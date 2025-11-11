Khách sạn ở Hà Nội vào danh sách 'tuyệt nhất thế giới 2026'

Cẩm nang du lịch Fodor's Travel (Mỹ) đưa khách sạn Metropole Hà Nội vào danh sách 100 Khách sạn Tuyệt vời nhất Thế giới năm 2026.

Metropole Hà Nội là một trong 15 khách sạn tại châu Á và là đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách Fodor’s Finest 2026 của cẩm nang này.

Theo Fodor's, khách sạn tại phường Hoàn Kiếm có 358 phòng, chia làm hai tòa. Tòa Heritage Wing (cải tạo năm 2023) mang phong cách kiến trúc Pháp cổ điển và Việt Nam. Tòa Opera Wing mang phong cách tân cổ điển với ba tông màu đen, trắng, đỏ. Giá phòng từ 9 triệu đồng.

Khách sạn Metropole Hà Nội nằm trên phố Ngô Quyền, trung tâm Hà Nội. Ảnh: Top 25 restaurants

Fodor's cũng dành lời khen ngợi cho trải nghiệm ẩm thực tại Metropole Hà Nội, với nhà hàng Le Beaulieu (Michelin Selected) và Spice Garden.

Các chuyên gia đã chọn danh sách này từ 765.000 khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhằm gợi ý cho du khách đang có kế hoạch du lịch trong năm tới.

Danh sách 100 khách sạn được chia theo châu lục để du khách dễ tìm kiếm. Năm nay, danh sách có đại diện từ 49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại châu Á, Fordo's Travel công bố 15 khách sạn. Theo cẩm nang Mỹ, Châu Á là nơi giao thoa vô số nền văn hóa, ẩm thực, truyền thống và ngôn ngữ. Vì vậy, các khách sạn mang đến sự phong phú về thiết kế, phong cách, mức giá và trải nghiệm cho du khách. Việc vinh danh những khách sạn tốt nhất châu Á không dễ dàng, các ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí về cảnh quan, văn hóa, vẻ đẹp của châu Á cũng như dịch vụ ưu tú, kiến trúc sang trọng.

Fodor's Travel là một trong những cẩm nang du lịch uy tín và lâu đời nhất của Mỹ, được thành lập bởi Eugene Fodor vào năm 1936. Nổi tiếng với cả sách hướng dẫn dạng in và website, thương hiệu này chuyên cung cấp các đánh giá về điểm đến, khách sạn và nhà hàng trên toàn cầu. Các bảng xếp hạng của Fodor's, như "Fodor's Finest Hotels", được giới chuyên môn và du khách coi trọng vì dựa trên sự tuyển chọn của mạng lưới biên tập viên và chuyên gia du lịch.

Anh Minh