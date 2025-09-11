Khách sạn 5 sao bị thiêu rụi trong biểu tình Nepal

Người biểu tình Nepal phóng hỏa khách sạn 5 sao cao nhất nước ở thủ đô, giữa lúc quốc gia chìm trong làn sóng bạo lực.

Sự phẫn nộ của người trẻ Nepal chưa lắng xuống ngay cả khi quân đội được triển khai khắp cả nước để đối phó với làn sóng biểu tình bạo lực. Người biểu tình trong hai ngày qua đã phóng hỏa, đốt phá nhiều tòa nhà, công trình mang tính biểu tượng ở Nepal, trong đó có khách sạn Hilton 5 sao ở thủ đô Kathmandu, được cho là khách sạn cao nhất nước này.

Các hình ảnh, cảnh quay drone lan truyền trên mạng xã hội ngày 10/9 cho thấy lửa nhấn chìm một mặt công trình, khói bốc ngùn ngụt. Giới chức cứu hỏa Kathmandu cho biết hầu hết cơ sở vật chất, tài sản của khách sạn đã bị thiêu rụi.

Khách sạn Hilton Kathmandu được xem là công trình biểu tượng ở thủ đô Nepal, phản ánh tham vọng đưa ngành du lịch khách sạn của nước này lên tầm quốc tế.

Khách sạn khởi công từ năm 2016, mở cửa năm 2024, với tổng vốn đầu tư 57 triệu USD. Khách sạn cao 64 m, cung cấp gần 176 phòng thuộc nhiều hạng mục từ phòng tiêu chuẩn đến suite.

Mặt tiền tòa nhà gắn các tấm kính dọc lấy cảm hứng từ cờ Phật giáo, đổi màu theo ánh sáng. Kiến trúc công trình cũng gắn kết với cảnh quan, một mặt hướng vào đô thị Kathmandu, mặt còn lại nhìn ra dãy Langtang.

Bên trong, khách sạn có sảnh, phòng tiệc, không gian hội họp, năm nhà hàng, spa, phòng gym và khu tổ chức sự kiện. Quán bar sân thượng Orion nổi bật với chạm khắc gỗ và nghệ thuật mandala, mái kính nhìn ra bầu trời đêm Himalaya. Khách sạn có hồ bơi vô cực và không gian ẩm thực trên cao với tầm nhìn 180 độ bao quát thủ đô và những đỉnh núi tuyết.

Sau vụ cháy, tòa nhà chỉ còn khung thép cháy đen, kính vỡ và nội thất hư hại. Sự việc không chỉ là mất mát cơ sở vật chất mà còn phản ánh khó khăn trong nỗ lực phát triển du lịch tại quốc gia Nam Á.

Vụ phóng hỏa khách sạn thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội X. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng Hilton Kathmandu bị coi là biểu tượng của tham nhũng và lợi ích nhóm.

Công trình từng gây tranh cãi trước khi khai trương, nhiều lần bị trì hoãn và thậm chí bị điều tra vì nghi ngờ sai phạm. Lợi ích từ dòng vốn đầu tư nước ngoài bị cáo buộc chỉ rơi vào tay một số gia đình có quan hệ chính trị, trở thành tâm điểm của làn sóng biểu tình hiện nay.

Theo truyền thông Nepal, khách sạn Hilton Kathmandu bị người biểu tình tấn công hôm 9/9 do tin đồn con trai cựu thủ tướng Sher Bahadur Deuba và vợ ông là Ngoại trưởng Nepal Arzu Rana Deuba gần đây đã mua lại phần lớn cổ phần khách sạn.

Biểu tình quy mô lớn bùng phát ở Nepal hôm 8/9, khi hàng chục nghìn người, chủ yếu là Gen Z, những người sinh trong giai đoạn 1997-2012, đổ xuống đường phố thủ đô Kathmandu để bày tỏ giận dữ sau khi chính phủ Nepal chặn hầu hết nền tảng mạng xã hội với lý do những công ty này không đăng ký và tuân thủ sự giám sát từ chính quyền.

Căng thẳng leo thang khi các cuộc tuần hành biến thành biểu tình phản đối tình trạng tham nhũng ở Nepal. Người biểu tình tấn công lực lượng an ninh, còn cảnh sát bắt đầu sử dụng đạn thật khi đối phó đám đông, biến 8/9 trở thành một trong những ngày đẫm máu nhất lịch sử Nepal với 20 người chết, hàng trăm người bị thương.

Ngoài khách sạn Hilton, người biểu tình còn tấn công, phóng hỏa các cơ quan chính phủ, tòa nhà quốc hội, tòa án tối cao, nhà riêng của các chính trị gia. Trụ sở Bộ Y tế và Dân số, do kiến trúc sư Mỹ Louis I. Kahn thiết kế năm 1965, cũng bị đốt phá. Đây là điểm đến của sinh viên kiến trúc trên khắp thế giới.

Phe biểu tình còn phóng hỏa nhà của cựu thủ tướng Nepal Jhalanath Khanal, khiến vợ ông, bà Rabi Laxmi Chitrakar, thiệt mạng.

Đức Trung - Mai Phương(Theo Hindustan Times, ToI, Kathmandu Post)