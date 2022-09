Khách sạn cho người dân ở tránh bão miễn phí

Khi bão Noru chuẩn bị đổ bộ, nhiều khách sạn ở Quảng Ngãi, Đà Nẵng đã mở cửa đón người dân có nhà không kiên cố, du khách mắc kẹt hay sinh viên đến ở miễn phí.

Trưa 27/9, nhiều người dân xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) mặc áo mưa, mang theo chăn, quần áo và mì tôm chạy đến khách sạn Chiến Cảnh ở thôn Phước Thiện để trú bão.

Bên trong cửa kéo đang cuốn lên vừa đủ cho người vào, ông Lê Chiến, chủ khách sạn, hướng dẫn bà con treo áo mưa và mũ bảo hiểm bên ngoài. Khách sạn cũng chuẩn bị 10 tấm thảm chùi chân vì lượng người đến khách sạn rất đông.

Người dân và khách vào khách sạn ở xã Bình Hải để trú bão. Ảnh: Phạm Linh

Bà Trần Thị Sông, 58 tuổi, nhà cách khách sạn khoảng 100 m cùng gia đình 6 người đến khách sạn lúc 12h30. Gia đình bà ở căn nhà cấp 4 lợp ngói, nghe bão cấp 15 sắp vào, cả nhà xuống biển xúc cát cho vào các bao để chèn chống nhưng vẫn lo vì ngôi nhà từng bị tốc mái trong bão Molaves năm 2020. Hôm qua, thấy trên mạng xã hội chủ khách sạn thông báo hỗ trợ chỗ ở miễn phí nên bà đã đăng ký sớm. "Chủ khách sạn mới đến đây chưa lâu nhưng sống rất tình nghĩa", bà Sông nói.

Ông Lê Chiến cho biết, thiên tai là khó khăn chung nên đã thông báo mời bà con đem vật dụng cá nhân như chăn mền, gối, chiếu đến khách sạn tránh trú. Ông cũng tính mua máy phát điện nhưng không kịp nên dặn mọi người mang theo sạc dự phòng, đèn pin.

Bà Cảnh, chủ khách sạn ôm một em bé vào trú bão, trưa 27/9. Ảnh: Phạm Linh

Còn bà Nguyễn Thị Cảnh (vợ ông Chiến) cho biết đã chuẩn bị khoảng 10 triệu đồng nhu yếu phẩm trước khi bão vào, phục vụ gia đình và hàng xóm. "Bà con có thể nấu ăn trong bếp nhà tôi ở tầng trệt", bà nói. Trước đây, khi gia đình ở xã Bình Thuận (cách đó 2 km) cũng từng cho người dân trú bão trong nhà kiên cố.

Vừa trải đệm cho con nằm trong khách sạn, anh Lê Trung Hậu, 30 tuổi, chia sẻ hai con nhỏ rất hoang mang khi thấy cả nhà phải sơ tán. "Nhưng khi có chỗ ngủ mới trong khách sạn hai con tôi cười vui thì ở đây rất đông bà con", anh Hậu nói.

Ngày 27/9, nhiều người dân ven biển xã Bình Hải và các vùng ven biển khác ở Quảng Ngãi cũng đã được địa phương hỗ trợ di dời đến các nơi kiên cố. Ngoài các cơ sở của nhà nước, người dân cũng được khuyến cáo tới các nhà kiên cố hơn ở địa phương. Đến chiều nay, tỉnh Quảng Ngãi di dời, sơ tán tập trung 10.000 dân. Trong đó, các huyện ven biển khoảng 5.000 dân.

Nhiều người đến khách sạn Santori Hotel & Spa Da Nang xin lưu trú là sinh viên, người dân ở trong các nhà không kiên cố. Ảnh: Nam Em

Tại Đà Nẵng, khách sạn Santori Hotel & Spa Da Nang (đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cũng đã quyết định miễn phí tiền phòng và tiền ăn uống cho 10 phòng có khách lưu trú bị kẹt lại do bão Noru, trong hai ngày 27 và 28/9.

Anh Nguyễn Sơn Tùng, chủ khách sạn cho biết thêm, 18 phòng trống còn lại được dành để đón tiếp người dân có nhà không kiên cố, sinh viên ở trọ đến trú bão miễn phí. Đến chiều 27/9, tất cả các phòng đã kín.

Các phòng khách đặt trước được ở tối đa 2 người một phòng. Phòng hỗ trợ cho người dân và sinh viên sẽ tuỳ theo từng nhóm được xếp ở chung, tối đa 5 người một phòng. Khách sạn cũng đặt một quán ăn bên cạnh để nấu ăn cho người dân.

Nói về quyết định hỗ trợ này, anh Tùng cho biết thiên tai, bão lũ là điều không ai mong muốn. Các khách đã đặt phòng trước bị kẹt lại vì các chuyến bay đã huỷ để phòng chống bão, nên khách sạn đã miễn phí tiền phòng, tiền ăn để chia sẻ với du khách cũng như sinh viên, người nghèo.

"Bão đang diễn biến phức tạp, mình không thể để khách hết hạn phòng phải check-out đi tìm khách sạn khác trong ngày bão sẽ rất nguy hiểm", chủ khách sạn nói, "Chúng tôi cũng không thu bất kỳ một khoản nào với khách và người dân đang lưu trú".

Được hỗ trợ phòng và ăn uống trong chuyến du lịch từ Tây Ninh ra Đà Nẵng, chị Nguyễn Minh Thuỳ cho biết cảm thấy rất ấm lòng và ấn tượng với cách ứng xử tử tế, văn minh của chủ khách sạn. Còn anh Huỳnh Thuận (quê TP HCM) nói được khách sạn thông báo việc hỗ trợ này ngay khi check-in.

"Nhân viên khách sạn còn dặn dò tôi tuyệt đối không di chuyển ra ngoài để đảm bảo an toàn. Đi công tác không may gặp bão nhưng tôi lại may mắn khi nhận được không chỉ sự hỗ trợ mà là tình cảm chân thành", anh nói.

Phạm Linh - Nguyễn Đông