Khách sạn Le Méridien Saigon đạt nhiều giải thưởng nửa đầu năm 2025

TP HCMKhách sạn Le Méridien Saigon đạt nhiều giải thưởng trong nửa đầu năm 2025 nhờ tầm nhìn đẹp, vị trắc đắc địa cùng hệ thống ẩm thực cao cấp đa dạng.

Khách sạn nằm ngay trung tâm TP HCM với tầm nhìn hướng ra bờ sông Sài Gòn, giúp du khách tiện di chuyển đến các điểm tham quan, công tác, sự kiện... Song song đó, Le Méridien Saigon còn mang đến trải nghiệm lưu trú hiện đại và ẩm thực đa dạng, cao cấp với ba nhà hàng Akuna, Barson và Latest Recipe.

Khách sạn sở hữu tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn và cầu Ba Son, đạt giải thưởng "Best Scenic View" của Haute Grandeur Global Awards. Ảnh: Le Méridien Saigon

Trong nửa đầu năm 2025, khách sạn đã nhận nhiều giải thưởng quốc tế. Trong đó, danh hiệu "Best Scenic View" (tầm nhìn đẹp nhất) từ Haute Grandeur Global Awards góp phần khẳng định vị trí đắc địa của Le Méridien Saigon, giúp tăng trải nghiệm lưu trú thượng hạng cho du khách.

Ông Lars Kerfin (giữa) cùng đội ngũ lãnh đạo, nhân viên khách sạn Le Méridien Saigon chụp ảnh với cúp giải thưởng nửa đầu năm 2025. Ảnh: Le Méridien Saigon

Nhà hàng fine dining Akuna cũng được tạp chí Tatler Asia vinh danh với hai giải thưởng Top 20 nhà hàng tốt nhất (Top 20 Best Restaurant) và Sommelier tốt nhất (Tatler Best-in-class - Best Sommelier). 2025 cũng đánh dấu lần thứ hai nhà hàng này nhận được sao Michelin.

Akuna - nhà hàng fine dining hai năm liên tiếp sở hữu sao Michelin. Ảnh: Akuna

Với vị trí vàng cùng chuỗi dịch vụ nổi bật, Le Méridien Saigon là điểm đến đáng cân nhắc cho du khách trong và ngoài nước vào mùa lễ hội cuối năm. Khách sạn tổ chức nhiều sự kiện hàng tuần để mang đến trải nghiệm giải trí cao cấp cho khách hàng. Ông Lars Kerfin, Tổng quản lý khách sạn cho biết đơn vị luôn ưu tiên mang lại trải nghiệm mới mẻ và thú vị, bao gồm cả dịch vụ lưu trú và các tiện ích đi kèm khác.

Ông Lars Kerfin - Tổng quản lý khách sạn Le Méridien Saigon. Ảnh: NVCC

Nhân dịp cuối năm, khách sạn dự kiến mang đến nhiều chương trình hấp dẫn trong mùa lễ hội, bao gồm Advent Calendar và các ưu đãi từ dịch vụ phòng nghỉ, Barson, Latest Recipe và Akuna. Đây là cơ hội để du khách khám phá và trải nghiệm chất lượng dịch vụ tại Le Méridien Saigon.

Đan Minh