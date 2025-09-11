Khách sạn 5 sao ở Nepal trước khi bị phóng hoả

Khách sạn Hilton Kathmandu (ảnh trước) được xem là công trình biểu tượng ở thủ đô Nepal, phản ánh tham vọng đưa ngành du lịch khách sạn của nước này lên tầm quốc tế. Khách sạn khởi công từ năm 2016, mở cửa năm 2024, với tổng vốn đầu tư 57 triệu USD. Ảnh: Hilton

Ngày 9/9, người biểu tình Nepal phóng hỏa công trình này. Các hình ảnh, cảnh quay drone lan truyền trên mạng xã hội ngày 10/9 cho thấy lửa nhấn chìm một mặt khách sạn. Giới chức cứu hỏa Kathmandu cho biết hầu hết cơ sở vật chất, tài sản của khách sạn đã bị thiêu rụi (ảnh sau).

Biểu tình quy mô lớn bùng phát ở Nepal từ 8/9. Hàng chục nghìn người, chủ yếu là Gen Z, những người sinh trong giai đoạn 1997-2012, đổ xuống đường phố thủ đô Kathmandu để bày tỏ giận dữ sau khi chính phủ chặn hầu hết nền tảng mạng xã hội với lý do những công ty này không đăng ký và tuân thủ sự giám sát từ chính quyền.