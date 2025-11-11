Khách sạn ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng của khách

Chủ khách sạn Royal Hostel trên phố Hàng Cháo thừa nhận đã từ chối nhận khách lúc nửa đêm dù khách đã thanh toán ba đêm từ 7 đến 10/11, sau đó phải xin lỗi và hoàn tiền.

Tối 11/11, đại diện Công an phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, cho biết đã làm việc với chủ khách sạn Royal Hostel ở Hàng Cháo sau khi một nữ du khách tố bị "bùng" phòng.

Trước đó, chị Q. đăng video lên mạng xã hội, cho biết đã đặt và thanh toán trước ba đêm tại khách sạn này qua nền tảng Agoda, cho kỳ nghỉ 7-10/11.

Do việc cá nhân, chị Q. đến nhận phòng lúc 2h sáng 9/11. Tuy nhiên, nhân viên lễ tân từ chối với lý do đã quá thời gian check in và khách sạn hết phòng. Nữ du khách không nhận được thông báo về việc này trước đó.

Sau khi tranh cãi không thành, chị Q. phải rời đi lúc nửa đêm và đăng video chia sẻ sự việc. Video thu hút hàng nghìn bình luận, phần lớn cho rằng khách sạn hành xử "vô lý" vì khách đã trả tiền và bày tỏ "khó chịu với thái độ của nhân viên lễ tân".

Nhân viên ở quầy lễ tân khách sạn Royal Hostel. Ảnh chụp màn hình

Sáng 11/11, Công an phường Ô Chợ Dừa đã mời bà Hoa chủ khách sạn và nhân viên lễ tân trong video đến làm việc. Bà Hoa xác nhận có nhận đặt phòng của chị Q. qua Agoda và cho biết tới ngày 7/11 khách không đến nhận phòng.

Bà Hoa cũng thừa nhận sự việc rạng sáng 9/11 diễn ra đúng như chị Q. phản ánh, nhân viên đã báo hết phòng và không bố trí được chỗ ở khác. Bà cho biết đã liên hệ xin lỗi và hoàn tiền cho nữ du khách.

Giải trình với công an, bà Hoa nói cơ sở này mở ra với mục đích chính là cho thuê căn hộ, chỉ "tận dụng cho thuê ngắn hạn" khi vắng khách.

Qua kiểm tra, công an phường ghi nhận Royal Hostel vi phạm nhiều quy định, như không thực hiện thông báo lưu trú; kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện; không bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy thông dụng.

Đại diện công an phường cho biết các vi phạm này có thể bị phạt hành chính 500.000-20 triệu đồng. Cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý.

Sau vụ việc, khách sạn Royal Hostel đã nhận hàng nghìn đánh giá 1 sao, khiến điểm đánh giá của cơ sở này trên Google hiện xuống mức 1/5 sao.

Tú Nguyễn