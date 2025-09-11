Khách sạn 5 sao ở Nepal trước khi bị phóng hoả

Khách sạn Hilton Kathmandu (ảnh trước) được xem là công trình biểu tượng ở thủ đô Nepal, phản ánh tham vọng đưa ngành du lịch khách sạn của nước này lên tầm quốc tế. Khách sạn khởi công từ năm 2016, mở cửa năm 2024, với tổng vốn đầu tư 57 triệu USD. Ảnh: Hilton
Ngày 9/9, người biểu tình Nepal phóng hỏa công trình này. Các hình ảnh, cảnh quay drone lan truyền trên mạng xã hội ngày 10/9 cho thấy lửa nhấn chìm một mặt khách sạn. Giới chức cứu hỏa Kathmandu cho biết hầu hết cơ sở vật chất, tài sản của khách sạn đã bị thiêu rụi (ảnh sau).
Biểu tình quy mô lớn bùng phát ở Nepal từ 8/9. Hàng chục nghìn người, chủ yếu là Gen Z, những người sinh trong giai đoạn 1997-2012, đổ xuống đường phố thủ đô Kathmandu để bày tỏ giận dữ sau khi chính phủ chặn hầu hết nền tảng mạng xã hội với lý do những công ty này không đăng ký và tuân thủ sự giám sát từ chính quyền.
Hilton Kathmandu nằm tại khu Naxal, cao 64 m. Mặt tiền tòa nhà gắn các tấm kính dọc lấy cảm hứng từ cờ cầu nguyện Phật giáo, đổi màu theo ánh sáng. Kiến trúc công trình cũng gắn kết với cảnh quan xung quanh, một mặt hướng vào nhịp sống đô thị Kathmandu, mặt còn lại nhìn ra dãy Langtang.
Khách sạn có 176 phòng gồm các hạng mục từ phòng tiêu chuẩn đến phòng suite. Phòng nhỏ nhất rộng khoảng 37m2, lớn nhất là phòng tổng thống - 179 m2. Hầu hết phòng có tầm nhìn hướng ra dãy Himalaya. Ảnh: Hilton
Quán bar sân thượng Orion nổi bật với chạm khắc gỗ và nghệ thuật mandala, mái kính nhìn ra bầu trời đêm Himalaya. Bên cạnh quán bar là hồ bơi vô cực có thể quan sát toàn cảnh thủ đô Kathmandu. Ảnh: Hilton
Khách sạn có 5 khu vực ăn uống, phục vụ các món địa phương và quốc tế, mang phong cách bistro thoải mái. Ở sảnh có nhà hàng phục vụ món nhanh mang đi. Tầng 13 có nhà hàng bếp mở (ảnh), chế biến món theo yêu cầu. Trên tầng thượng là quán bar ngắm toàn cảnh thành phố và khu vực ngồi ăn ngoài trời. Ảnh: Hilton
Khu vực ăn uống ngoài trời trên tầng thượng khách sạn, có tầm nhìn bao quát thủ đô Kathmandu và dãy Himalaya. Ảnh: Hilton
Khách sạn có phòng tập thể hình, khu vực spa với các thiết bị hiện đại phục vụ du khách. Ảnh: Hilton
Hilton Kathmandu còn có 8 phòng họp với tổng diện tích 627 m2, phòng lớn nhất rộng 220 m2, phục vụ đa dạng nhu cầu từ hội nghị doanh nghiệp đến tiệc chiêu đãi. Ảnh: Hilton
Mai Phương (Theo Hoteldesigns, Hilton)