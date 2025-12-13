Khách sạn 5 sao trên thế giới kiếm tiền thế nào?

Không chỉ bán phòng ngủ, nhiều khách sạn 5 sao kiếm tiền từ đội du thuyền, máy bay riêng để phục vụ khách nhà giàu.

Ngoài những căn phòng giá hàng nghìn USD mỗi đêm, các khách sạn 5 sao mở rộng nguồn thu bằng hàng loạt dịch vụ xa xỉ. Một số thương hiệu lớn như Ritz-Carlton hay Four Seasons đầu tư đội du thuyền riêng, phục vụ nhóm khách siêu giàu muốn trải nghiệm kỳ nghỉ trên biển thay vì quanh quẩn trong khu nghỉ dưỡng.

Du thuyền Luminara của Ritz-Carlton, ra mắt hồi đầu năm, có sức chứa 452 khách, tích hợp spa, phòng gym và cửa hàng thời trang cao cấp. Giá cho một tuần đầu tiên trên tàu, từ Monte Carlo, Monaco đến Rome, Italy có thể lên tới hơn 78.000 USD cho những phòng hạng sang.

Du thuyền Luminara của Ritz-Carlton. Ảnh: T&L

Trên đất liền, mức giá phòng cũng "gây choáng" không kém. Tại khu nghỉ dưỡng Ritz-Carlton Maldives, phòng đắt nhất có giá gần 4.300 USD mỗi đêm, trong khi tại khách sạn Eden Roc là gần 10.000 USD.

Không dừng lại ở lưu trú, Aman Resorts, thương hiệu khách sạn cao cấp của Thụy Sĩ, còn bán các tour du lịch bằng máy bay riêng. Hành trình kéo dài gần ba tuần, đưa khách bay qua 7 quốc gia, trong đó có Việt Nam, tối đa 18 khách và giá được báo riêng theo yêu cầu.

Tại Grand Hotel Tremezzo bên hồ Como, Italy, những món quà lưu niệm có giá hàng trăm USD, trong khi Eden Roc thậm chí bán cả xuồng cao tốc thiết kế riêng, giá 600 triệu USD.

Một số thương hiệu còn mở rộng sang lĩnh vực nội thất. Soho House không chỉ cho thuê phòng với giá hàng nghìn USD mỗi đêm, còn bán đồ trang trí cao cấp. Một tủ cocktail cỡ nhỏ có thể có giá hơn 23.000 USD cho khách không phải hội viên.

Các chuyên gia cho rằng đa dạng hóa dịch vụ đang giúp khách sạn 5 sao tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời biến thương hiệu của họ thành một phong cách sống, thay vì chỉ là nơi lưu trú ngắn ngày.

Anh Minh (Theo DM)