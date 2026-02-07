Khách sạn gỡ 79 kg vàng lát sàn đem bán

Chủ khách sạn Grand Emperor tại Macau bán 79 kg vàng lát sàn sảnh chính để thu về gần 13 triệu USD trong bối cảnh giá kim loại quý tăng cao.

Khi ra mắt vào năm 2006, "con đường vàng" ở lối vào từng là điểm nhấn của khách sạn.

"Số vàng đã tạo nên cảm giác xa hoa của khách sạn nhưng hiện tại là thời điểm thích hợp để bán chúng", công ty mẹ có trụ sở tại Hong Kong, Emperor Entertainment Hotel Ltd, thông báo.

Số vàng được bán cho một nhà tinh chế tại Hong Kong. Việc bán vàng được kỳ vọng củng cố vị thế tài chính của tập đoàn và cho phép đầu tư nếu có cơ hội phù hợp xuất hiện.

Sảnh khách sạn được dát vàng trước khi bị dỡ. Ảnh: Guardian

Macau là nơi duy nhất ở Trung Quốc cho phép diễn ra hoạt động cờ bạc hợp pháp. Đặc khu rộng khoảng 33 km2 này dẫn đầu thế giới về doanh thu cờ bạc năm 2025. Tuy nhiên, dưới áp lực từ Bắc Kinh nhằm đa dạng hóa kinh tế, nhiều sòng bạc ở Macau đã chuyển hướng khỏi hoạt động cờ bạc do các quy định siết chặt tại địa phương, bao gồm cả Grand Emperor, nơi đã đóng cửa sòng bạc vào tháng 10.

Phía tập đoàn cho biết sau khi ngừng hoạt động trò chơi tại cơ sở, họ "đang tích cực lập kế hoạch cho các tiện ích giải trí và vui chơi khác" và sảnh khách sạn từng khảm vàng đã được lên kế hoạch cải tạo.

"Cách trang trí bằng vàng không còn phù hợp với chủ đề của khách sạn trong tương lai", phía tập đoàn thông báo.

Các chính sách thương mại khó lường và biến động thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng kể từ khi trở lại Nhà Trắng tháng 1/2025 đã khiến giá vàng tăng vọt trong 12 tháng qua. Nhà đầu tư đổ xô vào kim loại quý trong điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn vì chúng giữ giá trị tốt hơn tiền pháp định và cổ phiếu.

Hoài Anh (Theo Guardian)