Khách sạn, resort 5 sao Phú Quốc kín tới 90% dịp Tết Dương lịch

Kiên GiangKhách sạn, resort Phú Quốc kín tới 90% Tết Dương lịch nhờ khách quốc tế tăng mạnh.

Theo dữ liệu từ nền tảng đặt phòng Mustgo với 2.000 đối tác khách sạn toàn quốc, phân khúc 5 sao ở Phú Quốc với số lượng khoảng 700 phòng mỗi cơ sở đạt công suất trung bình 80% dịp Tết Dương lịch 2024, tính tới 23/12. Phân khúc 5 sao với số phòng dưới 500 đạt công suất trung bình 90%.

Trong khi đó, một số sản phẩm có lượng phòng lớn như Wyndham Grand Phu Quoc (1.399 phòng) Wyndham Garden Grandworld Phu Quoc (921 phòng) đạt khoảng 30% công suất. Phân khúc villa khu vực bắc đảo và nam đảo đã dừng bán giai đoạn 30/12-1/1.

Giám đốc Thương mại Đinh Thị Thu Thảo của Mustgo nhận xét Phú Quốc đón lượng lớn khách quốc tế theo dạng charter lẫn thương mại vào giai đoạn này. Nhóm khách này có xu hướng lưu trú các cơ sở chất lượng 5 sao, nằm tại nam hoặc bắc đảo. Tuy nhiên, lượng khách nội địa chỉ chiếm khoảng 20% do giá vé máy bay quá cao, khoảng 7 triệu đồng khứ hồi nếu đi từ đầu Hà Nội.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, giai đoạn 21-23/12, mỗi ngày Phú Quốc đón 9-12 chuyến bay quốc tế, tới từ Kazakhstan, Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc, Mông Cổ, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, CH Czech. Riêng 21/12, có hai chuyến bay đưa khách Kazakhstan, khởi hành từ Almaty và Zhambyl đến Phú Quốc. Ngày 22/12 cũng ghi nhận hai chuyến bay từ Mông Cổ đến Phú Quốc.

Đại diện một khách sạn 5 sao khu nam đảo nói có sự tăng trưởng rõ rệt từ lượng khách Hàn nhờ việc bổ sung các chuyến bay từ những hãng hàng không lớn như Korean Air, Jeju Air và Jin Air. Các chuyến bay charter từ Kazakhstan, Ba Lan và CH Czech mang đến những tín hiệu tích cực du lịch Phú Quốc. Đài Loan cũng là một phân khúc tiềm năng khi các chuyến bay thương mại và charter đến Phú Quốc sẽ được khởi động trở lại vào tháng 1/2024.

Một resort giáp biển ở nam đảo. Ảnh: Booking

Theo bà Thảo, nhiều cơ sở lưu trú ở Phú Quốc đang áp dụng chính sách phụ thu dịp lễ, khoảng 20-30%. Với tình hình hiện tại, bà Thảo dự đoán khó có chuyện các cơ sở lưu trú bỏ phụ thu hay giảm giá do ế như những dịp lễ trước đó. Trong giai đoạn cuối năm, các khách sạn, resort phân khúc 5 sao cũng tổ chức nhiều chương trình, lễ hội để phục vụ khách lưu trú.

Theo thống kê từ Premier Village Phu Quoc trong năm 2023, 64% khách là khách quốc tế, tăng 38% so với năm 2022. New World Phu Quoc Resort ghi nhận khách quốc tế chiếm 70%, tăng 30% so với năm trước.

Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực du lịch tại Phú Quốc đang thay đổi cách truyền thông để tiếp cận khách quốc tế, đặc biệt là khách Hàn Quốc. Đại diện JW Marriott Phu Quoc nói đang tập trung vào các thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam và Đài Loan. Họ tận dụng các chiến dịch trên những nền tảng như Naver và Kakao (Hàn Quốc) và Line Ads của Đài Loan trong dịp Tết Nguyên đán để đảm bảo phạm vi tiếp cận chiến lược.

Một số cách thức khác cũng được sử dụng là dịch toàn bộ tài liệu quảng cáo sang nhiều ngôn ngữ, đặc biệt tiếng Anh và Hàn Quốc; liên tục đào tạo tiếng Anh cho nhân viên để phục vụ giao tiếp với khách. Ngoài ra, việc hiểu thói quen của khách theo từng khu vực cũng được chú trọng, ví dụ khách Hàn quan tâm các hoạt động mang dấu ấn địa phương, khách Tây thiên về hoạt động khám phá thiên nhiên.

"Phú Quốc có nhiều tiềm năng nhưng còn mới nên cần quảng bá nhiều. Qua thời gian, người kinh doanh có thể nhìn thấy cơ hội từ nhiều thị trường, cả châu Á lẫn thế giới", đại diện Movenpick Resort Waverly Phu Quoc nói.

Tú Nguyễn