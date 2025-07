Khách sạn cao nhất thế giới ở Dubai

Khách sạn Ciel Tower cao 365 m với 82 tầng, khi chính thức khai trương đón khách sẽ trở thành khách sạn cao nhất thế giới.

Cao 365 m, Ciel Tower nằm tại khu Dubai Marina, có tổng cộng 82 tầng với hơn 1.000 phòng. Trong đó, gần 150 phòng là suite cao cấp, hướng đến phân khúc nghỉ dưỡng sang trọng. Hiện tại, khách sạn cao nhất thế giới được Kỷ lục Guinness công nhận là Gerova, cao 356 m, nằm ở Dubai, UAE.

Ciel Tower dự kiến khai trương vào cuối năm nay. Ảnh: IHG

Ciel Tower gây ấn tượng với loạt tiện ích ở độ cao "chạm trời" như hồ bơi vô cực cao nhất thế giới dự kiến nằm ở tầng 76; đài quan sát 360 độ trên tầng 81, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố và cả tòa tháp Burj Khalifa biểu tượng.

Tầng 16 sẽ là nơi đặt Nest Executive Lounge - khu vực dành cho khách hạng thương gia với không gian yên tĩnh, hướng nhìn toàn cảnh đường chân trời.

Bên trong phòng khách sạn của Ciel Tower. Ảnh: IHG

Các phòng nghỉ đều được thiết kế với cửa kính toàn cảnh từ sàn đến trần, mang đến tầm nhìn không giới hạn về phía khu dân cư giàu có Dubai Marina, quần đảo Palm Jumeirah và vịnh Arab. Ngoài ra, khách sạn còn có phòng tập thể hình hiện đại, hồ bơi riêng dành cho trẻ em và 10 nhà hàng, quầy bar.

Ciel Tower do Tập đoàn The First Group phát triển và được thiết kế bởi văn phòng kiến trúc NORR Group, Anh. Đại diện chủ đầu tư cho biết, đây là dự án lớn nhất và sang trọng nhất từ trước đến nay của họ, không chỉ là một công trình mang tính biểu tượng mà còn là bước ngoặt mới trong ngành khách sạn toàn cầu. Ciel cũng là một phần của bộ sưu tập Vignette Collection thuộc tập đoàn khách sạn IHG, bao gồm những khách sạn độc đáo ở các điểm đến nổi bật trên thế giới.

Khu vực ngắm cảnh từ trên cao của khách sạn. Ảnh: IHG

Theo bảng xếp hạng Travellers' Choice Awards mới nhất của TripAdvisor, Dubai là điểm đến du lịch phổ biến thứ ba trên thế giới. Đại diện nền tảng du lịch này cho biết Dubai là sự giao thoa giữa hiện đại và truyền thống, nơi du khách có thể xem biểu diễn tại Nhà hát Opera, ngắm thành phố từ đỉnh Burj Khalifa hay khám phá những khu chợ vàng, gia vị và vải vóc bên dòng Dubai Creek.

Nếu ưa mạo hiểm, bạn có thể bay khinh khí cầu trên sa mạc, chơi trò cảm giác mạnh ở công viên IMG Worlds of Adventure hoặc nhảy dù trên đảo cọ Palm Jumeirah.

Anh Minh (Theo DM)