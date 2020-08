Khách sạn phòng dịch thế nào?

Bên cạnh các biện pháp khử trùng, các khách sạn còn dừng phục vụ buffet sáng, tặng kit sát khuẩn, tặng nước ép tỏi để tăng sức đề kháng...

Để đảm bảo an toàn cho du khách và nhân viên, các khách sạn trên cả nước đang áp dụng nhiều biện pháp phòng, chống Covid-19. Các biện pháp chung được nhiều khách sạn triển khai là đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, khử trùng các khu vực công cộng, giãn cách giữa các khách hàng, toàn bộ nhân viên đeo khẩu trang,...

Ngoài ra, ở một số khu nghỉ dưỡng, khách sạn hạng sang còn triển khai thêm một số biện pháp an toàn mới trong đợt dịch thứ hai này. Cụ thể, khách lưu trú tại InterContinental Hanoi Landmark72 được cung cấp miễn phí bộ chăm sóc 'Care Kit' - gồm nước sát khuẩn tay dạng du lịch, khẩu trang và khăn ướt khử khuẩn. Ngay sau khi hoàn thành thủ tục nhận phòng, khách có thể phản hồi với đội ngũ vận hành mỗi hai tiếng nếu phòng nghỉ không đạt chuẩn IHG Clean Promise; khách sạn sẽ hỗ trợ đổi phòng đúng chuẩn cam kết.

Khu vực lễ tân tại khách sạn có màn hình chắn để tránh tiếp xúc trực tiếp trong các giao dịch. Ảnh: InterContinental Hanoi Landmark72

Du khách ở tại Sapa Jade Hill Resort mỗi tối sẽ được các nhân viên gửi tặng nước gừng sả mật ong, hoặc nước tỏi ép để tăng sức đề kháng.

Tại Cam Ranh, khu nghỉ dưỡng Alma Resort đã tạm thời đóng cửa khu trị liệu spa, phòng tập thể dục và yoga, dừng phục vụ buffet sáng, tăng dịch vụ ẩm thực tại phòng, yêu cầu khách khai báo y tế bằng cách quét mã QR và cung cấp cho khách thông tin về Covid-19 khi nhận phòng.

Nơi đây phục vụ bữa sáng tại khu ẩm thực, thức ăn được cung cấp từng phần riêng lẻ để tránh việc khách chạm vào các dụng cụ lấy thức ăn chung. Đội ngũ nhân viên cũng đã hoàn thành khóa đào tạo về an toàn Covid-19.

Ông Herbert Laubichler-Pichler, Tổng quản lý khu nghỉ dưỡng Alma Resort chia sẻ: "Trong tình hình mới này, các biệt thự hai, ba phòng ngủ với không gian rộng rãi là sự lựa chọn của nhiều khách nghỉ dưỡng bởi sẽ mang lại cho khách một kỳ nghỉ hoàn toàn riêng tư, giúp hạn chế tiếp xúc với nhiều người".

Bên cạnh đó, khách sạn Eastin Grand Hotel Nha Trang hợp tác với Diversey, một nhà cung cấp hóa chất an toàn vệ sinh toàn cầu để triển khai chương trình đảm bảo sức khỏe cho khách lưu trú và nhân viên. "Tất cả các quy tắc an toàn và sức khỏe được áp dụng nghiêm ngặt, quy trình dọn dẹp vệ sinh cũng được tăng cường hơn so với thời gian trước", bà Nguyễn Thị Hải, quản lý truyền thông tại khách sạn, cho biết.

Du khách tuân thủ quy định giãn cách khi sử dụng dịch vụ. Ảnh: Eastin Grand Hotel Nha Trang.

Tại Phú Quốc, Eden Resort triển khai thay nước hồ bơi định kỳ, Novotel Resort cũng triển khai thêm các hình thức nhận phòng, trả phòng và thanh toán hạn chế tiếp xúc nhất có thể.

Trước đó, nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch trước diễn biến mới của dịch Covid-19, Tổng cục Du lịch đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch triển khai biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Ngân Dương