo Phú Quý. Với thiết kế sang trọng cùng các sản vật cao cấp được tuyển chọn kỹ lưỡng, theo đại diện khách sạn, bộ sưu tập là lựa chọn tinh tế để tri ân đối tác và người thân trong mùa lễ hội.

Bộ quà tặng Kim Bảo Tước. Ảnh: The Reverie Saigon

Theo đó, hộp quà Kim Bảo Lam Ngọc được thiết kế với hình ảnh khổng tước dát vàng trên nền nhung xanh sẫm và phần đế da màu ghi, tựa một viên ngọc quý. Bên trong bộ quà tặng là sự kết hợp hài hòa của socola, mật ong hoa cà phê, mứt dâu, đu đủ sấy và xoài sấy. Phiên bản này giá 1,388 triệu đồng.

Bộ quà tặng Kim Bảo Lam Ngọc. Ảnh: The Reverie Saigon

Trong khi đó, phiên bản Kim Bảo Phú Quý sử dụng chất liệu da cao cấp với các họa tiết dập chìm, cùng điểm nhấn là đôi khổng tước ánh kim nổi bật trên nền nhung đỏ mềm mại, tạo tổng thể vừa sang trọng vừa độc bản. Hộp quà hai tầng bao gồm rượu ngoại, tổ yến và các loại mứt trái cây cao cấp, mang ý nghĩa lời chúc cát tường, tài lộc và thịnh vượng. Phiên bản này, hộp Tinh hoa có giá 3,288 triệu đồng, hộp Hoàng gia cao cấp nhất với giá 5,488 triệu đồng.

Hộp quà Kim Bảo Phú Quý phiên bản Hoàng gia. Ảnh: The Reverie Saigon

Bộ sưu tập bắt đầu mở bán từ tháng 11 đến hết tháng 2/2026.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa ở trung tâm TP HCM, nơi giao thoa của hai đại lộ Nguyễn Huệ và Đồng Khởi, The Reverie Saigon là khách sạn 5 sao với lối kiến trúc nghệ thuật sang trọng. Khách sạn có 62 phòng suite, 224 phòng nghỉ và 89 căn hộ dịch vụ, mỗi không gian được thiết kế tỉ mỉ như một tác phẩm nghệ thuật riêng biệt. Nơi đây còn được biết đến với chuỗi nhà hàng ẩm thực đa dạng, nổi bật là nhà hàng Long Triều với ẩm thực Quảng Đông đạt sao Michelin, Café Cardinal mang phong cách châu Âu và The Long @ Times Square phục vụ ẩm thực Italy trong không gian mở.

Thanh Thư