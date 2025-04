Khách sạn Huế 'cháy' phòng trước VnExpress Marathon

Nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú tại trung tâm TP Huế thông báo kín phòng trong các ngày 4-7/4 do lượng khách đổ về dự VnExpress Marathon 2025 và nghỉ lễ giỗ Tổ.

Anh Nhật Nam, 33 tuổi, cho biết đã đặt phòng từ tháng 2 để tham gia giải chạy. Tuy nhiên, khi muốn đưa thêm gia đình từ TP HCM đến Huế vào sát ngày, anh không thể tìm được phòng trống gần trung tâm.

"Tôi kiểm tra trên các ứng dụng đặt phòng thì đều báo kín chỗ", anh Nam nói.

Chiều 4/4, nhiều khách sạn tại trung tâm TP Huế thông báo hết phòng, chỉ một ngày trước khi diễn ra giải chạy VnExpress Marathon Huế 2025. Sự kiện năm nay trùng dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương, khiến nhu cầu lưu trú tăng mạnh.

Các VĐV trong giải chạy VnExpress Marathon Huế 2024. Ảnh: Võ Thạnh

Theo khảo sát của VnExpress trên Booking và Traveloka ngày 4/4, các khách sạn trên các tuyến phố trung tâm như Lê Lợi, Võ Thị Sáu, Hùng Vương, Bến Nghé gần như đã kín phòng trong khoảng thời gian từ 4 đến 6/4. Nhiều homestay cũng thông báo không còn chỗ.

Giám đốc khách sạn 4 sao Moonlight Huế Trần Việt Chung cho biết công suất phòng dịp VnExpress Marathon Huế 2025 đạt 100% từ đầu năm.

"Nhiều khách đã đặt từ sớm, phần lớn là khách quen nhiều năm tham gia giải chạy", ông Chung nói.

Công nhân môi trường làm sạch các tuyến đường phục vụ cho giải chạy sáng 4/4. Ảnh: Võ Thạnh

Tương tự, đại diện khách sạn Century Riverside Huế, nằm trên đường Lê Lợi cũng cho biết đã kín phòng từ một tháng trước. Khách sạn có 100 phòng, giá từ khoảng 700.000 đồng một đêm. Tại khách sạn Trường Tiền, trên đường Bến Nghé, công suất đặt phòng từ 5 đến 7/4 cũng đạt 100%, chủ yếu qua các nền tảng trực tuyến và từ các đoàn.

Sở Du lịch Huế dự báo thành phố sẽ đón khoảng 105.000 lượt khách trong 4 ngày từ 4 đến 7/4, trong đó có 38.000 lượt khách lưu trú. Công suất phòng ước đạt 85%, riêng tối 5/4 đạt gần 95%, tối 6/4 khoảng 90%. Tổng doanh thu từ du lịch trong dịp này ước đạt khoảng 214 tỷ đồng.

VnExpress Marathon Huế 2025 là hoạt động thuộc chuỗi sự kiện trong Năm du lịch quốc gia Huế diễn ra sáng 6/4, đánh dấu chặng đường 5 năm của giải đấu. Sự kiện thu hút khoảng 12.000 vận động viên, trong đó có gần 4.000 người địa phương. Điểm xuất phát của giải chạy năm nay đặt tại đường Lê Duẩn, khu vực Phu Văn Lâu. Vận động viên cự ly 5 km, 10 km và 21 km sẽ về đích trên đường Lê Duẩn giao đường Nguyễn Trãi (cửa Nhà Đồ). Vận động viên chinh phục 42 km sẽ về đích trên đường Tố Hữu, khu vực đối diện Trung tâm Thể thao thành phố Huế.

Dịp này, một số điểm tham quan như Lăng vua Gia Long, Cung An Định, Bảo tàng cổ vật cung đình Huế sẽ miễn phí vé cho khách tham gia giải chạy. Khách có thể kết hợp tham quan cố đô và thưởng thức ẩm thực Huế sau khi tham dự giải. TP Huế đứng 28 trong danh sách Best Food Cities in the World (Những thành phố có đồ ăn ngon nhất thế giới 2023) do Taste Atlas bình chọn.

Võ Thạnh - Tuấn Anh