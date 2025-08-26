Khách sạn cao cấp giảm giá giờ chót cho khách đến Hà Nội dịp 2/9

Nhiều khách sạn cao cấp ở Hà Nội giảm giá phòng, tặng thêm các ưu đãi đồ uống, bữa ăn miễn phí tại nơi lưu trú nhằm hút khách đến Thủ đô dịp 2/9.

Nhiều khách sạn 4-5 sao tại Hà Nội tung ra các gói ưu đãi hấp dẫn để thu hút du khách dịp lễ Quốc khánh 2/9 để hưởng ứng chiến dịch kích cầu du lịch của thành phố. Khác với các tệp khách sạn bình dân, nhiều khách sạn hạng sang công suất kín phòng đạt hơn 90%, có thể tiếp tục đón khách lưu trú, đặc biệt là những du khách có nhu cầu tìm kiếm vị trí thuận lợi để xem diễu binh.

Cụ thể, khách sạn Novotel Hanoi Thái Hà đưa ra gói ưu đãi trị giá từ 3,6 triệu đồng cho một đêm lưu trú vào ngày 1/9. Gói này áp dụng cho gia đình gồm hai người lớn và hai trẻ em dưới 16 tuổi, kèm theo một bữa tối buffet và đồ uống, quà lưu niệm. Tương tự, hệ thống Novotel Suites Hanoi cũng tặng khách đặt phòng một bữa trưa hoặc tối miễn phí, cùng chính sách nhận phòng sớm và trả muộn linh hoạt tùy theo tình trạng phòng trống.

Nhà hàng phục vụ ăn uống của khách sạn Novotel Hanoi Thái Hà. Ảnh: Novotel Hanoi Thaiha

Bà Đặng Thị Hải Linh, Tổng quản lý chuỗi khách sạn Novotel Hanoi Thái Hà và Novotel Suites Hanoi, cho biết công suất phòng tại các khách sạn này đã đạt trên 90%. Lợi thế vị trí thuận tiện cho việc di chuyển đến các điểm xem diễu binh và bắn pháo hoa là yếu tố thu hút chính. Cụ thể, Novotel Thái Hà chỉ cách Quảng trường Ba Đình khoảng 8 phút di chuyển, trong khi Novotel Suites Hanoi cách Sân vận động Mỹ Đình khoảng 15 phút.

Tại quận Cầu Giấy, khách sạn Movenpick Living West Hanoi cũng giới thiệu gói nghỉ dưỡng "Chào ngày mới - Mừng Quốc khánh" với giá từ 2,1 triệu đồng cho các đặt phòng từ hai đêm, bao gồm buffet sáng và giảm giá 20% dịch vụ ẩm thực. Dù không nằm trên trục đường diễu binh, khách sạn này vẫn là lựa chọn thuận tiện để xem pháo hoa tại sân vận động Mỹ Đình.

Trong khi đó, ở khu vực trung tâm, khách sạn Thăng Long Opera (phường Hoàn Kiếm) đưa ra mức giá ưu đãi từ 2,6 - 3 triệu đồng cho khách lưu trú từ hai đêm, tặng kèm buffet sáng, tiệc trà chiều và một mẹt quà đặc sản Phố cổ. Khách sạn sở hữu lợi thế lớn khi chỉ cách Nhà hát Lớn 3 phút đi bộ và có tầm nhìn từ tầng thượng để ngắm pháo hoa trên hồ Hoàn Kiếm. Du khách cũng có thể mua vé ngồi tại quầy bar trên tầng thượng với giá từ 99.000 đồng để thưởng thức trọn vẹn màn trình diễn pháo hoa.

Mặt trước của khách sạn Thăng Long Opera treo kín cờ tổ quốc. Ảnh: Thang Long Opera Hotel

Nằm trên phố Cát Linh với lợi thế gần ga metro, khách sạn Grand Mercure Hanoi có gói phòng hấp dẫn chỉ từ 1,2 triệu đồng/đêm cho khách đặt từ hai đêm trở lên. Mức giá này được xem là ưu đãi so với mặt bằng chung gần 3 triệu đồng/đêm hạng phòng Deluxe trong tháng 9. Khách cũng được tặng tiệc trà chiều, đồ uống chào mừng và giảm giá 20% cho tất cả dịch vụ ẩm thực tại khách sạn.

Trong khi đó, Khách sạn Hà Nội trên đường Giảng Võ, vốn có vị trí đắc địa gần các điểm diễu binh, cũng áp dụng mức giảm giá 20%, từ 2,2 triệu đồng một phòng. Khách lưu trú còn được tặng voucher thưởng thức buffet dimsum và một chiếc áo phông kỷ niệm in dòng chữ "Tổ quốc trong tim". "Chúng tôi muốn mang đến cho du khách những kỷ niệm khó quên trong dịp lễ trọng đại này", ông Richard Yit, Tổng giám đốc Khách sạn Hà Nội chia sẻ.

Nội thất bên trong phòng tại Khách sạn Hà Nội. Ảnh: Hanoi hotel

Sở hữu vị trí đắc địa cạnh Nhà hát Lớn và nằm trên trục đường diễu binh chính, khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội trở thành điểm lưu trú lý tưởng cho du khách muốn hòa mình vào không khí của ngày lễ Quốc khánh. Dù nhu cầu đặt phòng cho dịp này luôn ở mức cao, đại diện khách sạn cho biết vẫn duy trì chính sách giá ổn định nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho du khách.

Khách lưu trú cũng có cơ hội trải nghiệm tour "Con đường Lịch sử", khám phá căn hầm tránh bom nằm sâu dưới lòng khách sạn, nơi từng là nơi trú ẩn an toàn cho nhiều vị khách nổi tiếng trong thời chiến tranh, tiêu biểu là nữ diễn viên người Mỹ Jane Fonda. Sau chiến tranh, căn hầm này bị lãng quên và bít kín trong nhiều thập kỷ. Đến năm 2011, trong quá trình cải tạo khu vực Bamboo Bar, bộ phận kỹ thuật của khách sạn mới tình cờ phát hiện di tích lịch sử quan trọng này.

Phương Anh