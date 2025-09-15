Khách sạn ở Đà Nẵng bị phạt gần 600 triệu đồng

Khách sạn 4 sao ChicLand Danang Beach Hotel ở Đà Nẵng bị xử phạt 564 triệu đồng vì 9 vi phạm về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

Ngày 15/9, UBND TP Đà Nẵng cho biết Chủ tịch thành phố đã ký quyết định xử phạt Công ty Cổ phần ChicLand, chủ sở hữu khách sạn ChicLand Danang Beach Hotel (210 Võ Nguyên Giáp, phường An Hải, quận Sơn Trà).

Trong đó, khách sạn bị phạt 140 triệu đồng vì xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường và 140 triệu đồng vì không vận hành đúng quy trình công trình xử lý chất thải. Hai lỗi khác gồm không ký hợp đồng với đơn vị có giấy phép môi trường khi chuyển giao chất thải nguy hại (90 triệu đồng) và bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đúng kỹ thuật (90 triệu đồng).

Khách sạn còn bị phạt 70 triệu đồng vì thực hiện không đầy đủ nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường; 15 triệu đồng vì không lập hoặc lập thiếu báo cáo công tác bảo vệ môi trường; 3 triệu đồng vì thải, bỏ rác trên vỉa hè, lòng đường.

Về an toàn thực phẩm, khách sạn bị phạt 16 triệu đồng, gồm 8 triệu đồng cho hành vi không lưu mẫu thức ăn và 8 triệu đồng cho việc không thực hiện đúng quy định về kiểm thực ba bước.

Ngoài tiền phạt, UBND TP Đà Nẵng buộc khách sạn tháo dỡ công trình xả thải trái phép, khắc phục khu vực đã thải rác, thực hiện biện pháp xử lý ô nhiễm và báo cáo kết quả cho cơ quan chức năng.

Khu vực khách sạn ChicLand Danang Beach (tòa trồng nhiều cây xanh) đang có nhiều khách sạn và căn hộ ven biển. Ảnh: Nguyễn Đông

Trước đó, ngày 25/7, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Phòng Cảnh sát kinh tế, Chi cục Bảo vệ môi trường và Công an phường An Hải phát hiện khách sạn xả thải chưa qua xử lý, không vận hành hệ thống xử lý chất thải đúng quy trình cùng nhiều vi phạm khác.

Khách sạn ChicLand Danang Beach nằm gần công viên Biển Đông, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng khoảng 8 km, có 145 phòng, nhiều phòng hướng biển.

Tháng 6, Công ty CP Thương mại và Du lịch San Hô Đà Nẵng, chủ đầu tư Temple Resort Danang (11 Võ Nguyên Giáp), cũng bị xử phạt 224,5 triệu đồng vì vi phạm môi trường và an toàn thực phẩm, trong đó có hành vi xả nước thải không đúng nơi quy định ra bãi biển.

Nguyễn Đông