Khách quốc tế thúc đẩy thị trường căn hộ lưu trú tại Bãi Cháy

Quảng NinhLượng khách quốc tế tăng tại Bãi Cháy kéo theo nhu cầu lưu trú cao cấp, tạo động lực cho thị trường căn hộ du lịch và các dự án ở vị trí trung tâm.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đến cuối tháng 10, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón 44 chuyến với gần 57.000 lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ, chủ yếu từ châu Âu, Mỹ và Trung Quốc. Tháng 11 dự kiến có thêm 10 chuyến tàu, nâng tổng số chuyến cả năm lên 23 với khoảng 32.000 lượt khách, đưa lượng khách tàu biển quốc tế năm 2025 lên gần 90.000 lượt.

Thị trường Trung Quốc - nguồn khách lớn của Quảng Ninh cũng ghi nhận phục hồi. Sân bay Vân Đồn mở lại đường bay charter Thâm Quyến, trong khi cửa khẩu Móng Cái liên tục đón các đoàn 1.000-2.000 khách, chủ yếu sử dụng dịch vụ lưu trú 4-5 sao và tour 4-6 ngày. Nhóm khách này chiếm 35-40% khách quốc tế lưu trú tại tỉnh. Dự kiến hai tháng cuối năm, Quảng Ninh sẽ đón 350.000-400.000 lượt khách Trung Quốc, trong đó có những đoàn lên tới 2.000 người.

Sự gia tăng của khách quốc tế cũng tạo chuyển biến cho thị trường lưu trú tại Bãi Cháy. Khu vực này vốn từng chủ yếu phục vụ du khách nội địa, với hạ tầng vui chơi và hệ thống phòng nghỉ còn hạn chế vào thời điểm cách đây khoảng một thập kỷ.

Những năm gần đây, sự xuất hiện của các tuyến dịch vụ hoạt động 24/7 và hệ thống tiện ích giải trí: tổ hợp công viên Sun World, quảng trường Sun Carnival, chợ đêm VUI-Fest cùng hệ thống nhà hàng, bar, beach club... góp phần đưa Bãi Cháy trở thành một trong những trung tâm du lịch của Hạ Long, phù hợp hơn với nhóm khách ưu tiên lưu trú dài ngày và sử dụng dịch vụ chất lượng cao.

Trong bối cảnh loại hình du lịch cao cấp phát triển, nhu cầu về không gian lưu trú hiện đại, đồng bộ tiện ích trở nên rõ rệt. Các dự án nằm ở trung tâm Bãi Cháy nhờ lợi thế kết nối, tầm nhìn và khả năng tiếp cận hệ sinh thái dịch vụ được đánh giá có khả năng đón đầu dòng khách quốc tế đang tăng.

Trong bối cảnh đó, quần thể Sun Elite City cũng như hệ sinh thái mà Sun Group đầu tư ở Quảng Ninh được định hướng đón đầu sự tăng trưởng của khách quốc tế. "Chúng tôi muốn Bãi Cháy vừa là điểm đến bốn mùa vừa là phễu hút khách quốc tế tại miền Bắc", đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) cho biết.

Nằm ở vị trí trung tâm quần thể Sun Elite City, tổ hợp ba tòa tháp căn hộ Sun Centro Town hưởng trọn toàn bộ loạt tiện ích giải trí, thương mại và hạ tầng du lịch từ đại đô thị và khu vực.

Tòa C3 mới ra mắt bổ sung thêm nguồn cung căn hộ du lịch cho thị trường, với các loại hình từ studio đến căn hộ 1-3 phòng ngủ. Dự án sở hữu tầm nhìn hướng vịnh cùng các dịch vụ nội khu như phòng gym, spa, bể bơi, sky bar và khu thương mại. Việc tích hợp nhiều tiện ích ngay trong dự án giúp tăng khả năng phục vụ nhóm khách lưu trú, đồng thời phù hợp nhu cầu an cư của cư dân có xu hướng chọn các đô thị đa tiện ích.

Sự gia tăng của khách quốc tế lưu trú cũng kéo theo mức độ khai thác phòng tại Bãi Cháy được cải thiện, qua đó tác động đến sức cầu căn hộ du lịch. Theo các đơn vị phân phối, những dự án nằm trong quần thể có hạ tầng hoàn thiện và đa dạng dịch vụ thường có lợi thế cạnh tranh, nhất là trong bối cảnh mô hình "ở - nghỉ dưỡng - đầu tư" được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Việc hạ tầng du lịch, giải trí tại Bãi Cháy tiếp tục được mở rộng được xem là yếu tố tạo nền cho sự phát triển bền vững của thị trường căn hộ du lịch. "Với xu hướng du lịch cao cấp ngày càng chiếm tỷ trọng lớn và dòng khách quốc tế duy trì tăng trưởng, các dự án ở vị trí trung tâm, sở hữu hệ sinh thái hoàn chỉnh như Sun Elite City sẽ tiếp tục hưởng lợi", đại diện Sun Property chia sẻ.

