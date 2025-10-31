Khách rơi laptop vào khoang hàng, máy bay phải quay đầu

Một du khách làm rơi máy tính vào khe hở trong khoang hàng trên máy bay khiến phi công phải quay đầu về sân bay để tìm kiếm, tránh nguy cơ nổ pin lithium-ion.

Ngày 15/10, trên chuyến bay của United Airlines từ Washington (Mỹ) tới Rome (Italy), một hành khách đã làm rơi laptop xuống khoang hàng.

Phi hành đoàn không thể tiếp cận được chiếc laptop, không rõ tình trạng thiết bị sau khi rơi. Vì thế, họ phải quay lại Dulles để lấy chiếc laptop ra trước khi bay qua đại dương.

Theo FlightAware, chuyến bay cất cánh từ sân bay quốc tế Dulles lúc 22h22 giờ địa phương ngày 15/10. Khi máy bay cách Boston khoảng 160 km về phía đông nam, phi công liên lạc với kiểm soát không lưu địa phương để xin phép quay lại điểm xuất phát.

"Rất tiếc, chúng tôi cần được cấp phép quay lại Dulles", phi công nói trong đoạn ghi âm do kênh YouTube You can see ATC thu được.

Minh họa hình khách sử dụng laptop trên máy bay. Ảnh: BA

Sau khi được cấp phép, máy bay rẽ trái để quay về Washington. Sau khi hạ cánh, đội bảo trì đã tìm thấy chiếc laptop và chuyến bay tiếp tục hành trình đến Rome, muộn 4,5 giờ so với lịch trình ban đầu.

"Tôi chưa từng nghe chuyện gì như thế. Đây sẽ là câu chuyện hay để kể ở phòng chờ phi công", một nhân viên kiểm soát không lưu nói.

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho phép mang laptop lên máy bay nhưng phải để trong hành lý xách tay vì chữa cháy trong khoang hàng rất khó.

"Các sự cố khói và cháy liên quan đến pin lithium có thể được phi hành đoàn và hành khách xử lý ngay trong khoang hành khách," trang web FAA nêu.

Pin lithium-ion trong thiết bị điện tử như laptop, điện thoại, sạc dự phòng là nguyên nhân phổ biến gây cháy nổ trên máy bay do hiện tượng "thermal runaway" (chạy nhiệt không kiểm soát). Theo FAA, từ năm 2006 đến nay đã ghi nhận hơn 600 vụ việc liên quan đến khói, lửa hoặc nhiệt độ cao từ pin lithium trên các chuyến bay hành khách và hàng hóa. Năm 2024 đạt kỷ lục 89 vụ và đến tháng 8/2025 đã có 46 vụ, trung bình gần hai vụ xảy ra mỗi tuần chỉ riêng ở Mỹ.

Vào năm 2023, trên chuyến bay của United Airlines từ San Diego đến New Jersey, pin sạc dự phòng ngoài của hành khách phát nổ trong cabin, gây bỏng cho 7 người, trong đó 4 người nhập viện. Phi hành đoàn đã dùng túi chống lửa để kiểm soát và máy bay vẫn hạ cánh an toàn.

Hoài Anh (Theo People)