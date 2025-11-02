Khách sạn đầu tiên sử dụng 'nhân viên' robot hình người

Khách sạn Shangri-La Traders tại sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải bắt đầu dùng robot hình người Xman-R1 và các robot chuyên dụng để hỗ trợ vận hành.

Shangri-La Traders hợp tác với nhà sản xuất robot Trung Quốc Keenon Robotics để triển khai hàng loạt "nhân viên máy". Theo Global Times, sự hợp tác này giúp Shangri-La Traders trở thành khách sạn đầu tiên trên thế giới sử dụng nhân viên robot hình người, đồng thời là khách sạn đầu tiên đạt được sự phối hợp hoạt động giữa robot đa năng và robot chuyên dụng. Chúng hỗ trợ nhiều công việc bao gồm tiếp đón khách, dọn phòng, giao đồ ăn và vật dụng, vận chuyển hành lý.

'Khách sạn thông minh' đầu tiên trên thế giới Khách sạn Shangri-La Traders trang bị loạt robot phục vụ. Video: YouTube/Keenon Robotics

Nổi bật trong số này là robot hình người Xman-R1. Đứng ở quầy lễ tân, nó có thể giao tiếp với khách hàng bằng ngôn ngữ tự nhiên, trả lời câu hỏi, thậm chí tặng quà chào mừng.

Theo Keenon Robotics, Xman-R1 thân thiện với người dùng và ưu tiên sự an toàn. Robot được xây dựng dựa trên lượng dữ liệu thực tế khổng lồ thu thập trong nhiều năm nghiên cứu về môi trường dịch vụ. Nó hoạt động nhờ mô hình KOM2.0 do Keenon phát triển, được giới thiệu là mô hình Thị giác - Ngôn ngữ - Hành động (VLA) đầu tiên trên thế giới chuyên cho ngành dịch vụ, giúp robot hiểu và thực hiện suôn sẻ những nhiệm vụ phức tạp.

Hỗ trợ Xman-R1 là các robot chuyên dụng của Keenon như W3 phụ trách giao hàng đến từng phòng, S100 vận chuyển hành lý, C40 dọn dẹp, T10 và T3 đảm nhận giao đồ ăn.

Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đổi mới robot, Keenon đã triển khai hơn 100.000 robot tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Robot của công ty được thiết kế để phù hợp với tính chất phức tạp và hay thay đổi của ngành dịch vụ, nơi tính linh hoạt và sự tương tác đóng vai trò quan trọng.

Bằng cách kết hợp robot hình người đa năng và robot chuyên dụng, Keenon cho biết họ hướng đến sự cân bằng giữa khả năng thích ứng với hiệu quả vận hành. Robot hình người như Xman-R1 vượt trội trong giao tiếp và tương tác với khách hàng, trong khi robot chuyên dụng mang lại tốc độ và độ chính xác cho các nhiệm vụ lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, do mới triển khai, hiệu quả tại khách sạn Shangri-La Traders sẽ cần thêm thời gian để đánh giá.

Thu Thảo (Theo Global Times, Interesting Engineering)