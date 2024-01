Khách sạn cao cấp cải tạo từ tàu hỏa bỏ hoang

Kruger Shalati - The Train on the Bridge - là khách sạn ở thị trấn Skukuza, phía đông Nam Phi. Nơi này nằm trong Vườn quốc gia Kruger, một trong những khu bảo tồn động vật hoang dã lớn nhất châu Phi. Một phần của Vườn quốc gia này là Di sản thế giới được UNESCO công nhận. Ảnh: tobymurphy_photography