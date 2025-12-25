Khách 'săn' được băng tuyết đúng dịp Noel trên đỉnh Fansipan

Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C tạo nên lớp băng giá dày bao phủ đỉnh Fansipan vào sáng 25/12, mang lại món quà Giáng sinh bất ngờ cho nhiều du khách.

"Lần đầu tôi thấy băng tuyết xuất hiện dày ngay lúc bình minh trên đỉnh Fansipan", anh Nguyễn Minh Tú, du khách TP HCM chia sẻ trải nghiệm "săn" tuyết Sa Pa thành công sáng 25/12.

Đam mê du lịch, nhiếp ảnh và yêu không khí mùa đông Tây Bắc, anh Tú cho hay suốt ba năm qua đã cùng nhóm bạn chọn đỉnh Fansipan làm điểm đến để tận hưởng ngày Giáng sinh. Trước chuyến đi năm nay, nhóm đã theo dõi sát diễn biến thời tiết và biết khả năng xuất hiện băng tuyết nên rất háo hức. Dù hai ngày đầu trên đỉnh thời tiết rét buốt, khắc nghiệt, có lúc nhóm muốn rút ngắn hành trình.

Du khách ghi lại kỷ niệm gặp băng tuyết đúng ngày Noel.

Đêm 24/12, bầu trời trên đỉnh Fansipan quang đãng, sao dày đặc, anh quyết định ở lại thêm một ngày. Rạng sáng 25/12, khoảng 5h30, anh đi bộ lên khu vực cao nhất của đỉnh núi thì "nghe thấy tiếng lạo xạo dưới chân". Nhìn kỹ xung quanh, anh nhận ra mặt đất phủ một lớp băng trắng lấp lánh. Anh Tú cùng nhóm bạn đo được nhiệt độ khi đó khoảng âm 2 độ C.

"Tay chân tê buốt, nhưng cảm xúc thì vỡ òa vì biết băng tuyết đã hình thành từ đêm trước", anh kể.

Theo Theo ban quản lý khu du lịch Fansipan Legend, từ đêm đến rạng sáng 25/12, nhiệt độ khu vực đỉnh núi khoảng 1-3 độ C, tạo điều kiện để lớp băng dày nhất từ đầu mùa đông đến nay hình thành trên lối đi, mái đá và khu vực cột cờ. Đến khoảng 7h30, khi nắng đầu ngày xuất hiện, băng bắt đầu tan chậm, để lại lớp óng ánh, lấp lánh trên mặt sàn và các bậc đá. Những du khách đi cáp treo chuyến sớm có dịp chứng kiến khoảnh khắc thiên nhiên chuyển mình, từ giá lạnh sang ấm áp, ngay trên đỉnh núi cao nhất Đông Dương.

Mùa đông năm nay đến sớm, hiện tượng băng giá trên đỉnh Fansipan xuất hiện với tần suất dày hơn so với những năm trước. Đợt băng giá sáng 25/12 dày và kéo dài nhất từ đầu mùa đông, do ảnh hưởng của gió mùa. Đầu tháng 12, Fansipan từng xuất hiện một đợt tuyết rơi nhẹ khoảng 10 phút.

Đại diện Ban quản lý khu du lịch Fansipan Legend cho biết lượng khách dịp Giáng sinh tăng khoảng 30% so với ngày thường. Nhiều du khách chủ động lên chơi Sa Pa từ sớm để chờ đón hiện tượng băng tuyết xuất hiện trên đỉnh Fansipan. So với đợt băng tuyết gần nhất (ngày 18-19/12), lượng khách tăng khoảng 5%.

Sự xuất hiện bất ngờ của băng giá đúng dịp Noel khiến hành trình lên Fansipan thành món quà Giáng sinh với nhiều du khách.

Khác với hình dung ban đầu về băng giá trơn trượt, theo anh Tú, lớp băng trên đỉnh Fansipan trắng, xốp và óng ánh dưới ánh nắng bình minh, "trông như những mảnh kim cương vụn".

Nhiều du khách có mặt trên đỉnh cùng thời điểm cũng không giấu được sự phấn khích khi chứng kiến băng phủ trắng một vùng rộng đúng ngày Noel. Mọi người chủ yếu giữ trật tự, hạn chế dẫm lên băng để chụp ảnh. Khi mặt trời lên cao, lớp băng mỏng dần, việc di chuyển mới thuận lợi hơn.

"Khoảnh khắc đó lần đầu đón bình minh trên đỉnh Fansipan, xung quanh băng tuyết phủ, khiến chuyến đi thành kỷ niệm đặc biệt, khó lặp lại", anh Tú nói.

Bích Phương

Ảnh: Nguyễn Minh Tú