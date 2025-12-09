Khách quốc tế tìm kiếm Phú Quốc nhiều nhất dịp cuối năm

Dữ liệu từ nền tảng du lịch Agoda cho thấy lượng tìm kiếm của khách quốc tế về Phú Quốc cho kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới tăng 47%, dẫn đầu các điểm đến tại Việt Nam.

Việt Nam nổi lên như một trong những điểm đến được các gia đình quốc tế yêu thích nhất dịp cuối năm. Theo dữ liệu tìm kiếm của nền tảng du lịch trực tuyến Agoda từ tháng 9 đến tháng 11 cho giai đoạn lưu trú từ tháng 12 tới tháng 1/2026, nhu cầu du lịch gia đình đến Việt Nam tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phú Quốc tiếp tục giữ vững vị thế điểm đến được các gia đình quốc tế tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam trong dịp lễ hội cuối năm, với mức tăng 47% lượng tìm kiếm. Hòn đảo hút khách nhờ bãi biển cát trắng, làn nước trong xanh, hệ sinh thái thiên nhiên phong phú và hệ thống khu nghỉ dưỡng, công viên giải trí phù hợp cho kỳ nghỉ gồm các thế hệ trong gia đình.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Du Lịch Việt, cho biết ở phân khúc biển đảo, Phú Quốc đang là một trong những điểm đến được khách quốc tế quan tâm và đăng ký nhiều nhất cuối năm. Bên cạnh đó, nhu cầu của khách Việt đến Phú Quốc dịp Noel - Tết Dương lịch cũng tăng mạnh, đặc biệt ở nhóm gia đình, nhóm bạn và khách MICE kết hợp gala, team building.

Khách quốc tế chụp ảnh tại chợ đêm Vui Phết, Phú Quốc, phía sau lưng là màn bắn pháo hoa. Ảnh: Anh Tuấn

Theo dự kiến của Du Lịch Việt, trong tháng 12, số đoàn đi Phú Quốc có thể tăng thêm khoảng 20-30%, tương đương 25-30 đoàn so với cùng kỳ 2024, trong đó các đoàn MICE và incentive (du lịch khen thưởng) chiếm tỷ lệ lớn.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết việc tổ chức tour Phú Quốc dịp cao điểm cuối năm đang đối mặt nhiều áp lực về chi phí và vận hành. Cụ thể, giá vé máy bay và phòng resort tăng nhanh trong giai đoạn Noel - năm mới, biến động theo từng tuần. Bên cạnh đó, tình trạng quá tải dịch vụ tại điểm đến vào một số thời điểm cao điểm cũng buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh lịch trình, giờ di chuyển và tham quan để đảm bảo chất lượng trải nghiệm cho du khách.

Theo khảo sát trong thời gian Phú Quốc gặp sự cố mất điện từ 29/11 đến 5/12, hầu hết khách sạn đều kín phòng, chủ yếu là khách nước ngoài. Chủ khu nghỉ dưỡng với hơn 300 phòng cho biết nhiều khách thuê dài ngày - từ 15 ngày đến một tháng - khiến việc tìm phòng cuối năm "rất khó khăn".

Trong 11 tháng năm nay, đặc khu Phú Quốc đón gần 7,6 triệu lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ và vượt mục tiêu năm gần 5%. Tính riêng khách quốc tế, trong tháng 11, Phú Quốc đón hơn 242.000 lượt, tăng 3 lần so với cùng kỳ 2024. Lũy kế 11 tháng, gần 1,59 triệu lượt khách quốc tế đã đến đặc khu, tăng 1,8 lần so cùng kỳ năm ngoái và đạt 135% so kế hoạch năm.

Thống kê của Agoda cũng chỉ ra Đà Nẵng là điểm đến được các gia đình khách nước ngoài yêu thích thứ hai ở Việt Nam với mức tăng 42%. Thành phố nổi bật nhờ bãi biển đẹp, các hoạt động khám phá nhẹ nhàng và khu vui chơi Bà Nà Hills. Nha Trang đứng thứ ba nhờ đường bờ biển dài, các resort hướng đến gia đình và hệ thống đảo du lịch đa dạng.

TP HCM xếp thứ tư, hấp dẫn du khách với ẩm thực phong phú, các khu giải trí hiện đại cùng các chuyến đi trong ngày đến đồng bằng sông Cửu Long. Ở phía Bắc, Hà Nội giữ vị trí thứ 5 nhờ di sản văn hóa, bảo tàng và không khí lễ hội cuối năm.

Về thị trường khách quốc tế, Hàn Quốc dẫn đầu danh sách các quốc gia có lượng tìm kiếm du lịch gia đình đến Việt Nam cao nhất, theo sau là Ấn Độ, Singapore, Australia và Malaysia. Đặc biệt, Ấn Độ là thị trường tăng trưởng mạnh nhất với mức tăng 186%, trong khi Malaysia tăng 74%, cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của Việt Nam đối với các gia đình trong khu vực và trên thế giới. Các yếu tố như văn hóa - ẩm thực đặc sắc, cảnh quan đa dạng cùng hệ thống resort, khu vui chơi thân thiện với trẻ em tiếp tục là lợi thế lớn của du lịch Việt.

"Việt Nam đang được đánh giá là một điểm đến thân thiện với gia đình, qua đó khẳng định vị thế ngày càng rõ nét trên bản đồ du lịch toàn cầu", ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda, chia sẻ.

Trong khi phần lớn gia đình Việt Nam có xu hướng hạn chế du lịch nước ngoài dịp cuối năm để chờ Tết Nguyên đán, các điểm đến Trung Quốc trở thành ngoại lệ đáng chú ý. Trong top 20 điểm đến nước ngoài được các gia đình Việt tìm kiếm nhiều nhất cho giai đoạn tháng 12 - tháng 1/2026, Thượng Hải ghi nhận mức tăng 58%, Bắc Kinh tăng 59%. Việc mở thêm các đường bay thẳng từ Hà Nội đến nhiều thành phố Trung Quốc được xem là yếu tố thúc đẩy mạnh xu hướng này.

Tú Nguyễn