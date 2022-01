Khách sạn New World Sài Gòn tổ chức nhiều chương trình dịp Tết

Khách sạn New World Sài Gòn tổ chức nhiều chương trình nghỉ dưỡng và ẩm thực thú vị, nhân dịp xuân Nhân Dần 2022.

New World Sài Gòn sở hữu không gian hiện đại, nhưng vẫn giữ được nét truyền thống phương Đông, là một trong những điểm đến phù hợp để bạn và những người thân yêu trải nghiệm một năm mới thật thú vị. Đặc biệt, nhân dịp năm mới, với mỗi hóa đơn 5 triệu đồng, khi sử dụng dịch vụ ăn uống hoặc đặt phòng tại New World Sài Gòn, bạn sẽ có cơ hội chọn bao lì xì may mắn từ cây mai Tết.

Ưu đãi đặt phòng khi nghỉ dưỡng tại trung tâm Sài Gòn

Tết này, bạn có thể cho phép bản thân nghỉ ngơi và thư giãn trọn vẹn nhất ngay trung tâm Sài Gòn với gói ưu đãi phòng đặc biệt ở khách sạn New World Sài Gòn. Tại đây, bạn sẽ khám phá một Sài Gòn thật khác vào dịp Tết và trải nghiệm năm mới theo phong cách riêng, nhưng vẫn rất đầm ấm trong không gian sang trọng, dịch vụ cao cấp.

New World Sài Gòn ưu đãi giá phòng dịp xuân Nhâm Dần 2022. Ảnh: New World Sài Gòn

Ưu đãi Tết bao gồm những đặc quyền như nâng cấp hạng phòng miễn phí lên Residence Club Premier; trải nghiệm Residence Club Lounge; tận hưởng các món ăn nhẹ và giờ vàng ưu đãi; ưu tiên nhận phòng sớm từ 9h, trả phòng trễ đến 16h; tự do trải nghiệm hồ bơi, phòng tập thể thao.

Xem thêm và đặt chương trình ưu đãi Tết tại đây và một số ưu đãi khác như City Escape, Asia Explore, Bonus Stay và Suite Deals đã có mặt trên website của khách sạn.

Buffet hải sản Tết tại nhà hàng Parkview Café

Bạn cùng gia đình đón xuân Nhâm Dần với bữa tiệc buffet tối hải sản, diễn ra ngày 1-5/2 tại nhà hàng Parkview Café. Giữa không gian sang trọng, tinh tế cùng ánh đèn lung linh, những ngày đầu năm 2022 của bạn sẽ thật rực rỡ khi tận hưởng thỏa thích hải sản cao cấp như bào ngư, tôm hùm Nha Trang, cá hồi, ức vịt... các món nóng và tráng miệng đặc sắc.

Nhiều loại hải sản cao cấp như bào ngư, tôm hùm Nha Trang... phục vụ thực khách tại nhà hàng Parkview Café. Ảnh: New World Sài Gòn

Ngoài ra, nhà hàng Parkview Café còn đặc biệt chuẩn bị riêng một mâm cỗ Tết với quầy bánh tét, các loại mứt Tết và trà thơm tngon để chiêu đãi thực khách dịp Tết đến xuân về.

Thời gian diễn ra chương trình từ ngày 1 đến 5/2 lúc 18h-22h. Giá vé buffet cơ bản 1,188 triệu đồng (chưa gồm thuế phí) cho một người (có nước ngọt); vé buffet cao cấp 1,488 triệu đồng một người (gồm rượu vang, bia và nước ngọt; chưa gồm thuế, phí).

Đăc biệt, bạn sẽ nhận ngay ưu đãi 20% khi đặt bàn trước ngày 28/1.

Thưởng thức vang Pháp đầu năm

Bạn có dịp du ngoạn khắp đất nước rượu vang Pháp, thưởng thức các món khai vị và phô mai ngon, ban nhạc live trong không gian sang trọng của Whisper Bar & Lounge vào tháng 2. Đây là trải nghiệm đặc biệt vào dịp năm mới cho những thực khách ưa thích sự sang trọng và phong cách tại một không gian cao cấp.

Không gian thưởng thức rượu vang tại Whisper Bar & Lounge. Ảnh: New World Sài Gòn

Thời gian diễn ra sự kiện vào thứ 6 hàng tuần từ ngày 11/2, lúc 19h-22h. Giá gói Discovery 568.000 đồng một người (bao gồm sự lựa chọn 9 loại vang, chưa gồm thuế, phí); gói Epicurean 718.000 đồng một người (bao gồm sự lựa chọn 9 loại vang và 2 loại vang Pháp cao cấp, chưa gồm thuế, phí).

Đầu năm may mắn cùng bao lì xì Tết

Với mỗi hoá đơn trên 5 triệu đồng, khi sử dụng dịch vụ ăn uống hoặc đặt phòng tại New World Sài Gòn, bạn sẽ có cơ hội được chọn bao lì xì may mắn từ cây mai Tết của khách sạn.

Những phần quà hấp dẫn lên đến 5 triệu đồng như hộp quà Tết, voucher sử dụng dịch vụ ăn uống, hay đêm phòng nghỉ sang trọng dành cho 2 khách, đang chờ đợi bạn trong những phong đỏ tài lộc.

Liên hệ: New World Saigon Hotel, 76 đường Lê Lai, quận 1, TP HCM

Email:

- Nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Hotline: +84 914 391 171. Email: - Phòng nghỉEmail: reservations.saigon@newworldhotels.com . Số điện thoại: 028 3822 8888- Nhà hàng và dịch vụ ăn uốngHotline: +84 914 391 171. Email: trinh.nguyen@newworldhotels.com

Thư Kỳ