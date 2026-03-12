Khách sạn siêu sang ở Dubai hạ giá kỷ lục do xung đột Trung Đông

Trước sức ép từ khủng hoảng hàng không, sự sụt giảm của dòng khách quốc tế do căng thẳng địa chính trị, ngành du lịch xa xỉ tại Dubai buộc phải tung ra những đợt giảm giá chưa từng có.

Trước áp lực từ việc các hãng hàng không hạn chế chuyến bay và chính phủ nhiều nước khuyến cáo công dân không nên di chuyển đến UAE, ngành khách sạn hạng sang tại Dubai đang chuyển dịch trọng tâm sang thị trường nội địa. Các chuỗi lưu trú lớn đã đồng loạt công bố những gói ưu đãi nghỉ dưỡng tại chỗ (staycation) với mức chiết khấu cao nhằm giảm thiểu thiệt hại từ thị trường quốc tế.

Ghi nhận tại hệ thống của Jumeirah Group, đơn vị vận hành các biểu tượng như Burj Al Arab và Jumeirah Beach Hotel, tập đoàn này đang triển khai chương trình giảm giá 30% dành riêng cho cư dân UAE. Ngoài giảm giá phòng, các đặc quyền đi kèm bao gồm ưu đãi 2 cho 1 đối với các dịch vụ spa và trị liệu.

Khu vực Downtown Dubai tập trung nhiều khách sạn hạng sang. Ảnh: Mai Phương

Giá phòng thấp nhất cho hai người lớn tại Burj Al Arab trong tháng 3 hiện ở mức 905 USD và thấp hơn 40% so với mức giá trung bình (1.500 USD). Address Beach Resort tại khu vực JBR áp dụng mức giảm 30% cho khách nội địa từ 5/3 đến 30/4, đưa giá phòng về mức 320 USD mỗi đêm, thấp hơn khoảng 250 USD so với trung bình 571 USD.

Một số cơ sở khác như Al Khoory Atrium Hotel và JW Marriott Marquis Hotel Dubai ghi nhận biên độ giảm giá sâu nhất, đạt mức gần 60% so với giá niêm yết thông thường trên các nền tảng đặt phòng.

Khách sạn 5 sao Shangri-La Abu Dhabi cũng triển khai gói staycation đi kèm ưu đãi 15% cho dịch vụ ẩm thực. Tại khu vực Jumeirah, Roda Beach Resort thông báo nhận được lượng lớn yêu cầu gia hạn kỳ nghỉ sau khi công bố mức giá ưu đãi từ 108 USD mỗi đêm cho giai đoạn cuối tháng 3.

Làn sóng giảm giá diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột tại Iran đang gây áp lực lớn lên ngành du lịch khu vực. Theo báo cáo từ Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), tình trạng bất ổn khiến chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Trung Đông sụt giảm ước tính khoảng 600 triệu USD mỗi ngày.

Về hạ tầng vận tải, hàng loạt hãng hàng không lớn bao gồm British Airways, Cathay Pacific và Air Canada đã tạm dừng các đường bay đến các đầu mối giao thông chính như Dubai. Việc các hành lang bay bị thắt chặt và rủi ro an ninh hàng không tăng cao là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự thiếu hụt nguồn khách quốc tế.

Để hỗ trợ ngành lưu trú, cơ quan quản lý giáo dục tại UAE đã điều chỉnh kỳ nghỉ xuân của các trường phổ thông và đại học sớm hơn một tuần. Động thái nhằm kích thích nhu cầu du lịch nội địa, tạo điều kiện cho các gia đình nghỉ dưỡng ngắn ngày không cần di chuyển bằng đường hàng không.

Phân khúc cư dân nước ngoài tại UAE đang tận dụng thời điểm này để tiếp cận các dịch vụ cao cấp với chi phí thấp. Poppy Johnson, một cư dân tại Dubai, cho biết cô vừa kết thúc kỳ nghỉ tại Grand Hyatt với mức giá 114 USD mỗi đêm thông qua gói ưu đãi dành cho cư dân Vùng Vịnh. Mức giá này đã bao gồm ăn sáng và quyền sử dụng công viên nước, những dịch vụ vốn thường có giá cao gấp đôi hoặc gấp ba trong điều kiện thị trường ổn định.

Theo các chuyên gia, việc các khách sạn chấp nhận cắt giảm biên lợi nhuận để duy trì dòng tiền là bước đi tất yếu. Trong bối cảnh nguồn khách quốc tế chưa có dấu hiệu phục hồi sớm, việc lấp đầy công suất bằng khách nội địa thông qua các chương trình staycation là giải pháp ngắn hạn để bảo đảm vận hành cho hệ thống nhân sự và hạ tầng lưu trú xa xỉ tại Dubai.

Mai Phương (Theo Insider)